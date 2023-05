La Spagna dimezza i prezzi dei biglietti Interrail per i giovani

Di Euronews

Il governo di Madrid ha lanciato una serie di agevolazioni per incitare i giovani a viaggiare, sia sul territorio spagnolo che in Europa

Tutti a bordo! Quest'estate il governo spagnolo offrirà ai giovani pass Interrail a metà prezzo. Gli speciali biglietti scontati - che consentono di viaggiare su migliaia di chilometri di rete ferroviaria europea - saranno disponibili per i residenti **nella nazione iberica,**di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Il governo spera che il piano "incoraggi i viaggi estivi tra i giovani e aiuti la ripresa del settore culturale e turistico dopo la pandemia", secondo un comunicato del Ministero dei Trasporti.

Gli sconti saranno validi tra il 15 giugno e il 15 settembre. La Spagna ha anche annunciato una serie di agevolazioni per incoraggiare i viaggi nazionali, tra cui riduzioni del 90% sui prezzi dei biglietti degli autobus pubblici e di alcune tratte ferroviarie nazionali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come possono i giovani spagnoli ottenere un pass Interrail scontato?

I titolari del tanto amato pass Interrail possono viaggiare su migliaia di tratte ferroviarie in tutta Europa, dai fiordi della Norvegia alle spiagge italiane. I biglietti possono essere prenotati per un determinato periodo di tempo, ad esempio un mese, per viaggiare ovunque. In alternativa, possono essere prenotati per un numero specifico di giorni o per un singolo Paese.

È possibile salire sulla maggior parte dei treni mostrando al personale il pass Interrail sul proprio telefono. I prezzi partono da 194 euro per quattro giorni di viaggio in un mese attraverso 33 Paesi.

Sul sito web di Interrail è possibile cercare altri tipi di formule in base a quando e dove si vuole andare e all'età delle persone che viaggiano. La rete, che si estende in 33 Paesi, comprende più di 40mila stazioni ferroviarie. Lo sconto le renderà più accessibili agli under 30 in partenza dalla Spagna.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato la misura sabato 6 maggio, nel corso di un comizio politico a Murcia. Per accedere alle agevolazioni, i giovani devono prenotare i loro biglietti attraverso l'operatore ferroviario statale Renfe.

La Spagna lancia un abbonamento ferroviario nazionale

L'iniziativa fa parte di una serie più ampia di misure volte a far viaggiare i giovani. Il pass "Spanish Interrail" offrirà ad esempio uno sconto del 50% sui treni ad alta velocità. "La Spagna è il secondo Paese più visitato al mondo, ma per molti spagnoli è piena di tesori sconosciuti", ha dichiarato Sánchez. "Per questo motivo, quest'estate aiuteremo i nostri giovani a conoscere meglio il loro Paese".

Gli sconti sono soggetti alle stesse regole del pass Interrail, quindi sono disponibili solo per i cittadini dell'UE di età compresa tra i 18 e i 30 anni residenti in Spagna.

Quello di Madrid non è l'unico Paese che offre agevolazioni per i viaggi in treno quest'estate. Sulla scia del successo del pass per i trasporti pubblici da 9 euro dello scorso anno, la Germania ha recentemente lanciato un programma che offre l'accesso alle tratte nazionali a 49 euro al mese. E l'Ungheria ha introdotto un biglietto illimitato per i trasporti nazionali al costo di 49 euro, con uno sconto del 90% per gli studenti.