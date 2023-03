Viaggio da sogno: come si espanderà la rete di treni notturni europei?

Poiché i viaggi aspirano a essere più ecologici, i treni notturni potrebbero essere sulla buona strada per diventare uno dei modi più popolari per spostarsi in Europa.

Gli ultimi due anni hanno visto il lancio di nuove rotte notturne in tutto il continente: in futuro, ci sono piani per l'estensione della rete e una nuova compagnia di treni notturni che offre rotte a partire dal 2025.

Ma gli operatori di treni notturni affermano anche che gli ostacoli infrastrutturali e burocratici devono essere superati prima che i viaggi in treno possano davvero prosperare.

Ecco cosa aspettarsi dal futuro dei viaggi ferroviari notturni.

Perché i viaggiatori preferiscono viaggiare in treno invece di volare?

Movimenti come il "flight shaming" o il "no-jet setter" hanno incoraggiato i viaggiatori a optare per la ferrovia.

Un sondaggio della Global Railway Review, condotto lo scorso anno, ha rilevato che due terzi degli intervistati preferirebbero viaggiare in treno anziché in aereo, con il 66% che afferma di optare per i viaggi in treno in Europa per lavoro e il 77% per piacere.

L'azienda ferroviaria nazionale austriaca ÖBB è attualmente alla guida della rinascita dei treni notturni europei con il suo servizio Nightjet.

"Negli ultimi mesi - afferma Bernhard Rieder, portavoce per i media di ÖBB - abbiamo assistito a un altro aumento significativo della domanda: in realtà, spesso siamo al completo".

La spinta per viaggi più ecologici è stata accolta anche da alcuni governi: l'anno scorso, la Francia ha vietato i voli a corto raggio tra destinazioni collegate da un viaggio in treno di meno di 2,5 ore.

I nuovi treni notturni europei

Mentre le ferrovie cercano di soppiantare le rotte di volo, le compagnie hanno ampliato la loro offerta di treni con cuccette.

Nel 2021, l'austriaca ÖBB ha lanciato una nuova rotta notturna Nightjet tra Vienna e Parigi via Salisburgo e Monaco.

Ha anche esteso la sua rotta tra Vienna/Monaco e Milano per raggiungere Genova e La Spezia, in Italia.

Back-on-Track, una rete europea che promuove i viaggi ferroviari transfrontalieri di passeggeri, ha utilmente raccolto tutti i percorsi in una mappa dei treni notturni.

Comprende i servizi in corso e quelli programmati per il 2023.

Treni notturni europei in partenza nel 2023

Tra un paio di mesi, la tanto attesa European Sleeper, cooperativa sociale belga-olandese, lancerà la sua prima tratta.

Il servizio opererà da Bruxelles a Berlino via Amsterdam e inizierà il 25 maggio 2023: dal 2024, prevede inoltre di estendere la rotta a Dresda e Praga.

Quest'estate, anche i treni Nightjet stanno salendo di livello: la società afferma che i nuovi vagoni avranno stazioni di ricarica wireless, wifi gratuito, deposito per biciclette e attrezzature per sport sulla neve e scomparti privati con docce e servizi igienici interni.

Sono in programma molti altri nuovi treni del genere, per vedere l'elenco completo basta cliccare qui.

Hotel on rails: una nuova compagnia di treni notturni

Nel 2025, apparirà sulla scena una nuova compagnia di "treni per dormire": Midnight Trains prevede di aprire una rotta all'anno dal suo centro di Parigi: i servizi collegheranno la capitale francese a Venezia, Barcellona, Firenze e Madrid.

La loro innovazione sta nel dare priorità al comfort: "Abbiamo una visione diversa di un treno notturno - afferma il co-fondatore Romain Payet - un hotel su rotaie".

Midnight Trains' new services will prioritise comfort. Simon Tartarotti

Perché non ci sono più treni notturni in Europa?

Nonostante le espansioni e i lanci, gli operatori ferroviari affermano ancora che le loro offerte di treni potrebbero essere più ampie se alcuni ostacoli fossero superati.

Rieder di ÖBB afferma anche che i servizi di cuccette attualmente non sono spesso economicamente sostenibili.

Il gruppo Treni per l'Europa chiede all'Ue di organizzare l'approvvigionamento di una nuova flotta di treni notturni per "consentire un rapido potenziamento dei servizi transfrontalieri".

Dicono che trovare un produttore per i treni non è un problema, ma la domanda è: "Chi, oltre a ÖBB in Europa, è abbastanza impegnato nei treni notturni e abbastanza forte da effettuare un ordine?"