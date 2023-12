Maltempo, chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera

Un passeggero ha raccontato di aver aspettato oltre 9 ore sulla linea telefonica della sua compagnia aerea per cercare di prenotare un altro volo.

PUBBLICITÀ

Continua il caos voli nel secondo hub più trafficato della Germania, l'aeroporto di Monaco, dove i voli rimarranno sospesi almeno fino alle 12.00 di martedì.

Un'informazione comunicata dall'aeroporto questo lunedì in tarda serata, attraverso un comunicato: "Martedì 5 dicembre non ci saranno decolli e atterraggi dall'inizio delle operazioni alle 6 del mattino fino alle 12.00, a causa della pioggia gelata della notte tra lunedì e martedì, che rende impossibili le operazioni di volo".

Le autorità hanno poi aggiunto che sperano di riprendere i voli a partire da mezzogiorno, dopo aver sghiacciato le piste. Tuttavia, la maggior parte dei passeggeri non viaggerà oggi, e l'aeroporto ha dichiarato: "Probabilmente la maggior parte dei voli dovrà essere cancellata anche durante il resto della giornata per motivi di sicurezza".

L'aeroporto chiede ai passeggeri di non recarsi in aeroporto

L'aeroporto di Monaco ha avvisato i passeggeri: se non avete ricevuto la conferma che il vostro volo partirà, rimanete a casa. Molti passeggeri si sono rivolti ai social media per lamentarsi delle compagnie aeree, e alcuni hanno addirittura raccontato che vari voli sono stati cancellati.

Una situazione simile si è verificata all'aeroporto di Monaco nel dicembre dello scorso anno, quando 133 voli sono stati cancellati a causa del ghiaccio sulle piste.

Questa volta, però, la situazione è ancora più grave. L'aeroporto di Monaco è stato chiuso per la prima volta sabato, dopo una forte nevicata. I disagi sono proseguiti domenica e lunedì. Degli 840 voli previsti all'aeroporto ieri, 230 sono stati cancellati.

Alcuni passeggeri si sono rivolti ai social media per chiedere come mai l'aeroporto di Monaco non sia in grado di gestire la pioggia gelata e la neve, come fanno molti altri aeroporti europei.

Quali sono i consigli da seguire per i passeggeri dell'aeroporto di Monaco?

L'aeroporto e le compagnie aeree stanno chiedendo ai passeggeri a controllare i siti web e le app delle compagnie per avere informazioni aggiornate sui loro voli.

L'aeroporto ha ripetutamente invitato su Twitter i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non hanno avuto conferma che il loro volo è in programma. In un tweet di ieri, un utente ha commentato: "È la prima volta che nevica?" L'aeroporto ha poi risposto: "Sì, la prima volta in assoluto".

Lufthansa, una delle principali compagnie aeree dell'aeroporto, ha spiegato ieri che "dovrà cancellare altri voli" a causa di "attrezzature aeroportuali congelate o veicoli coperti di neve". La compagnia ha consigliato ai passeggeri di "controllare lo stato del proprio volo su Lufthansa.com o sull'app Lufthansa prima di recarsi in aeroporto".

Deutsche Bahn sconsiglia di viaggiare da o verso Monaco di Baviera

Anche i viaggi in treno sono gravemente colpiti dal maltempo. Ieri sono stati pochissimi i treni a lunga percorrenza partiti dalla Hauptbahnhof di Monaco, la stazione ferroviaria principale della città. L'operatore ferroviario nazionale Deutsche Bahn (DB) ha consigliato ai passeggeri di rimandare i viaggi.

Quali sono i diritti dei passeggeri dei treni?

I passeggeri che vogliono rinviare i viaggi previsti dal 2 al 4 dicembre a causa delle condizioni meteorologiche possono utilizzare il loro biglietto in una data successiva. È anche possibile prendere un itinerario diverso da quello prenotato, se la destinazione è la stessa. Nel frattempo, le prenotazioni possono essere cancellate gratuitamente e rimborsate.

È stato creato anche un numero di telefono gratuito (08000-996633) per i clienti che hanno bisogno di maggiori informazioni.

Quali sono gli altri servizi ferroviari interessati?

Anche la S-Bahn e i trasporti regionali nell'area di Monaco di Baviera hanno subito ripercussioni, ma le condizioni dei binari dovrebbero migliorare gradualmente nei prossimi giorni. Per il momento anche i collegamenti internazionali sono interrotti, come quelli con Innsbruck e Salisburgo in Austria, così come con Zurigo, in Svizzera.

La DB ha inoltre dichiarato che potrebbero esserci cancellazioni di treni e ritardi in altre parti della Germania a causa del ghiaccio.

Bloccati a Monaco di Baviera per il terzo giorno di fila

I passeggeri hanno invaso i social media di lamentele per il servizio ricevuto dalle compagnie aeree. Un utente tedesco ha postato una foto del suo telefono, che mostra una telefonata in corso da ben 9 ore e 12 minuti. Ha detto che stava cercando di contattare Lufthansa.

L'utente Kellie Tudor ha chiesto aiuto a British Airways per tornare a casa al più presto, per un'emergenza familiare.

Altri sono stati più positivi, pubblicando foto di Monaco piene di neve.

PUBBLICITÀ

Siete bloccati a Monaco? Raccontate la vostra storia su Twitter o Instagram.