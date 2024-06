Gli attivisti per i diritti delle donne affermano che l'aumento del sostegno all'estrema destra in Europa ha reso gli sforzi per finanziare l'aborto a livello europeo ancora più urgenti di prima

I risultati delle elezioni europee e la brusca virata verso l'estrema destra hanno reso urgente l'erogazione di un meccanismo di finanziamento dell'aborto a livello europeo. Lo affermano gli attivisti per i diritti delle donne.

Mentre i partiti pro Ue manterranno la maggioranza in parlamento, le elezioni hanno portato a un'impennata di consensi per l'estrema destra, che i sondaggi avevano previsto da settimane.

L'exploit dell'estrema destra alle elezioni europee

In Francia, l'estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National (Rn), si è piazzata al primo posto con il 31 per cento dei voti, doppiando il partito Renaissance di Emmanuel Macron, che si è piazzato al secondo posto con il 15 per cento.

I partiti di estrema destra sono arrivati primi anche in Austria e in Italia, mentre hanno guadagnato terreno in Germania e in Spagna.

Per gli attivisti europei per i diritti delle donne della campagna My Voice, My Choice, questi risultati hanno rafforzato la necessità di finanziare l'aborto a livello europeo, uno sforzo che, secondo loro, è in parte una lotta contro i partiti di estrema destra che hanno sostenuto la restrizione dell'accesso all'interruzione di gravidanza.

La campagna mira a far sì che la Commissione europea disponga di finanziamenti affinché gli Stati membri dell'Ue possano fornire il servizio a "chiunque in Europa non abbia ancora accesso a un aborto sicuro e legale".

Si tratta di uno sforzo che è stato sostenuto in particolare dagli attivisti polacchi che hanno lavorato per rovesciare un divieto quasi totale della procedura in patria.

Gli attivisti polacchi per i diritti delle donne hanno dichiarato a Euronews Health che se non fossero riusciti a far cambiare la legge in Polonia, dove il partito di destra Diritto e Giustizia (Pis) ha sostenuto per anni le restrizioni più dure sull'aborto, avrebbero portato la questione a livello europeo.

La spinta a chiedere il finanziamento dell'aborto a livello europeo è arrivata anche dopo che il Parlamento francese ha votato per modificare la costituzione in modo da rendere l'interruzione di gravidanza una "libertà", in risposta all'approvazione da parte di molti Stati statunitensi di leggi che ne limitano l'accesso.

Mentre i leader del Rn hanno votato a favore della misura, alcuni parlamentari di destra ed estrema destra si sono astenuti o hanno votato contro.

Gli attivisti di diversi Paesi dell'Ue hanno ora raccolto la metà delle firme necessarie per l'iniziativa popolare e sperano di avviare presto discussioni con la Commissione europea e il Parlamento in merito all'iniziativa.

Il risultato delle elezioni potrebbe influenzare la campagna

Alice Coffin coordina la campagna My Voice, My Choice in Francia e si è recata nelle roccaforti dell'estrema destra per raccogliere le firme. "Ho ottime ragioni per credere che questo Parlamento (europeo), allo stato attuale, sia in grado di votare (la misura)", ha dichiarato Coffin a Euronews Health, aggiungendo però che si tratterebbe di una "battaglia politica".

"Se la Francia è riuscita a trovare una maggioranza nel Senato francese per votare a favore dell'aborto nella Costituzione, sono sicura che possiamo trovare una maggioranza nel Parlamento europeo per votare", ha aggiunto. Ma, "sarà più complicato e soprattutto ciò che i risultati mostrano è un'urgenza ancora maggiore di un'iniziativa del genere".

La coordinatrice spagnola Kika Fumero, specializzata in violenza sessuale e di genere, ha concordato sul fatto che, con l'aumento dei seggi in Europa da parte dei partiti di estrema destra, potrebbe diventare più difficile ottenere finanziamenti per i diritti riproduttivi in generale.

"Man mano che la destra e l'estrema destra guadagnano potere nelle istituzioni europee (e a livello nazionale), diventerà più difficile legiferare o progettare politiche pubbliche, come i programmi di finanziamento per le cosiddette competenze di sostegno, che includono i diritti sessuali e riproduttivi e, più specificamente, l'aborto", ha detto Fumero.

"In alcuni casi sarà addirittura impossibile, a seconda del numero di voti richiesti... i risultati delle elezioni hanno un impatto diretto sull'ottenimento dei fondi europei per lo sviluppo di politiche pubbliche in questo settore", ha aggiunto. Per Coffin, i risultati elettorali dimostrano che è sempre più urgente "creare pratiche, riflessioni, comunità di resistenza e di lotta al di fuori dei partiti politici tradizionali". I risultati in Francia "rafforzano" anche l'importanza di aver inserito l'aborto nella Costituzione.