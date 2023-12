Di Euronews

Ripartiti i treni che collegano Londra e Parigi. Eurostar ha fatto sapere che un tunnel sotto il Tamigi è stato riaperto. Sabato era stato chiuso per allagamenti

Dopo l'allagamento di un tunnel sotto il Tamigi che sabato, 30 dicembre, ha bloccato i collegamenti sotto la Manica**, sono ripresi domenica mattina i servizi Eurostar,** ma si registrano ancora avvisi di ulteriori ritardi e stazioni affollate.

Eurostar: "Allagamenti senza precedenti"

Eurostar ha spiegato che è stato colpa di inondazioni "senza precedenti", ma ora la situazione dovrebbe essere sotto controllo. "Almeno un tunnel può essere utilizzato" sulla linea ferroviaria, ha spiegato l'azienda. Sebbene il primo treno sia partito da Londra per Parigi intorno alle 8 del mattino ora locale, le limitazioni di velocità sono ancora in vigore e l'incertezza sul secondo tunnel potrebbe comportare ulteriori disagi.

"L'allagamento dei tunnel del Tamigi è stato messo sotto controllo da Network Rail High Speed, il che significa che almeno un tunnel è ora utilizzabile", ha spiegato Eurostar in un comunicato.

"In mattinata saranno in vigore alcune limitazioni di velocità che potrebbero causare ritardi e si prevede che le stazioni saranno molto affollate. Purtroppo, questo evento senza precedenti ha causato gravi disagi ai clienti oggi", ha fatto sapere poi la società.

"I clienti sono invitati a visitare il sito web di Eurostar per ulteriori informazioni sul loro viaggio e sui diritti di risarcimento", si legge ancora nel comunicato

Risolto l'allagamento sotto il Tamigi

Un portavoce della HS1, che gestisce la tratta tra Londra e il tunnel della Manica, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che: "Gli allagamenti nel tunnel del Tamigi sono stati risolti da Network Rail High Speed e la linea HS1 sarà operativa in mattinata. Comprendiamo quanto sia stato frustrante per i passeggeri e ci scusiamo per i disagi causati in un momento così importante della giornata". Le due azienda non hanno spiegato il motivo dell'allagamento.