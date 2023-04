Scalo lungo? Ecco gli aeroporti più vicini al centro città

Molti aeroporti europei sono abbastanza vicini ai centri urbani da permettere di organizzare escursioni turistiche in attesa del volo successivo.

All'aeroporto Changi di Singapore, per esempio, stanno tornando i tour gratuiti dopo una pausa di tre anni per la pandemia. Sono previste quattro visite giornaliere, guidate, che durano meno di tre, portando i passeggeri in visita nei luoghi di maggior interesse in città, come la National Gallery, Arab Street o Chinatown.

Il Jewel Tour porta i turisti in visita tra le attrazioni dell'aeroporto, come la Shiseido Forest Valley e l'Hsbc Rain Vortex, e ad assaggiare le prelibatezze singaporiane.

Istanbul è l'unico aeroporto in Europa a offrire tour organizzati gratuitamente da Turkish Airlines.

Ma molti aeroporti europei sono abbastanza vicini ai centri urbani da permettere di organizzare le proprie visite turistiche in autonomia. Tenendo sempre presente che è preferibile volare direttamente a destinazione, quando possibile, per ridurre il pesante impatto dei carburanti sull'ambiente.

Come organizzare il vostro tour

Se avete intenzione di lasciare il vostro aeroporto di scalo, ci sono alcuni aspetti da tenere a mente. Anzitutto, assicuratevi di essere autorizzati a lasciare l'aeroporto e a rientrare. Se possibile, fate molte ricerche in anticipo, in particolare sui trasporti.

Al ritorno, tenete conto del tempo necessario per eventuali cancellazioni o ritardi dei trasporti pubblici. Non siate troppo ambiziosi con il vostro itinerario. Scegliete un paio di attrazioni principali, con alternative utili nel caso di lunghe attese all'ingresso. Se è troppo presto per imbarcare i bagagli, potete lasciarli in un armadietto dell'aeroporto.

Scalo ad Amsterdam fra arte e storia

Se fate scalo all'aeroporto Schiphol di Amsterdam, c'è molto da fare anche senza lasciare l'aeroporto. C'è perfino una mini-sede aeroportuale del rinomato Rijksmuseum. L'esposizione cambia regolarmente per dare modo ai passeggeri più frequenti di vedere sempre qualcosa di nuovo.

I treni per Amsterdam CS, la stazione centrale della città, impiegano circa 20 minuti.

In alternativa si può tentare la fortuna al casinò, fare un massaggio o assaggiare le prelibatezze olandesi come gli stroopwafel.

Amsterdam e i suoi canali Canva

Se il vostro scalo supera le cinque ore, avrete abbastanza tempo per recarvi in centro. I treni per Amsterdam CS, la stazione centrale della città, impiegano circa 20 minuti per arrivare a destinazione. Da lì, potrete raggiungere a piedi i canali fiancheggiati da chiatte con case a capanna, il Palazzo Reale barocco e il quartiere a luci rosse.

Croissant e caffè per il vostro scalo a Parigi

Le soste a Parigi devono essere pianificate con attenzione, perché è facile sbagliare i trasporti pubblici. Ma se salite su un treno RER B dall'aeroporto Charles De Gaulle al quartiere di Saint-Michel, il viaggio verso il centro dura solo 40 minuti.

Da qui si è a due passi dalla cattedrale di Notre Dame, attualmente in fase di restauro e che riaprirà nel 2024.

Il quartiere è ricco di caffè e pasticcerie chic come Odette Paris e A. Lacroix Patissier. Da Saint-Michel potete prendere la linea gialla della metropolitana fino a Champ Des Mars per ammirare la Tour Eiffel.

Scalo a Venezia: canali e spritz

Dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, i viaggiatori possono salire su un autobus Actv che in 20 minuti porta a piazzale Roma, la stazione degli autobus e dei tram che si trova proprio nel centro storico.

Da qui, a uno o due ponti di distanza, si trovano opere d'arte, chiese suggestive e un sacco di spritz. In dieci minuti a piedi si può raggiungere il Ghetto ebraico, con panetterie kosher, caffè sul canale e affascinanti gallerie indipendenti.

Lungo la Fondamenta della Misericordia, si può prendere il sole bevendo un bicchiere di vino con i cicchetti, tipici spuntini a base di pesce, formaggio o pane croccante ricco di condimenti.

Per il sostentamento culturale, potete visitare la Chiesa di San Simeone Piccolo, proprio di fronte alla stazione ferroviaria, o quella di San Nicola da Tolentino, che ospita uno spettacolare dipinto sul soffitto.

Saune e Patrimonio dell'Umanità a Tallin

L'aeroporto di Tallinn è uno dei più vicini in Europa al centro della città, che dista appena 15 minuti di tram sulla linea numero 4.

Il piccolo centro città, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è perfetto per essere esplorato anche in poco tempo. La capitale dell'Estonia è circondata da mura medievali che racchiudono palazzi color pastello, chiese con cupole a cipolla e parchi verdeggianti.

Cercate il Cortile dei Maestri, un angolo tranquillo che offre uno scorcio della vecchia Tallinn. Il cortile acciottolato ospita laboratori artigianali e il rinomato caffè Chocolaterie. Se avete qualche ora a disposizione, potete rilassarvi in una delle saune della città. Nel più antico bagno pubblico di Tallinn, aperto nel 1928, è possibile anche affittare una sauna privata.