Di Euronews and AP

Durante un recente studio, il Lenacapavir è stato somministrato alle donne in Sudafrica e in Uganda con un'efficacia quasi del 100%. Potrebbe avere un impatto decisivo sulla diffusione del virus che ogni anno infetta 1.3 milioni di persone

PUBBLICITÀ

Secondo i risultati di un nuovo studio pubblicato mercoledì 24 luglio, un vaccino per curare l'Aids, somministrato due volte l'anno, si è rivelato efficace al 100% nel prevenire nuove infezioni nelle donne. I ricercatori dello studio, realizzato in Sudafrica e Uganda su un campione di circa 5 mila persone, hanno riscontrato che non ci sono state infezioni nelle ragazze che si sono sottoposte all'iniezione.

A un altro gruppo invece sono state somministrate ogni giorno delle pillole di prevenzione e circa il 2% ha contratto l'Hiv da partner sessuali infetti. I risultati dei test sulle donne sono stati pubblicati mercoledì sul New England Journal of Medicine e sono stati discussi alla conferenza sull'Aids di Monaco.

"Vedere questo livello di protezione è sbalorditivo", ha detto Salim Abdool Karim, direttore di un centro di ricerca sull'Aids di Durban, in Sudafrica, che non ha partecipato alla ricerca.

Il siero, prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Gilead e venduto con il nome di Sunlenca, è stato approvato negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, ma solo come trattamento per l'Hiv. L'azienda ha dichiarato di essere in attesa dei risultati dei test sugli uomini prima di chiedere l'autorizzazione all'uso come protezione contro l'Aids. Lo studio, finanziato dalla casa farmaceutica stessa, è stato interrotto in anticipo per via dei risultati sorprendentemente incoraggianti. A tutti i partecipanti è stata offerta l'iniezione, nota anche come Lenacapavir.

La questione del prezzo accessibile ai più poveri

Sebbene esistano altri modi per prevenire l'infezione da Hiv come i preservativi o le pillole giornaliere, il loro utilizzo resta un problema in Africa. Dal nuovo studio emerge che solo il 30% circa dei partecipanti a cui sono state date le pillole di prevenzione Truvada o Descovy di Gilead le ha effettivamente assunte. Questa percentuale è diminuita nel tempo. "La prospettiva di un vaccino due volte all'anno è una notizia rivoluzionaria per i nostri pazienti", ha dichiarato Thandeka Nkosi, che ha contribuito a condurre la ricerca di Gilead presso la Desmond Tutu Health Foundation di Masiphumelele, in Sudafrica, "Dà ai partecipanti la possibilità di scegliere ed elimina lo stigma che circonda l'assunzione di pillole".

Gli esperti impegnati per arrestare la diffusione dell'Aids in Africa sono entusiasti delle iniezioni di Sunlenca, ma temono che Gilead non abbia ancora fissato un prezzo accessibile per coloro che ne hanno più bisogno. L'azienda ha dichiarato di voler perseguire un "programma di licenze volontarie", facendo intendere che solo un numero limitato di produttori avrebbe l'autorizzazione a produrre il vaccino.

"Gilead ha uno strumento che potrebbe cambiare la traiettoria dell'epidemia di Hiv", ha dichiarato Winnie Byanyima, direttrice esecutiva dell'agenzia Onu per l'Aids con sede a Ginevra. L'agenzia ha esortato Gilead a condividere il brevetto di Sunlenca attraverso un programma sostenuto dalle Nazioni Unite, per negoziare ampi contratti e consentire ai produttori di farmaci generici di produrne versioni a basso costo per i Paesi più poveri del mondo. Negli Stati Uniti, il farmaco utilizzato come trattamento dell'Hiv costa più di 40 mila dollari (36.842 euro) all'anno per persona.

Le donne hanno più bisogno di una protezione duratura

La dottoressa Helen Bygrave di Medici Senza Frontiere ha dichiarato in un comunicato che i vaccini potrebbero "invertire l'epidemia se rese disponibili nei Paesi con il più alto tasso di nuove infezioni". Bygrave ha anche esortato la Gilead a pubblicare un prezzo per il Sunlenca che sia accessibile a tutti i Paesi. Il mese scorso però la casa farmaceutica ha affermato che è troppo presto per dire quanto costerà il vaccino nel Paesi più poveri. Il dottor Jared Baeten, vicepresidente senior per lo sviluppo clinico di Gilead, ha dichiarato che l'azienda capisce quanto sia importante muoversi rapidamente e infatti sta già parlando con i produttori di farmaci generici. Un altro vaccino per la prevenzione dell'Hiv, Apretude, che viene somministrato ogni due mesi, è disponibile in alcuni Paesi, tra cui l'Africa. Viene venduto a circa 180 dollari (166 euro) all'anno per paziente, un prezzo ancora troppo alto per la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo.

Secondo Byanyima, chi ha più bisogno di una protezione di lunga durata sono le donne, le ragazze vittime di violenza domestica e le persone omosessuali nei Paesi in cui sono ancora criminalizzate. Secondo l'Unaids, nel 2022 il 46% delle nuove infezioni da Hiv a livello globale ha riguardato le donne, che in Africa hanno il triplo delle probabilità di contrarre l'Hiv rispetto agli uomini.

La dottoressa ha paragonato la notizia dell'efficacia di Sunlenca alla scoperta dei farmaci contro l'AIDS in grado di trasformare l'infezione da HIV da una condanna a morte a una malattia cronica, avvenuta anni fa. All'epoca, il presidente sudafricano Nelson Mandela sospese i brevetti per consentire un più ampio accesso ai farmaci; il prezzo scese da circa 10 mila dollari (9.210 euro) per paziente all'anno a circa 50 dollari (46 euro).

1,3 milioni di persone contraggono l'Aids ogni anno

Olwethu Kemele, operatrice sanitaria presso la Desmond Tutu Health Foundation, ha previsto che le iniezioni potrebbero aumentare il numero di persone che vogliono prevenire l'Hiv e rallentarne la diffusione. Le giovani donne spesso nascondono le pillole per evitare domande da parte di fidanzati e familiari.

In un rapporto sullo stato dell'epidemia globale pubblicato questa settimana, l'Unaids ha dichiarato che nel 2023 il numero di persone infettate dall'Hiv è stato il più basso registrato dalla fine degli anni Ottanta. Ma a livello globale, il virus infetta ancora circa 1,3 milioni di persone ogni anno e ne uccide più di 600 mila, soprattutto in Africa. Mentre in Africa sono stati compiuti progressi significativi, le infezioni stanno aumentando in Europa orientale, America Latina e Medio Oriente.

In un'altra ricerca presentata alla conferenza sull'Aids, Andrew Hill dell'Università di Liverpool ha stimato che quando sarà ampliata la produzione di Sunlenca fino trattare 10 milioni di persone, il prezzo dovrebbe scendere a circa 40 dollari (37 euro) per trattamento. Secondo il ricercatore è fondamentale che le autorità sanitarie abbiano accesso al Sunlenca il prima possibile. "È quanto di più vicino a un vaccino contro l'HIV", ha detto.