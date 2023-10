Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il monopolio trentennale di Eurostar sui treni che attraversano la Manica potrebbe finire presto

Il rivale dell'Eurostar, Evolyn, dovrebbe far circolare i suoi primi treni nel 2025.

La startup dell'alta velocità si sta preparando a lanciare un servizio attraverso la Manica, da Londra a Parigi.

"Sarebbe la prima volta, dopo 30 anni di monopolio di Eurostar, che un concorrente entra nel mercato", ha dichiarato un portavoce di Evolyn all'agenzia di stampa Reuters.

Mercoledì scorso, Evolyn ha dichiarato di aver concordato l'acquisto di 12 treni dalla multinazionale francese Alstom, produttrice di materiale rotabile. Evolyn ha aggiunto in un comunicato che l'acquisto potrebbe essere esteso a 16 treni.

Alstom ha dichiarato in una mail di "confermare di essere in trattativa con Evolyn": il produttore dell'iconico treno Tgv francese non ha fornito ulteriori dettagli.

Chi possiede il rivale dell'Eurostar?

L'investimento totale nel progetto Evolyn è di 1,16 miliardi di euro, ha dichiarato Evolyn in un comunicato, aggiungendo che i treni dovrebbero iniziare a circolare nel 2025 e il servizio sarà pienamente operativo nel 2026.

"I proprietari o gli azionisti di questo consorzio sono partner francesi e britannici, sia industriali che fondi di investimento, nonché finanziatori, professionisti del settore ferroviario di lunga data e fondi internazionali interessati al progetto", ha dichiarato mercoledì a Reuters un portavoce di Evolyn.

Non ha specificato chi siano esattamente gli investitori del progetto e quale sia la loro partecipazione, in quanto questo aspetto è in attesa di essere finalizzato.

Jorge Cosmen, della famiglia di industriali spagnoli che ha investito pesantemente nella compagnia di pullman e treni Mobico (ex National Express), con sede nel Regno Unito, è l'amministratore delegato di Evolyn.

Tuttavia, Mobico ha dichiarato mercoledì via mail a Reuters di non far parte del consorzio.

Il tunnel della Manica progettato per traffico ferroviario doppio

Eurostar gestisce una redditizia attività di collegamento tra Londra e l'Europa continentale attraverso l'alta velocità: nel 2022, ha registrato un profitto record di 332 milioni di euro.

A giugno, la società ha dichiarato che la rotta Londra-Paesi Bassi ha visto il volume dei passeggeri più che raddoppiate rispetto ai livelli pre-pandemia.

Ma questo popolare collegamento potrebbe essere sospeso dal giugno 2024, a causa dei lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria principale della capitale olandese.

Getlink, l'operatore francese dell'infrastruttura del tunnel sotto la Manica, ha dichiarato in un comunicato che l'annuncio di Evolyn "conferma il potenziale di crescita del mercato ferroviario passeggeri attraverso la Manica".

Ha aggiunto che l'infrastruttura è progettata per un traffico ferroviario quasi doppio rispetto a quello attuale.

Il tunnel sotto la Manica opera in regime di "accesso aperto", garantendo lo stesso diritto di accesso a qualsiasi operatore ferroviario che viaggi tra le reti britanniche ed europee, ha dichiarato Getlink.

Dove andranno i treni Evolyn?

Secondo la rivista britannica Railway Gazette, Evolyn sta progettando un servizio non-stop tra Londra St Pancras International e Parigi Nord.

In futuro potrebbero essere aggiunte fermate nel nord della Francia, ma in questa fase iniziale non sono previste altre tratte.

I piani sono in fase di sviluppo da tre anni e sono in corso le discussioni per i diritti di accesso ai binari.