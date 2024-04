Turismo: dai bungalow alle case sugli alberi, il boom del glamping

Volete sfruttare al meglio i grandi spazi aperti durante le vostre vacanze estive ma non sapete da dove cominciare? Ecco come prenotare un viaggio glam in campeggio in Europa

In un mondo sempre più frenetico i viaggiatori preferiscono più spesso campeggi agli hotel e ai resort di lusso.

Dan Yates ha assistito in prima persona a questo cambiamento: è il fondatore di Pitchup.com, una piattaforma leader nella ricerca e prenotazione di alloggi all'aperto per campeggi nel Regno Unito, in Europa e non solo.

Fondata nel 2009 nel Regno Unito, l'azienda che ha oggi sedi in 69 Paesi, negli ultimi 15 anni è cresciuta a dismisura. Solo lo scorso anno ha gestito 850mila prenotazioni.

Il glamping Delny, in Scozia PitchUp

Come è nato Pitchup?

"Sono cresciuto in un parco vacanze nel Devon, vivendo sopra una clubhouse, quindi era probabilmente inevitabile che non mi allontanassi da quel concetto", racconta Dan a Euronews Travel.

Mentre frequentava l'università, alla fine degli anni Novanta, Dan saltava le lezioni e collaborava con web designer locali per creare un sito web di un'azienda, mentre internet iniziava a decollare. Nel 2002 il sito era al primo posto su Google Uk e riceveva metà delle prenotazioni online.

"Dopo la vendita di quell'azienda mi sono chiesto perché i parchi vacanze e i campeggi, il più grande tipo di alloggio per le vacanze, fossero ancora così trascurati online", racconta Dan.

"Le agenzie di viaggio online di alto profilo che si rivolgevano a tutte le altre categorie di alloggi stavano crescendo rapidamente: il settore stava perdendo terreno, mentre i clienti erano sempre più online per cercare le loro vacanze".

Dopo aver lavorato a lastminute.com nel 2008, Dan si è reso conto che il mercato delle prenotazioni online stava per decollare. Dodici mesi dopo ha fondato Pitchup.com.

Dan Yates, fondatore di PitchUp PitchUp

Cosa si può prenotare con Pitchup

Pitchup.com ospita oggi circa 6mila siti web che offrono piazzole per il campeggio e opzioni glamping come capanne per pastori, cabine, lodge, roulotte, e iurte, abitazioni mobili adottata da molti popoli nomadi dell'Asia.

"È possibile prenotare una vacanza in pochi minuti: basta aggiungere la località, le date, il numero di persone, il tipo di alloggio e cliccare su cerca - spiega Dan -, poi si può guardare sulla mappa, sfogliare i siti disponibili, guardare le recensioni e prenotare quello che piace di più".

Alla domanda se il sito sia utilizzabile anche da chi è meno esperto di computer, Dan assicura la presenza di un servizio di assistenza offline.

Con un pubblico internazionale, la maggior parte delle prenotazioni proviene da Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna.

Il camping di Pencarnan, in Galles PitchUp

La crescita maggiore è stata però registrata dai viaggiatori svedesi, che hanno prenotato il 190 per cento in più rispetto agli anni precedenti, seguiti da turisti di Svizzera, Ungheria, Polonia e Irlanda.

L'85 per cento delle prenotazioni viene attualmente effettuato per viaggi nazionali, anche se quelle non nazionali stanno registrando la crescita maggiore, con un aumento del 40 per cento circa nel 2024 rispetto al 2023.

Chi prenota è anche più alla ricerca di forme più insolite di alloggio in campeggio: i baccelli sono il tipo di glamping più popolare quest'anno, seguiti da cabine, tende a campana, capanne di pastori e roulotte.

È interessante notare che, secondo Dan, "le case sull'albero sono quelle che stanno registrando la crescita più rapida, con quasi il doppio delle prenotazioni rispetto all'anno scorso, seguite dalle wigwam", un'abitazione a forma di cupola usata da certe tribù native americane.

Perché sempre più persone scelgono vacanze all'insegna della natura

Secondo Dan sono diversi i motivi per cui le persone scelgono i viaggi in campeggio rispetto alle vacanze di lusso: dal benessere ai costi fino alle preoccupazioni per la crisi climatica.

"Tornare alla natura è intrinsecamente positivo per la nostra salute mentale e il nostro benessere e tende a essere molto più economico", spiega a Euronews Travel.

"È anche più sostenibile: l'impronta di carbonio delle vacanze all'aria aperta è molto più bassa rispetto ai soggiorni in hotel, non solo perché la maggior parte delle persone tende a viaggiare in auto piuttosto che in aereo, ma anche grazie alla promozione di prodotti locali e di attività a basso impatto come l'escursionismo nei dintorni della struttura ricettiva, nonché di costruzioni a minore intensità di carbonio", aggiunge Dan.

Un camping a cinque stelle nella regione di Dordogne, in Francia PitchUp

C'è però un problema che affligge molti appassionati di outdoor: il meteo. In caso di maltempo durante un viaggio in campeggio, Dan ha qualche consiglio.

"Se il tempo è brutto e siete sotto una tenda cercate di mantenere la vostra camera da letto asciutta. Riponete e asciugate le cose bagnate nella veranda piuttosto che nel vano della camera da letto. Proteggete le vostre attrezzature mettendole in sacchetti di plastica o asciutti", dichiara Dan.

"Non lasciate che nulla tocchi le pareti della tenda o vi ritroverete con i calzini inzuppati". Se tutto dovesse andare per il verso sbagliato, raccomanda un paio di attività in caso di acquazzoni: "fare il bagno in mare, perché siete già bagnati, o andare al pub".