Vaiolo delle scimmie, l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria globale

Si sta diffondendo una nuova variante del virus e ci sono casi confermati tra bambini e adulti in più di una dozzina di Paesi africani. Nel continente sono disponibili poche dosi di vaccino

PUBBLICITÀ

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato come emergenza globale l'epidemia di vaiolo delle scimmie nella Repubblica Democratica del Congo e in altre parti dell'Africa, con la diffusione di una nuova forma del virus e casi confermati tra bambini e adulti in più di una dozzina di Paesi. Nel continente sono disponibili poche dosi di vaccino.

All'inizio di questa settimana, i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annunciato che i focolai di vaiolo delle scimmie sono un'emergenza di salute pubblica, con più di 500 morti, e hanno chiesto l'aiuto internazionale per fermare la diffusione del virus.

“Questo è qualcosa che dovrebbe preoccupare tutti noi. Il potenziale di ulteriore diffusione fuori dall’Africa è molto preoccupante”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La maggior parte dei casi si trova in Congo

Il centro africano ha dichiarato che il vaiolo delle scimmie, noto anche come monkeypox, è stato rilevato in 13 Paesi quest'anno e che oltre il 96 per cento dei casi e dei decessi si trova in Congo. I casi sono aumentati del 160 per cento e i decessi del 19 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Finora sono stati registrati più di 14 mila casi e 524 persone sono morte.

“Ora ci troviamo in una situazione in cui rappresenta un rischio per molti altri Paesi in Africa centrale e dintorni”, ha dichiarato Salim Abdool Karim, un esperto sudafricano di malattie infettive che presiede il gruppo di emergenza del Cdc africano. Ha osservato che la nuova versione di vaiolo che si sta diffondendo dal Congo sembra avere un tasso di mortalità di circa il 3-4 per cento.

Durante l'epidemia globale del vaiolo delle scimmie del 2022, che ha colpito più di 70 Paesi, è morto meno dell’1 per cento delle persone.

Michael Marks, professore di medicina presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato che è giusto dichiarare i focolai di vaiolo delle scimmie in Africa un’emergenza se ciò può portare a un maggiore sostegno per contenerli. “È un fallimento della comunità globale il fatto che le cose siano dovute peggiorare così tanto per liberare le risorse necessarie”, ha affermato.

I funzionari del centro africano hanno dichiarato che quasi il 70 per cento dei casi in Congo riguarda bambini di età inferiore ai 15 anni, che rappresentano anche l’85 per cento dei decessi.

Jacques Alonda, un epidemiologo che lavora in Congo con enti di beneficenza internazionali, ha dichiarato che lui e altri esperti sono particolarmente preoccupati per la diffusione del vaiolo nei campi per i rifugiati nell'est del Paese, dilaniato dal conflitto.

“Il caso peggiore che ho visto è quello di un bambino di sei settimane che aveva solo due settimane quando ha contratto il vaiolo”, ha detto Alonda, aggiungendo che il bambino è stato affidato alle loro cure per un mese.

“Si è infettato perché, a causa del sovraffollamento dell'ospedale, lui e sua madre sono stati costretti a condividere la stanza con un'altra persona che aveva il virus, non diagnosticato” ha proseguito l'epidemiologo. Save the Children ha dichiarato che il sistema sanitario del Congo era già “al collasso” sotto la pressione della malnutrizione, del morbillo e del colera.

Gli altri Paesi africano che hanno riscontrato casi di vaiolo delle scimmie

Ghebreyesus ha dichiarato che i funzionari stanno affrontando diversi focolai di vaiolo delle scimmie in vari Paesi con “diverse modalità di trasmissione e diversi livelli di rischio”.

L'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha dichiarato che il vaiolo delle scimmie è stato recentemente identificato per la prima volta in quattro Paesi dell'Africa orientale: Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda. Tutti questi focolai sono collegati a quello del Congo.

In Costa d'Avorio e in Sudafrica, le autorità sanitarie hanno segnalato focolai di una versione diversa e meno pericolosa del vaiolo delle scimmie che si è diffusa in tutto il mondo nel 2022.

I sintomi e la diffusione della nuova variante

All'inizio di quest'anno, gli scienziati hanno segnalato la comparsa di una nuova forma di vaiolo delle scimmie più letale, che può uccidere fino al 10 per cento delle persone, in una città mineraria congolese. Il vaiolo delle scimmie si diffonde principalmente attraverso lo stretto contatto con persone infette, anche attraverso il sesso.

PUBBLICITÀ

A differenza delle precedenti epidemie di vaiolo delle scimmie, in cui le lesioni si manifestavano soprattutto sul petto, sulle mani e sui piedi, la nuova forma causa sintomi più lievi e lesioni sui genitali. Ciò rende più difficile individuarla, il che significa che le persone potrebbero anche contagiarne altre senza sapere di essere infette.

Nel 2022, l'Oms ha dichiarato il vaiolo un'emergenza globale dopo la sua diffusione in più di 70 Paesi che non lo avevano segnalato in precedenza, colpendo soprattutto uomini omosessuali e bisessuali. Prima di questa epidemia, la malattia era stata riscontrata soprattutto in focolai sporadici nell'Africa centrale e occidentale, quando le persone entravano in stretto contatto con animali selvatici infetti.

La necessità di vaccini in Africa

I Paesi occidentali hanno per lo più arginato la diffusione del vaiolo delle scimmie con l'aiuto di vaccini e trattamenti, ma in Africa ne sono stati resi disponibili pochissimi.

Marks dice che in assenza di vaccini contro il vaiolo delle scimmie autorizzati in Occidente, i funzionari potrebbero prendere in considerazione la possibilità di vaccinare le persone con quelli contro il vaiolo semplice. “Abbiamo bisogno di un'ampia scorta di vaccino per poter vaccinare le popolazioni più a rischio”, ha aggiunto, aggiungendo che spesso le persone contagiate sono lavoratori del sesso, bambini e adulti che vivono nelle regioni colpite dal focolaio.

PUBBLICITÀ

Cris Kacita Osako, coordinatore del Comitato di risposta al vaiolo delle scimmie del Congo, ha dichiarato all’Associated Press che le autorità congolesi hanno richiesto quattro milioni di dosi di vaccino e che queste dosi saranno utilizzate soprattutto per i bambini sotto i 18 anni. “Gli Stati Uniti e il Giappone sono i due Paesi che si sono fatti avanti per fornire vaccini al nostro Paese”.

Sebbene la dichiarazione di emergenza dell'Oms abbia lo scopo di spronare le agenzie e i Paesi donatori ad agire, la risposta globale alle precedenti emergenze è stata contrastante.

Il dottor Boghuma Titanji, esperto di malattie infettive presso la Emory University, ha affermato che l'ultima dichiarazione di emergenza dell'Oms per il vaiolo delle scimmie “ha fatto ben poco per spostare l'ago della bilancia” e per far arrivare in Africa test diagnostici, farmaci e vaccini. “Il mondo ha la possibilità di agire in modo deciso e di non ripetere gli errori del passato, ma ci vorrà più di una dichiarazione di emergenza”, ha detto Titanji.