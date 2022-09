L'Algeria punta sulle startup per rilanciare l'economia

L'Algeria sta puntando sulle startup per rilanciare la propria economia. Sempre più imprenditori avviano imprese con grandi ambizioni. È il caso di Yassir, un servizio di trasporto già presente in diversi Paesi della regione. Yassir è un pioniere dei veicoli a noleggio (Vfh) in Algeria, dove è stata fondata nel 2017 da due amici d'infanzia. Oggi ha 6 milioni di utenti nel Paese e più di 40.000 autisti partner.

Il gruppo, che ha fatturato 30 milioni di dollari lo scorso anno, offre già i suoi servizi in tutto il Maghreb, l'Africa occidentale, l'Europa e il Canada. Impiega più di 650 persone in tutto il mondo, molte delle quali qui ad Algeri.

"Yassir è stata la prima azienda a lanciare il servizio in Algeria - dice Abdelhadi Kada, consulente dell'azienda -. Con l'arrivo della concorrenza in Algeria si è formato un mercato di veicoli a noleggio che ha creato molti posti di lavoro".

Startup raddoppiate nel 2022

Yassir è una delle tante nuove aziende algerine che stanno beneficiando dei minori vincoli burocratici e sono incoraggiate a rischiare. Quest'anno il numero di startup registrate è raddoppiato. Algeria Venture è un acceleratore pubblico che aiuta i titolari dei progetti a raccogliere fondi ed esportare le loro soluzioni.

"Noi facciamo innovazione aperta - dice Ali Zerrouki, direttore generale di Algeria Venture -. Che cosa significa? Significa che diamo alle aziende i mezzi per accedere al mercato, che spesso vedevano come inaccessibile. Oggi gli forniamo i mezzi per accedervi con delle soluzioni, risolvere i loro problemi, ottenere moduli d'ordine e farsi strada".

Algeria Venture è il luogo in cui le startup vengono ufficialmente registrate e dove le aziende si incontrano per creare sinergie. La crescita di Beyn è coerente con l'espansione del settore fintech: quest'azienda lavora con i principali gruppi bancari nazionali e internazionali e offre un servizio per il trasferimento di denaro tra privati.

"Beyn è un'azienda che ha bisogno delle startup per completare la sua offerta - dice Reda Benbouzid, amministratore delegato di Beyn -. Finora non avevo accesso a queste persone. Non sapevo che esistessero. Forse esistevano ma erano nascoste. Ora ci sono, l'ecosistema c'è e i canali di comunicazione sono sempre migliori".

Un ministero delle startup e meno burocrazia

Questo anche grazie alle conferenze organizzate in tutto il Paese. Per liberare un'economia che è stata a lungo dipendente dagli idrocarburi l'Algeria ha creato un Ministero delle startup, il primo nella regione. È guidato dal 29enne Yacine el Mahdi Oualid, ex imprenditore di startup e tra i giovani africani più influenti dell'anno secondo la rivista Forbes.

"Abbiamo iniziato creando un quadro normativo, un quadro giuridico favorevole allo sviluppo delle startup - dice Oualid -. Questo quadro giuridico consente loro di beneficiare di notevoli vantaggi fiscali. Questi sforzi hanno portato anche a profonde riforme delle leggi e delle normative algerine, che consentono ai responsabili dei progetti di raccogliere fondi più facilmente, di avere relazioni molto più sane con i loro investitori, di poter raccogliere fondi dall'estero e di esportare i loro servizi".

Ma quale sarà il ruolo delle startup algerine in Africa? "Il mercato africano è enorme e si sta evolvendo rapidamente - dice Oualid -. Per molti settori, come il fintech, è il mercato che sta vivendo la maggiore evoluzione al mondo ed è un mercato naturale per l'Algeria. Ci auguriamo che le startup di oggi siano i campioni dell'economia di domani. Che permettano all'Algeria di posizionarsi come polo essenziale delle nuove tecnologie in Africa. Vogliamo che l'Algeria, che in passato è stata la Mecca dei rivoluzionari, diventi la Mecca degli appassionati di nuove tecnologie e permetta alle startup di svilupparsi in Africa".

Algeri ospiterà la prima edizione di "Africa Disrupt", una fiera che riunirà i principali attori continentali dell'innovazione.