Le autorità locali vogliono incoraggiare il turismo responsabile lungo il percorso che si snoda tra le Cinque Terre

L'amore è nell'aria: uno dei percorsi a piedi più famosi d'Italia sta per essere riaperto dopo più di dieci anni.

Conosciuta come la passeggiata più romantica del mondo, la Via dell'Amore si trova alle Cinque Terre, in Liguria, tra Riomaggiore e Manarola. È stata chiusa nel 2012 dopo che una frana aveva ferito quattro turisti, rendendo necessarie le riparazioni del sentiero.

Dopo una lunga ristrutturazione, la riapertura è prevista per luglio 2024. Il primo tratto del percorso escursionistico è percorribile dai turisti per un'anteprima estiva fino al 30 settembre.

Cos'è la Via dell'Amore?

Il percorso, lungo appena 1 km, si snoda attorno a una serie di cinque villaggi che compongono le Cinque Terre, patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Il sentiero lastricato abbraccia la costa e offre una vista mozzafiato sul paesaggio e sul mare.

È stato costruito durante la modernizzazione della linea ferroviaria tra Genova e La Spezia all'inizio del XX secolo. Gli operai della ferrovia avevano bisogno di un modo per spostarsi tra Riomaggiore e Manarola durante la costruzione di una galleria.

Il sentiero fu scavato nella dura parete rocciosa a strapiombo sul mare e la leggenda narra che divenne un luogo di incontro per gli innamorati delle due città.

Il progetto di restauro è stato realizzato in modo da contenere le rocce sopra e sotto il sentiero con una rete d'acciaio, mentre per rendere il paesaggio ancora più spettacolare sono state piantate 8.800 alberelli. Inoltre è stato installato un sistema di monitoraggio per avvisare in anticipo di eventuali frane.

Basta con l'overtourism sulla Via dell'Amore

Le Cinque Terresono composte da cinque villaggi famosi per i loro edifici gioiello incastonati nelle scogliere a picco sul mare della Liguria. Questo posto che è patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO è circondato da un parco nazionale. Ogni anno sono circa 2,4 milioni le persone che arrivano da ogni parte del mondo per visitare questa zona, e trascorrere anche solo qualche giorno di vacanza.

La Via dell'Amore, uno dei tratti più famosi della costa delle Cinque Terre, è molto apprezzata e famosa. Quest'anno contro il turismo di massa sono state introdotte multe fino a 275 euro per i visitatori che bloccano il traffico o i pedoni si soffermano a scattare selfie.

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha dichiarato che la Via dell'Amore è un "gioiello per la nostra regione, non solo per chi la visita".

The stunning jewel-toned buildings of the Cinque Terre attract millions of visitors each year. Unsplash

La Liguria spera di arginare l'overtourism introducendo un sistema di prenotazione per chi vuole percorrere il sentiero.

Attualmente è necessario prenotare online un tour di gruppo di 30 minuti al costo di 5 euro. Ci sono circa 20 tour di gruppo al giorno tra le 9.00 e le 19.00 che portano 30 persone lungo il percorso. I biglietti includono anche l'ingresso al Castello di Riomaggiore.

Secondo le informazioni disponibili, se la sperimentazione avrà successo, potrebbe essere estesa una volta che la Via dell'Amore sarà completamente riaperta l'anno prossimo.

Alla scoperta delle Cinque Terre

La Via dell'Amore è uno dei quattro tratti del Sentiero Azzurro. È uno dei percorsi escursionistici più popolari del Parco Nazionale delle Cinque Terre e collega tra loro i cinque paesini.

Il Sentiero Azzurro parte da Riomaggiore e raggiunge Monterosso al Mare passando per Manarola, Corniglia e Vernazza. Il percorso è lungo circa 12 chilometri con un'altitudine massima di circa 200 metri nel piccolo borgo di Vernazza.

È possibile percorrere l'intero sentiero in circa cinque ore ed è suddiviso in quattro diversi tratti. La Via dell'Amore è il primo tratto del percorso.

There are longer hiking routes through the Cinque Terre National Park. Unsplash

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre richiede ai visitatori di pagare una tassa per accedere ad alcuni sentieri come questo. Lungo il percorso, ci sono punti di controllo per gli escursionisti che possono acquistare la Cinque Terre Trekking Card, che consente di utilizzare le strutture all'interno del parco. Costa 7,50 euro per un giorno e 14,50 euro per due giorni.

È inoltre possibile acquistare una tessera che consente di accedere ai sentieri escursionistici e di viaggiare illimitatamente sui treni Cinque Terre Express tra Levanto, Cinque Terre e La Spezia. Costa 18,20 euro per un giorno, 33 euro per due giorni e 47 euro per tre giorni.

Sono previsti sconti per bambini, anziani e famiglie.