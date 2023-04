Affittare casa ai turisti: ecco le nuove regole in tutta Europa

Di Euronews

Gli affitti per le vacanze a breve termine sono controversi in molte destinazioni in tutto il mondo: possono essere un investimento facile o una fonte di reddito extra per i proprietari di immobili in località turistiche popolari, ma possono anche far salire i prezzi per i residenti locali, creando crisi abitative e costringendo le persone a lasciare le loro città. Questi affitti sono spesso più redditizi per i proprietari rispetto ai tradizionali affitti a lungo termine, ma possono lasciare centinaia di immobili sfitti in bassa stagione.

Mentre l'UE introduce gradualmente regole e regolamenti che si applicano a tutti i 27 paesi membri, alcune città e paesi stanno combattendo la crescita degli affitti per le vacanze a modo loro.

Parigi: un'unità speciale per combattere gli affitti illegali

La maggior parte delle città francesi ha una procedura speciale per chiunque desideri affittare un'intera casa o un appartamento a breve termine. Una volta registrato, il municipio fornisce un numero che deve essere collegato all'annuncio online.

A Parigi le regole sono ancora più severe. La capitale francese ha introdotto una legislazione sempre più restrittiva su ciò che può e non può essere affittato. Certo, è possibile affittare la propria residenza principale su una piattaforma come Airbnb per 120 giorni all'anno, ma per farlo bisogna essere registrati. Per le seconde case, o per affittare un immobile per più di 120 giorni, è necessario convertirlo ufficialmente in struttura ricettiva arredata.

Una procedura complessa, per scoraggiare questo tipo di affitti in una città che è alle prese con una crisi abitativa. Parigi ha persino un'unità dedicata per dare la caccia ai noleggi illegali. In quattro anni la capitale francese ha incassato 18 milioni di euro di multe a chi non rispettava correttamente le regole.

Parigi soffre di una crisi immobiliare che rende un problema gli affitti a breve termine. Pexels

Il Portogallo scoraggia gli affitti per le vacanze

Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha recentemente introdotto una serie di misure per reprimere gli affitti a breve termine. L'ultimo censimento del paese nel 2021 ha rivelato che c'erano più di 720.000 unità abitative libere in Portogallo.

Nel tentativo di domare il rapido aumento dei prezzi degli affitti, il paese ha deciso non rilascerà nuove licenze per Airbnb e altri simili affitti per le vacanze. Le uniche eccezioni saranno nelle aree rurali che non soffrono di pressioni urbane.

Tutte le licenze per affitti turistici saranno ora riviste ogni cinque anni ed è stato introdotto anche un nuovo sistema per controllare i prezzi degli affitti. Ai proprietari di Airbnb viene inoltre offerta una riduzione delle tasse se riconvertono le loro proprietà in normali case.

Lisbona ha anche fine al suo programma Golden Visa, che offriva agli stranieri la possibilità di ottenere la cittadinanza acquistando proprietà nel paese per un valore di almeno 500.000 euro, una prospettiva allettante per coloro che cercano di ottenere la residenza nell'UE. Un programma che però ha portato il 10% di tutti gli acquisti di proprietà in Portogallo a essere effettuati da persone all'estero.

Le città spagnole reagiscono contro l'aumento vertiginoso dei costi di affitto

Anche la Spagna ha assistito a un boom degli affitti a breve termine, poiché il turismo è aumentato dopo la pandemia.

I dati dell'Istituto Nazionale di Statistica mostrano che il numero di case vacanza è in crescita in tutto il Paese. In alcune zone ben un immobile su quattro è registrato come locazione turistica.

Non esiste ancora una legge a livello nazionale, ma un certo numero di destinazioni spagnole stanno combattendo contro le proprietà in stile Airbnb poiché il prezzo dell'affitto di una casa è aumentato vertiginosamente.

Nel 2021, Barcellona è diventata la prima città europea a vietare l'affitto di camere private a breve termine, con un team dedicato che controlla le inserzioni illegali e le fa rimuovere.

È ancora consentito affittare intere case o appartamenti, ma il proprietario dell'immobile deve essere in possesso della licenza appropriata.

A febbraio, Valencia ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso di case per uso turistico occasionale nel suo centro storico. Inizialmente questa decisione è stata bloccata dai tribunali, ma il comune continuerà a lottare contro gli affitti per vacanze a breve termine.

Palma, la famosa capitale di Maiorca, ha vinto la sua sfida legale per vietare gli affitti turistici nei condomini. Significa che i visitatori possono pagare solo per soggiornare in case unifamiliari che devono essere case o ville isolate piuttosto che in appartamenti o appartamenti.

In tutta la Spagna, le regole variano, ma siccome le locazioni per le vacanze continuano ad aumentare, è probabile che le restrizioni diventino più severe.

Le persone si stanno trasferendo da Venezia a causa degli alti prezzi degli affitti Pixabay

Le grandi mete turistiche italiane limitano gli affitti a breve termine

Nelle più famose località turistiche italiane, le autorità locali stanno anche limitando le opzioni di noleggio a breve termine. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha dichiarato a marzo alla stampa locale che il centro città ha sofferto lo spopolamento e ora deve lottare per mantenere la sua anima.

Brugnaro ha in programma di introdurre un sistema che consentirà di affittare case ai turisti solo per 120 giorni all'anno, e ha affermato che chiunque superi questo limite troverà la polizia “alla porta”.

Le regole su ciò che i proprietari devono fare variano da comune a comune. Nella maggior parte dei luoghi, le autorità devono essere informate di un'attività di noleggio a breve termine.