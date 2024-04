Volete un viaggio di nozze indimenticabile ma lontano dalla folla? Ecco alcune destinazioni europee meno conosciute che vi lasceranno senza fiato

Se siete alla ricerca di destinazioni per la vostra luna di miele in Europa è probabile che nella vostra lista ci siano mete come Parigi, Santorini, Barcellona e, perché no, la Costiera Amalfitana.

Questi posti sono famosi e molto frequentati. Indubbiamente hanno molto da offrire, ma ci sono innumerevoli altre opzioni in tutto il continente dove poter fuggire dalla folla.

Che vi sposiate quest'anno o che il giorno del vostro matrimonio sia, per ora, solo un sogno lontano, perché non aggiungere alcune di queste insolite mete alla vostra lista?

Non bisogna oltrepassare i confini per trovare un'atmosfera esotica: scoprite****Ischia e Procida, due perle nel Tirreno

Per la luna di miele noi italiani cerchiamo sempre atmosfere esotiche e scorci mozzafiato. Vogliamo relax e avventura, mare e cultura. E cerchiamo tutto ciò oltre i confini del nostro Paese. L'Italia, però, è una meta perfetta per i viaggi di nozze. Il suo clima, il cibo, l'atmosfera mediterranea rendono alcuni luoghi del Bel paese tappe ideali per un viaggio nuziale.

Molti sposi provenienti dall'estero scelgono Capri e le città sulla Costiera Amalfitana come Sorrento, Positano e Ravello: posti incantevoli che rischiano, però, di essere anche molto costosi ed estremamente affollati.

Vi consigliamo le vicine Ischia e Procida. Da queste incantevoli isole circondate delle acque limpide del mar Tirreno potrete godere di viste pazzesche, tramonti mozzafiato e, ovviamente, del buon cibo e vino accompagnato da un'accoglienza calorosa.

Ischia è ricca di storia e cultura. Tappa d'obbligo è una visita al suggestivo Castello Aragonese, che affaccia sull'incantevole baia di Cartaromana. Vi sembrerà di vivere un'esperienza in cui l'orologio si ferma. Prendetevi, poi, del tempo per visitare il borgo di Sant'Angelo, magari arrivandoci in barca dalla spiaggia dei Maronti, la più lunga dell'isola, dove potrete coccolarvi con un pranzo a base di pesce.

Il suggestivo Castello Aragonese è uno dei luoghi imperdibili di Ischia Pronto Ischia via Unsplash

L'isola è anche molto famosa per le sue sorgenti termali naturali. I parchi idrotermali Poseidon e Negombo sono tra le migliori opzioni a pagamento. Le sorgenti naturali più famose - e gratuite - di Ischia si trovano, invece, nella Baia di Sorgeto a Forio, dove potrete prendervi un aperitivo direttamente nelle acque calde.

Ischia vanta anche una serie di vigneti, tra cui le cantine Cenatiempo a Serrara Fontana che offrono degustazioni di vino. In alcuni periodi dell'anno le cantine isolane organizzano eventi alla scoperta delle tradizioni ischitane, come "Andar per Cantine": un tour tra i vari vigneti dell'isola.

Ischia e Procida possono essere molto frequentate durante il mese di agosto. Vi consigliamo i mesi di aprile, maggio e giugno o settembre e ottobre per apprezzare a pieno le bellezze di queste due perle del Mediterraneo.

Marina di Corricella a Procida è uno dei borghi più pittoreschi d'Italia Vincenzo De Simone via Unsplash

La vicina Procida, molto più piccola e a soli 15 minuti di aliscafo da Ischia, ha recentemente raggiunto il suo momento di gloria, quando nel 2022 è stata Capitale italiana della Cultura.

L'isola flegrea vanta uno dei panorami più spettacolari d'Italia. Mozzafiato a qualsiasi ora del giorno, ma un po' di più al tramonto. Salite in cima all'isola per godere della migliore vista sulla Marina di Corricella. Vi consigliamo di non affacciarvi prima di raggiungere il belvedere per non rovinarvi la sorpresa, resterete senza parole. La Corricella è il più antico villaggio di pescatori di Procida. I suoi edifici color pastello si mescolano fino a formare un dipinto davanti ai vostri occhi.

Scendete, quindi, lungo i vicoli per arrivare nel borgo. Qui potrete prendere un aperitivo, magari a base di limoncello, prima di assaggiare i frutti di mare o una frittura di paranza in una dei ristorantini sul lungomare.

Barcellona o la Costa del Sol? Perché non perdersi, invece, tra le dune di Gran Canaria?

Per molti turisti le Canarie sono destinazioni economiche e vivaci e più adatte alle vacanze in famiglia.

Gran Canaria, però, ha qualcosa di unico rispetto alle sue sorelle. Una delle isole più famose dell'arcipelago spagnolo al largo delle coste del Marocco, è decisamente meno turistica di Tenerife e offre meraviglie naturali raramente visibili nell'Europa continentale.

Ma è anche molto romantica e offre varie attività, sia che siate una coppia avventurosa o più tranquilla alla ricerca di relax.

Le maestose dune di Maspalomas sono imperdibili a Gran Canaria Daniele Franchi via Unsplash

Iniziate con una passeggiata nel Parco Doramas, nel centro della capitale Las Palmas. Scoprite i vari sentieri ombreggiati da palme e poi visitate il Museo Nestor che ospita le opere del famoso artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre. Attualmente in fase di restauro riaprirà a giugno.

Gran Canaria è nota anche per le sue spiagge, tra le migliori di tutto l'arcipelago.

La spiaggia di Maspalomas, lunga 2.750 metri, è uno dei luoghi più affascinanti dell'isola. Riconosciuta per le sue impressionanti dune mozzafiato che affacciano sull'Oceano Atlantico. ll mare è calmo e caldo ed è contornato da lettini e ombrelloni.

Se avete, invece, voglia di attività cardio non potete non fare un'escursione nella Valle dell'Agaete.

Gran Canaria è ricca di graziosi borghi da esplorare Joel Rohland via Unsplash

Conosciuto come uno dei migliori sentieri trekking d'Europa, il percorso si snoda tra frutteti tropicali e aranceti e le numerose piantagioni di caffè dell'isola.

Dopo aver trascorso la giornata nuotando nell'oceano o facendo escursioni è d'obbligo passare la serata in uno dei caratteristici villaggi di Gran Canaria, come Firgas nell'entroterra o Puerto Mógan sul mare.

In ogni luna di miele che si rispetti, gli sposi devono concedersi una cena a base di delizie locali. Vi consigliamo di assaggiare prodotti tipici come le patate delle Canarie, le famose tapas spagnole, i frutti di mare fritti e grigliati e i piatti a base di mango e avocado, possibilmente innaffiati da un calice di vino spagnolo.

In nave sul Bosforo: un viaggio ai confini dell'Europa

Istanbul è a cavallo tra Europa e Asia. Con una gita in barca sullo stretto del Bosforo sarete trasportati in un altro continente senza lasciare la città.

I novelli sposi scelgono spesso di trascorrere la loro luna di miele in resort nelle zone costiere come Smirne, Bodrum e Adalia. Ma Istanbul, uno dei posti più vivaci del Paese, merita di essere presa in considerazione.

La città è il mix perfetto di cultura e storia: nessun viaggio a Istanbul può dirsi completo senza una visita all'ex centro dell'Impero Bizantino, la Basilica di Santa Sofia: un'ex chiesa e ora moschea con esterni e interni mozzafiato costruita circa 1.500 anni fa.

La Basilica di Santa Sofia è uno dei luoghi più iconici di Istanbul Zen zeee via Unsplash

La Moschea Blu e la Cisterna Basilica, altri due luoghi di incredibile interesse storico, meritano sicuramente una visita durante un pausa tra un pasto e l'altro. La cucina turca mescola piatti europei e mediorientali, famosissime sono le mezzeh turche e le prelibatezze a base di frutti di mare freschi.

Lasciatevi alle spalle l'Europa almeno per un giorno e dirigetevi in Asia con una spettacolare crociera all'alba lungo il Bosforo, lo specchio d'acqua che separa i due continenti.

Una volta sbarcati, salite a bordo del tram Kadıköy-Moda, una linea che effettua solo 10 fermate in un anello circolare di 2,6 km, consentendovi di ammirare tutti i luoghi di interesse, compresa la famosa Piazza Taksim.

Al ritorno sul lato europeo di Istanbul, concedetevi un thè pomeridiano all'hotel Ciragan Palace, ex residenza del Sultano dell'Impero Ottomano Abdulaziz nel XIX secolo.

Entrambi i lati della città offrono ottime possibilità di shopping. Da non perdere è l'immenso Grand Bazaar. Prima di ritornare a casa visitate l'iconico mercato per acquistare souvenir, spezie tradizionali e delizie turche.

Il tram Kadıköy-Moda vi porterà alla scoperta della famosa piazza Taksim Charbel Aoun via Unsplash

Scappate dalla folla di Santorini e Mykonos per raggiungere Antiparo

La isole del Mar Egeo sono così variegate che ce n'è davvero per tutti i gusti.

Le famosissime Mykonos, Santorini e Rodi hanno, però, il problema di essere troppo affollate e con prezzi proibitivi.

Anche la vicina Naxos è sempre più affollata insieme a Paros, soprattutto dopo il successo della serie Netflix "One Day".

Ma a poca distanza, con una gita veloce in traghetto, troviamo Antiparo. L'atmosfera dell'isola è totalmente diversa rispetto alla cosmopolita Paros, con Naoussa, la location festaiola dell'isola, piena di bar costosi e club sul lungomare.

Antiparo nasconde viste incontaminate sul Mar Egeo, strade tranquille fiancheggiate da coloratissime bouganville, spiagge perfette e ristoranti in riva al mare che offrono ottimo cibo fresco e un servizio degno di una vacanza rilassante.

Antiparo offre tutta la bellezza delle isole vicine, ma con molta meno folla Dimitris Kiriakakis via Unsplash

Qui la parola d'ordine è tranquillità. Anche le spiagge più piccole, come Faneromeni, non sono mai troppo affollate. Sulla spiaggia di Fanari potete trovare un grazioso beach club che ospita soprattutto turisti greci. È perfetto per una passeggiata romantica sul bagnasciuga dopo un pranzo con vista sull'acqua cristallina.

Per un'esperienza ancora più unica potete noleggiare una barca per un giorno e visitate la vicina isola di Despotiko. È piccola e disabitata. Un tempo ospitava un importante santuario dedicato al culto di Apollo e risale al tardo periodo arcaico del VI secolo a.C.

Il santuario si trova al centro degli scavi archeologici. Secondo gli esperti, il rinvenimento è una delle scoperte più significative degli ultimi tempi. La visita al tempio di Apollo vi darà qualcosa di speciale da raccontare agli amici quando tornerete a casa.