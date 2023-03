Verso un "cielo unico europeo" senza più confini

Un "cielo unico europeo" potrebbe ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e i ritardi dei voli, secondo l'industria aeronautica.

Ma che cos'è esattamente, e quanto sarebbe davvero efficace ed ecologico?

Al vertice di Airlines for Europe (A4E) di mercoledì, Ryanair, Easyjet, Lufthansa e IAG, proprietario di British Airways, hanno chiesto all'Unione europea di attuare la riforma dello spazio aereo.

La legislazione sul cielo unico europeo (SES) semplificherebbe di molto lo spazio aereo attualmente frammentato: dopo l'allentamento delle restrizioni della pandemia, i viaggi sono esplosi in tutto il continente, rendendo la questione "più urgente che mai", hanno osservato le compagnie aeree in una dichiarazione congiunta.

Che cos'è l'iniziativa Cielo unico europeo?

Con circa 30.000 voli al giorno, lo spazio aereo europeo è uno dei più trafficati al mondo.

Mantenere i passeggeri al sicuro richiede migliaia di controllori del traffico aereo, che monitorano i voli per prevenire la congestione.

Ma il sistema attuale non è così efficiente. I confini nazionali si applicano nel cielo, il che significa che gli aerei passano attraverso un mosaico di 27 diverse giurisdizioni di controllo del traffico aereo.

Lo spazio aereo frammentato significa che gli aerei non sempre percorrono le rotte più efficienti. In media, gli aerei volano 49 chilometri più in là dello stretto necessario, stima la CE.

Ampie aree dello spazio aereo sono riservate all'uso militare nazionale, ma spesso sono vuote.

Il SES riorganizzerebbe lo spazio aereo in nove "blocchi funzionali". Eurocontrol - l'organismo di controllo del traffico aereo che coordina i voli europei - lo definisce "un sistema di gestione del traffico aereo paneuropeo senza soluzione di continuità".

L'iniziativa per il cielo unico europeo potrebbe ridurre i ritardi?

Potrebbe potenzialmente far diminuire i ritardi per i viaggiatori, riducendo al minimo le difficoltà di comunicazione tra i controllori del traffico aereo.

Significherebbe anche che l'azione sindacale - come lo sciopero del controllo del traffico aereo italiano dello scorso anno - potrebbe in potenza causare meno disagi, dal momento che potrebbero intervenire i controllori del traffico aereo di tutto il blocco.

Ci sarebbero benefici per il pianeta?

Secondo la Commissione europea e la stessa industria aeronautica, il SES potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del trasporto aereo fino al 10 per cento, ovvero 50 milioni di tonnellate. Questo perché ridurrebbe i voli in eccesso non necessari.

Nella loro dichiarazione che chiede l'attuazione del SES, il gruppo aereo ha anche sollecitato maggiori investimenti nei combustibili per l'aviazione sostenibile (SAF).

Quanto nuoce al pianeta il traffico aereo?

Un volo di andata e ritorno in classe economica da Londra a New York emette circa 1,48 tonnellate di CO2 per passeggero, più del doppio della produzione media di un abitante del Ghana in un anno.

Evitare i viaggi aerei è la più grande azione che un individuo può intraprendere per ridurre la propria impronta di carbonio.

Per fortuna, questo non significa rinunciare a viaggiare. Dai un'occhiata a questi fantastici viaggi in treno per la tua prossima vacanza.