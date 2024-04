Sempre più persone preferiscono "periodi sabbatici" alle classiche ferie per riprendersi dallo stress della routine. Questo nuovo trend ha portato i viaggiatori a intraprendere dei cambi di vita radicali

PUBBLICITÀ

Lo stress del lavoro, il trambusto della vita quotidiana, la solita routine sono alcuni dei motivi che ci spingono a organizzare una vacanza. Solitamente ci concediamo una settimana di ferie o magari un lungo weekend fuori porta per spezzare la monotonia.

Pensiamo che pochi giorni ci bastino per ritrovare uno stato di calma e relax. Ma sempre più persone stanno optando per qualcosa di diverso.

I mini anni sabbatici, anni sabbatici per adulti o mesi sabbatici sono l'ultimo trend in fatto di vacanze. Queste pause prolungate vanno dal prendersi un congedo al licenziamento. Molti, invece, scelgono di lavorare da remoto da un luogo che non sia la propria abitazione primaria, alla scoperta di nuove atmosfere.

Sebbene non si tratti di un concetto del tutto nuovo, lo stravolgimento della vita lavorativa causato dalla pandemia ha portato a le persone a chiedersi se vogliono davvero lavorare come prima.

Da dove nasce questo nuovo modo di vivere?

Barry Kluczyk, un addetto alle pubbliche relazioni che vive nella periferia di Detroit, in Michigan, desiderava da tempo trascorrere un periodo a Seattle.

Ma è stato solo quando il Covid lo ha costretto a lavorare completamente da remoto che ha deciso di spostarsi un mese nella città americana insieme a sua moglie e sua figlia.

"Avrei voluto farlo prima", ha detto.

Questa esperienza gli è piaciuto così tanto che nel 2022 hanno deciso di rifarlo viaggiando nella direzione opposta per un altro mini anno sabbatico a Portland, nel Maine.

Secondo Kira Schrabram, assistente alla cattedra di gestione e organizzazione presso l'Università di Washington, sempre più aziende offrono pause lavorative di vario genere come modo economico per affrontare la fatica dei dipendenti.

Schrabram è tra i leader del Sabbatical Project, che punta a creare "un rapporto più umano con il lavoro" incoraggiando i congedi prolungati.

"Le aziende stanno iniziando a rendersi conto che il burnout è un problema", afferma.

"L'atteggiamento americano nei confronti delle ferie è molto diverso da quello europeo, che tendono a dare più valore alle ferie e al riposo", afferma Kira Schrabram, lei stessa tedesca.

Cambiare i pregiudizi sui viaggi prolungati

Dopo essere stata licenziata, Roshida Dowe ha approfittato del tempo ritrovato. Desiderava fare una pausa prima di rimettersi in gioco nel mondo del lavoro, ma è stata colpita dall'alto numero di persone che le hanno espresso perplessità su quella scelta. Erano preoccupati sul come avrebbe potuto permettersi di viaggiare.

Questo l'ha spinta a cimentarsi in un nuovo campo. È diventata una coach per aiutare le persone nel processo di licenziamento.

Dowe ha collaborato con Stephanie Perry, specializzata nell'aiutare le donne non bianche a prendersi una pausa lavorativa o a trasferirsi all'estero. Le due hanno organizzato l'"ExodUS Summit", una conferenza e una comunità virtuale per donne di diverse etnie "interessate a sviluppare una proprio indipendenza" sia in termini finanziari che di luogo e tempo.

"Quando faccio da coach alle donne che vogliono prendersi un anno sabbatico, noto che la prima cosa che cercano è il permesso", spiega Roshida Dowe Gabrielle Henderson

Dowe e Perry hanno coinvolto esperti per discutere di questioni pratiche legate ai viaggi lunghi, come budget, sicurezza e assistenza sanitaria, e di argomenti più filosofici come il valore del riposo e il superamento dei traumi intergenerazionali.

"Quando faccio da coach alle donne che vogliono prendersi un anno sabbatico, noto che la prima cosa che cercano è il permesso", spiega Dowe, che si è trasferita a Città del Messico nel suo processo di cambiamento.

"È importante condividere le esperienze di donne che hanno intrapreso lunghi viaggi, - continua Dowe - perché molte di noi non sono aperte a possibilità che non ci sono state mostrate prima".

PUBBLICITÀ

Perry lo ha sperimentato in prima persona quando nel 2014, durante una vacanza in Brasile, ha incontrato diversi viaggiatori che alloggiavano nel suo stesso ostello. È rimasta sorpresa quando ha scoperto che erano in giro per il mondo da mesi, non giorni.

"Pensavo che solo i ragazzi che usufruissero di uno sponsor economico o di fondi per fare viaggi molto lunghi", ha affermato Perry. Così, ha fatto una ricerca sui viaggi a basso costo e ha scoperto che le persone riescono a cavarsela con 40 dollari (37 euro) al giorno.

Come intraprendere un anno sabbatico per adulti con disponibilità economica limitata

I costi spesso sono un ostacolo per chi prende in considerazione l'idea di un anno sabbatico, ma ci sono molti escamotage secondo Perry.

"Il lavoro da remoto è il motivo per cui posso lavorare poco e viaggiare molto", sostiene. L'autrice tiene un corso online per persone interessate a iniziare a lavorare come house-sitter.

In alternativa, alcune piattaforme web come HomeExchange, Homelink e Holiday Swap mettono in contatto i viaggiatori che desiderano scambiarsi le case per un periodo di tempo.

PUBBLICITÀ

Ashley Graham si è presa una pausa dal suo lavoro presso un'organizzazione no-profit di Washington D.C. e ha pianificato un viaggio in auto verso il Sud. Lungo il percorso ha fatto visita ad amici che potevano offrirle un alloggio gratuito.

"È stato un ottimo modo per entrare in contatto con la mia vita passata", dice la Graham, che poi si è trasferita a New Orleans. La città le è entrata nel cuore durante il suo viaggio sabbatico.

I mini anni sabbatici come stile di vita

Eric Rewitzer e Annie Galvin hanno messo due dipendenti a capo della loro galleria d'arte di San Francisco per trascorrere l'estate in Francia e Irlanda.

"Ero terrorizzato", dice Rewitzer, che si descrive come uno stakanovista e un maniaco del controllo. "È stato un enorme esercizio di fiducia".

Al rientro a San Francisco, Rewitzer ha iniziato a guardare la sua città natale con occhi nuovi. Sentiva che la sua vita fino a quel momento era stata poco equilibrata: troppo lavoro e poco svago e tempo trascorso nella natura.

PUBBLICITÀ

Questo cambiamento di prospettiva ha portato la coppia a comprare quella che pensavano sarebbe stata una casa per il fine settimana sulle montagne della Sierra Nevada.

E, invece, è diventata la loro dimora principale quando hanno chiuso la galleria durante la pandemia. Ora stanno valutando l'opportunità di tornare ad avere uno studio a San Francisco.

"Tutto si riconduce alla volontà di correre dei rischi", dice Rewitzer.

Per Gregory Du Bois, una pausa dal college per lavorare come sciatore a Vail, in Colorado, è stata fondamentale nella suo sviluppo lavorativo. L'informatico aziendale , durante l'arco della sua carriera, ha preso vari periodi sabbatici.

Ogni volta che ha accettato un nuovo lavoro, Du Bois ha contrattato per ottenere un periodo di ferie prolungato, spiegando ai suoi manager che per dare il meglio di sé aveva bisogno di lunghe pause per ricaricarsi.

PUBBLICITÀ

"Per me è diventato uno stile di vita che quasi non lo considero più un periodo sabbatico", afferma. Du Bois si è ora ritirato dal mondo della tecnologia e lavora come life coach a Sedona, in Arizona. "Per me è una rigenerazione spirituale".