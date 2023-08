Dalla Spagna al Portogallo in treno: una linea ad alta velocità Madrid-Lisbona è all'orizzonte?

La società ferroviaria nazionale della Spagna, la Renfe, ha di recente aperto nuovi collegamenti con le principali città della Francia. E ora la compagnia sembra puntare sul Portogallo.

Secondo quanto riportato da diversi mezzi d'informazione locali, infatti, a breve potrebbero essere annunciati dei treni che collegheranno Madrid a Lisbona, così come la città portuale spagnola nordoccidentale di La Coruña a Porto.

Le capitali dei due Paesi non sono collegate da un treno diretto dal 2020, quando la Renfe ha interruppe il servizio notturno. Ecco le informazioni che finora sono trapelate.

I treni spagnoli potrebbero sfruttare la nuova linea ad alta velocità del Portogallo

Il Portogallo sta sviluppando una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, la cui prima parte dovrebbe essere completata nel 2024. Il percorso di 100 km da Elvas a Evora ridurrà il tempo di percorrenza tra Lisbona, nel Portogallo occidentale, e Badajoz, nella Spagna occidentale, da tre ore e mezza a meno di due ore. La tratta farà parte di una più ampia rete ferroviaria ad alta velocità che collegherà Lisbona a Porto in circa 1 ora e 15 minuti, meno della metà del tempo attualmente necessario.

Secondo il giornale spagnolo La Información, si spera che la linea possa permettere di viaggiare da Madrid a Lisbona via Badajoz in sei ore, entro il 2027.

La linea costiera, nel frattempo, potrebbe estendersi a Vigo, Santiago e La Coruña nel nord-ovest della Spagna, mentre Madrid potrebbe essere collegata a Porto via Salamanca. "Al momento non ci sono piani definitivi confermati o approvati per quanto riguarda il Portogallo", ha tuttavia dichiarato un portavoce di Renfe contattato da Euronews Travel.

La compagnia ha però confermato che la linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Extremadura, attualmente in costruzione, sarà collegata in futuro alla città portoghese di Evora. Entro il 2030, la tratta dovrebbe estendersi a Lisbona via Poceirão.

Perché non esiste una linea ferroviaria tra Spagna e Portogallo?

Secondo La Información, la Renfe dovrebbe investire 15 milioni di euro per adattare parte del suo materiale rotabile all'infrastruttura portoghese. Prima che i treni transfrontalieri possano funzionare, dovranno inoltre essere risolti diversi problemi infrastrutturali. Tra questi, le differenze nelle tensioni elettriche e nei sistemi di segnalazione, che non dovrebbero essere risolte almeno fino al 2025, secondo quanto riportato dal sito di notizie.

Il gestore delle ferrovie portoghesi Infraestruturas de Portugal e l'operatore statale Comboios de Portugal, inoltre, affermano di non aver ancora ricevuto comunicazione formale dei piani di Renfe. All'inizio di quest'anno, tuttavia, i primi ministri spagnolo e portoghese hanno approvato dei piani per migliorare le connessioni ferroviarie tra i due Paesi, in linea con il piano dell'UE di liberalizzazione delle ferrovie europee.