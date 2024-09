Molti medici e operatori sanitari subiscono molestie sessuali da parte dei pazienti, ma spesso non denunciano gli incidenti o non sanno come proteggersi. Ecco le soluzioni proposte

PUBBLICITÀ

Le aggressioni sul posto di lavoro sono un problema ben noto nel settore sanitario: medici, infermieri e altro personale sanitario devono spesso affrontare violenze e abusi verbali da parte dei pazienti.

Ma una forma specifica di abuso passa spesso inosservata: quanti operatori sanitari sono soggetti a molestie sessuali, che possono andare da commenti occasionali nei corridoi di un ospedale a ripetuti alterchi con un paziente nella sala visite.

Se si considerano i soli medici, la percentuale può arrivare al 45 per cento, secondo un importante studio pubblicato di recente sull'Internal Medicine Journal.

L'analisi di studi provenienti da sette Paesi - Regno Unito, Canada, Australia, Stati Uniti, Israele, Germania e Malesia - è la prima revisione su larga scala della questione e ha incluso un gruppo di 18.800 medici di diverse specialità.

Aumentano le molestie sessuali contro gli operatori sanitari

Il rapporto rivela che, anche se si moltiplicano gli appelli pubblici a ridurre la violenza contro gli operatori sanitari, le molestie sessuali rimangono un problema pervasivo in medicina, a cui si può fare poco ricorso.

Le molestie sessuali "sono un rischio unico per la salute sul lavoro, e il motivo è che le persone hanno un contatto intimo con i pazienti perché devono esaminarli fisicamente", ha dichiarato a Euronews Health Caroline Kamau-Mitchell, autrice principale dello studio e ricercatrice in materia di salute sul lavoro presso la Birkbeck, University of London.

"Questa confusione da parte di alcuni pazienti con l'ambiente intimo, dove magari devono spogliarsi o discutere di informazioni molto intime su se stessi, purtroppo significa che gli operatori sanitari sono più a rischio" rispetto a chi svolge altre professioni.

Le ultime cifre sono di gran lunga superiori alla stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2019, secondo cui il 12,4 per cento di tutti gli operatori sanitari ha subito molestie sessuali.

Kamau-Mitchell ha affermato che ciò è dovuto al fatto che alcuni tipi di operatori sanitari hanno più contatti con i pazienti rispetto ad altri, il che può rendere fuorviante l'accorpamento dei gruppi, e che la sua analisi è più aggiornata, in quanto coglie un netto aumento delle molestie negli ultimi anni.

Quali sono gli operatori sanitari a rischio

I medici che lavorano nei pronto soccorso o nelle unità psichiatriche sembrano essere più a rischio di abusi perché si trovano in ambienti ad alto stress e potrebbero avere pazienti che non sanno cosa stanno facendo, ha detto Kamau-Mitchell.

Secondo il dottor Tiago Villanueva, presidente dell'Unione Europea dei Medici di Medicina Generale/Famiglia (Uemo), i medici di base sono soggetti a molestie anche perché vedono gli stessi pazienti ripetutamente nel tempo, spesso con meno persone intorno rispetto a un ospedale o a un ambiente di emergenza.

"Sviluppiamo rapporti di continuità con i nostri pazienti", ha dichiarato a Euronews Health Villanueva, che non è stato coinvolto nello studio. "Alcuni pazienti possono abusare di questa fiducia".

Le donne subiscono più molestie degli uomini

Secondo l'analisi, esiste anche un divario di genere: il 52 per cento delle donne ha subito molestie sessuali rispetto al 34 per cento degli uomini.

"Dal paziente uomo al medico donna, si tratta di sessismo tradizionale o di essere contrari all'idea di un medico donna", ha detto Kamau-Mitchell. "Ma dal paziente donna al medico uomo, si tratta di un tipo diverso di sessismo, di pensare che in qualche modo i maschi dovrebbero tollerare questo tipo di comportamento, il che è ridicolo".

Mentre la maggior parte dei Paesi non riporta statistiche ufficiali sulle molestie sessuali subite dagli operatori sanitari, alcuni dei dati più completi provengono dal Regno Unito. In un sondaggio del 2021 su circa 1.800 medici britannici, il 31,8% per cento ha dichiarato di aver ricevuto commenti indesiderati legati al genere che hanno causato "imbarazzo, disagio o offesa" negli ultimi due anni.

PUBBLICITÀ

Nel frattempo, tra il 2017 e il 2022, gli operatori del Servizio sanitario nazionale (NHS) hanno segnalato quasi 21mila casi di stupro, aggressione sessuale, molestie, stalking e commenti offensivi da parte dei pazienti, anche se poche unità avevano processi in atto per combattere questi problemi, secondo un'indagine pubblicata lo scorso anno.

Queste cifre sottolineano che le molestie sessuali sono solo la punta dell'iceberg quando si tratta di aggressioni da parte dei pazienti. Dimostrano anche che i medici non sono gli unici operatori sanitari a rischio: infermieri, tirocinanti e altri dipendenti devono affrontare attenzioni e minacce indesiderate.

Ad esempio, Umut Can Öztürk, studente di medicina in Turchia e leader dell'Associazione europea degli studenti di medicina (Emsa), ha dichiarato a Euronews Health che le sue colleghe cercano di vestirsi in modo conservativo per evitare di essere guardate male dai pazienti.

Paul de Raeve, infermiere di lunga data e segretario generale della Federazione europea delle associazioni infermieristiche, ha dichiarato che di solito cerca di far entrare qualcun altro nella stanza se ritiene che i pazienti facciano commenti allusivi.

PUBBLICITÀ

Ha affermato che le aggressioni nei confronti degli infermieri - tra cui molestie sessuali, attacchi fisici e verbali - si sono intensificate negli ultimi anni, con un profondo effetto sulla soddisfazione degli operatori sanitari sul lavoro.

"Il Covid-19 ha aggravato la situazione", ha dichiarato de Raeve a Euronews Health. "Stiamo per perdere i nostri infermieri, perché hanno detto 'quando è troppo è troppo'".

A supporter of health workers holds a banner during a rally in Athens, Greece. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Il problema rimane inoltre fortemente stigmatizzato e molti operatori sanitari non denunciano gli incidenti perché credono che non verrà fatto nulla per rimediare alla situazione, hanno dichiarato de Raeve, Villanueva e Kamau-Mitchell.

"Se sei un medico impegnato e sei soggetto a queste cose, e sei talmente sotto pressione che non hai nemmeno il tempo di denunciarle o di pensarci su, vai avanti", ha detto Villanueva. "Ma questo alla fine influisce sulla tua salute mentale e ti rende più incline a cose come l'ansia o la depressione".

PUBBLICITÀ

Cosa si può fare per fermare le molestie

Mentre alcuni Paesi, come la Spagna e la Repubblica Ceca, dispongono di registri nazionali per monitorare la violenza contro gli operatori sanitari, le molestie sessuali rientrano spesso in una zona grigia.

"Non c'è giorno in cui non ci sia un paziente che urla o grida o talvolta colpisce gli operatori sanitari", ha detto Villanueva. "Ma le molestie sessuali sono qualcosa di molto più sottile".

I gruppi di medici di tutta Europa stanno spingendo per un resoconto più completo di questi incidenti. Hanno in programma di diffondere un questionario standardizzato tra i medici, gli studenti di medicina e altri operatori sanitari che chieda informazioni sugli abusi fisici e verbali, comprese le molestie sessuali.

A prescindere dai dati, Villanueva ha detto che i sistemi sanitari dovrebbero rendere più facile l'espulsione di persone dalla lista dei pazienti di un medico, in modo che non debbano più vedere qualcuno che li ha molestati.

PUBBLICITÀ

Kamau-Mitchell vuole che gli ospedali installino allarmi antipanico che permettano al personale di chiamare rapidamente aiuto e che i medici possano indossare telecamere che registrino le interazioni con i pazienti, un'opzione che gli equipaggi delle ambulanze del Regno Unito hanno già, anche se riconosce che la privacy dei pazienti e l'archiviazione dei dati rappresenterebbero una sfida.

Gli studenti di medicina hanno dichiarato a Euronews Health che la formazione su come gestire le molestie sessuali, compreso dove denunciarle, è attualmente assente dai programmi scolastici. Vorrebbero che fosse data maggiore priorità a questo aspetto, ma affermano che i loro stessi istruttori dovrebbero prima essere formati.

"Sebbene ci venga spiegato come riconoscere i casi di molestie o di violenza, non ci viene detto specificamente come agire quando ci troviamo di fronte alla violenza in quanto medici che ricoprono incarichi negli ospedali o nelle cliniche", ha dichiarato a Euronews Health Duygu İleri, studente di medicina in Turchia e responsabile dell'EMSA per l'etica e i diritti umani.

In definitiva, secondo gli esperti, sarà probabilmente necessaria una combinazione di cambiamenti a livello governativo, di sistema sanitario e sociale per proteggere i medici e il personale sanitario da molestie sessuali e altre forme di aggressione.

PUBBLICITÀ

I medici "sanno che questi problemi esistono", ha detto Kamau-Mitchell, ma "purtroppo non hanno il potere di cambiare questo tipo di cose".

"Dobbiamo renderci conto che non possiamo lasciare che le persone affrontino i problemi da sole, perché purtroppo diventano psicologicamente molto pesanti e questo non è un bene per noi come società".