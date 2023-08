Euronews ha viaggiato in traghetto e treno notturno in Europa per mettere questi mezzi di trasporto a confronto in termini di comfort, costi e sostenibilità.

Addormentarsi in una città e svegliarsi in un'altra sembra un sogno per molti viaggiatori. Ma i vagoni letto dei treni europei sono davvero in grado di offrire un buon riposo notturno mentre vi trasportano da un paese all'altro? E quali sono le differenze rispetto ai traghetti in termini di comfort, costi e sostenibilità?

La mia famiglia di cinque persone li ha messi alla prova durante un'avventura europea durata un mese. Con bambini di tre, otto e dieci anni, abbiamo utilizzato due forme di trasporto notturno.

Riposare in traghetto o in treno: qual è la soluzione più confortevole?

Abbiamo prenotato una cabina a cinque letti per la traversata in traghetto tra Newcastle e Amsterdam, un viaggio di 16 ore e 45 minuti. Da un lato c'era un letto a castello triplo per i ragazzi e dall'altro un letto singolo con una cuccetta a scomparsa sopra di esso.

La camera era sorprendentemente spaziosa, con doccia e bagno privato. I letti erano già pronti con lenzuola e piumoni di alta qualità e i materassi erano comodi e di buone dimensioni, anche per mio marito, alto 2 metri.

I principali aspetti negativi sono stati il mal di mare, che ha impedito a mio figlio maggiore di dormire bene, e il rumore notturno proveniente dalle altre cabine mentre i viaggiatori si dirigevano verso la capitale europea della vita notturna.

Bunk beds on ÖBB's Nightjet train. Nightjet - Harald Eisenberger

In confronto, il treno Nightjet di 13 ore che abbiamo preso da 's-Hertogenbosch (den Bosch) nei Paesi Bassi per arrivare a Innsbruck, in Austria, era molto più compatto. Abbiamo viaggiato in uno scompartimento a cuccette da sei posti con cuccette triple estraibili su entrambi i lati.

Con tutti i nostri bagagli lo spazio era molto ristretto, soprattutto quando è arrivato il momento di rifarsi il letto con le lenzuola, le coperte e i cuscini in dotazione. Avevamo trascorso una giornata al parco divertimenti di Efteling e avevamo molti indumenti bagnati da appendere ad asciugare, il che si è rivelato una sfida.

I servizi igienici in comune e un bagno con lavabo ma senza doccia si trovavano più avanti nel vagone. I letti erano stretti e mentre i ragazzi hanno dormito bene, né io né mio marito abbiamo riposato molto a causa dei movimenti del treno.

Come sentirsi in sicurezza?

Sul traghetto c'è una procedura di check-in completa. Non appena si è a bordo, si possono depositare i bagagli nella propria stanza, alla quale si accede con una chiave elettronica e che ha una serratura interna, il che significa che nessun altro può entrare.

Sul treno Nightjet è sufficiente mostrare i documenti all'ispettore di bordo. I bagagli devono essere infilati negli spazi disponibili all'interno dello scompartimento. Siamo stati avvertiti di usare la serratura della porta interna per sicurezza, ma non c'è modo di chiudere la cabina se viene lasciata incustodita.

È un po' come un dormitorio di un ostello su rotaia. La sesta cuccetta della nostra cabina era occupata da un ragazzo danese che stava trascorrendo un anno sabbatico ad Amsterdam e che stava andando a sciare con la famiglia in Austria.

Ho scoperto dopo aver prenotato che avrei potuto pagare per il sesto letto nella nostra stanza. Ma a quel punto era troppo tardi per cambiare la nostra prenotazione: avevo già scaricato un PDF dei nostri biglietti, senza rendermi conto che questo avrebbe influito sulla mia possibilità di cancellare o modificare la prenotazione fino al giorno del viaggio.

Sulla maggior parte dei treni notturni ci sono scompartimenti per cuccette riservati alle donne e, se siete disposti a pagare di più, potete prenotare camere private con letti.

Avendo sentito dire che i furti sui treni notturni sono frequenti, siamo stati particolarmente attenti alle nostre borse. Una soluzione consigliataci da viaggiatori esperti per ridurre il rischio di furto è quella di utilizzare dei lucchetti da bicicletta per fissare le borse ai portabagagli.

L'ovvia controindicazione è che se si perde la chiave o si dimentica la combinazione, si rischia di non riuscire a liberare i bagagli al momento di scendere.

My kids loved the adventure of overnighting through Europe. Catherine Lofthouse

Qual è il costo dei treni notturni e dei traghetti in Europa?

Abbiamo pagato quasi 180 sterline (208 euro) per la nostra traversata in traghetto tra Newcastle e Amsterdam, che comprendeva una cabina da cinque letti e bus navetta dai centri delle città.

Abbiamo prenotato a novembre per viaggiare a marzo e abbiamo utilizzato un codice di sconto del 20% per le prenotazioni anticipate. Bisognerebbe aspettare il momento giusto e cercare le offerte speciali, soprattutto se si ha un po' di tempo prima di viaggiare e se non si tratta di un periodo dell'anno molto affollato.

È possibile acquistare biglietti Eurostar da Londra ad Amsterdam a partire da 39 sterline (45 euro) per adulto e 28 sterline (33 euro) per i bambini sotto gli 11 anni, se si prenota in anticipo, il che equivale a 162 sterline (188 euro) per la nostra famiglia di cinque persone.

I treni notturni sono sempre più popolari, quindi è meglio prenotare una cuccetta non appena si conoscono le date del viaggio. I treni tendono a esaurirsi con largo anticipo rispetto ai periodi di maggiore affluenza e alcune tratte sono attive solo in determinati periodi dell'anno.

Un posto letto in una cuccetta a sei letti sul Nightjet da den Bosch a Innsbruck costa di solito circa 80 euro a persona o 317 euro per uno scompartimento privato.

Abbiamo acquistato i pass Interrail a metà prezzo in una vendita lampo che ci ha permesso di viaggiare per un mese in Europa per 560 sterline (645 euro). Il prezzo comprendeva due biglietti per adulti e due pass gratuiti per i minori di 12 anni (i bambini sotto i cinque anni viaggiano gratis).

Questo biglietto ha coperto parte del costo del nostro viaggio da den Bosch a Innsbruck, ma non è possibile utilizzare i treni notturni su Interrail senza pagare la prenotazione del posto o del letto.

Abbiamo pagato 173,50 euro (150 sterline) per le nostre cuccette - 34 euro per ogni titolare di pass Interrail e 38,50 euro per il mio bambino di tre anni, che non aveva il suo pass. Avrebbe potuto viaggiare gratis se avessimo scelto di condividere il letto, ma volevamo che avesse una cuccetta tutta sua.

Abbiamo prenotato con due mesi di anticipo, ma il treno era già tutto esaurito. Il prezzo del biglietto comprendeva una bevanda calda e un panino con la marmellata per la colazione.

Viaggiare senza aereo, una questione di sostenibilità

Secondo varie stime, prendere il treno o il traghetto è circa sette volte meno inquinante che viaggiare in aereo. In termini di emissioni, viaggiare in treno è leggermente più ecologico che prendere il traghetto.

Una recente ricerca condotta dal sito web FerryGoGo mostra che le nostre emissioni di carbonio sul traghetto notturno, che percorre circa 440 km, sono state di 100 g per km per tutti e cinque, quindi 44 kg in totale.

Questo non tiene conto dei bus navetta all'imbarco e allo sbarco e del fatto che il treno per arrivare a Newcastle impiega il doppio del tempo rispetto al viaggio a Londra, il che ha aumentato la nostra impronta di carbonio.

Uno dei vantaggi della ferrovia è che tende a portarvi nel centro della città che volete visitare, riducendo così i tempi di viaggio e le emissioni. Se avessimo preso l'Eurostar da Londra ad Amsterdam, le emissioni di CO2 della mia famiglia sarebbero state di 42 kg.

Nel frattempo, ÖBB (Österreichische Bundesbahnen), che gestisce molti dei treni notturni in Europa, calcola che per ogni km vengono generati 14,3 g di emissioni di CO2 per passeggero. Questo significa poco più di 12 kg a testa per il nostro viaggio di 860 km tra Den Bosch e Innsbruck, o poco più di 61 kg per tutti e cinque.

ÖBB stima inoltre che il nostro viaggio ha permesso di risparmiare circa 180 kg di CO2 rispetto al viaggio in auto.

Sia il traghetto che il treno sono metodi di viaggio più sostenibili rispetto all'aereo, che secondo Eurostar emette 60,7 kg di CO2 per passeggero tra le capitali inglese e olandese, quindi circa 300 kg per cinque passeggeri.

Perché dovreste provare a viaggiare di notte

Una cosa a cui non si può dare un prezzo è avere un'intera giornata davanti a sé da esplorare, piuttosto che passarne almeno una parte in viaggio e poi sentirsi stanchi quando si arriva a destinazione.

Anche se non si è riusciti a dormire molto, almeno ci si è sdraiati e rilassati, invece di trascinare i bagagli tra imbarchi e dogane.

Nel complesso, il traghetto ha vinto sul comfort, almeno per quelli di noi che non hanno sofferto di mal di mare. Il treno notturno, invece, ha vinto in termini di costi, tempo e sostenibilità.

Ai ragazzi è piaciuta molto l'avventura di passare la notte sia sul traghetto che sul treno, anche se non sono sicura che rifaremo presto nessuno dei due.

Ma andare a dormire nei Paesi Bassi e svegliarsi in montagna è stato un momento speciale del nostro viaggio in treno in Europa e siamo davvero contenti di aver provato a viaggiare di notte.