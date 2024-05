Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

In una lettera visionata da Euronews l'avvocato che ha fatto partire il Pfizergate ha chiesto al Consiglio europeo di costringere alle dimissioni il capo dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen e il resto dei suoi commissari

La lettera dell'avvocato responsabile del Pfizergate è stata indirizzata a tutti i 27 leader dell'Unione europea e a Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo (Ppe) di Ursula von der Leyen. La sua ricezione è stata registrata ieri (29 maggio) al Consiglio europeo.

Il querelante ha chiesto ai leader "di deferire la questione alla Corte di giustizia affinché ordini le dimissioni obbligatorie e la decadenza dei diritti pensionistici non solo della signora von der Leyen ma anche di tutti i commissari europei che compongono la sua Commissione".

Inoltre, l'avvocato ha chiesto "al Partito popolare europeo di ritirare la candidatura della signora von der Leyen alla carica di Presidente della Commissione europea" e di "vietare a chiunque di presentare la candidatura della signora von der Leyen alla carica di Presidente della Commissione europea o a qualsiasi altra carica all'interno delle istituzioni europee finché è oggetto di un procedimento penale".

L'avvocato ha basato la sua richiesta sull'articolo 245 (azione incompatibile con le proprie funzioni) e sull'articolo 247 (colpa grave) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il caso riguarda la divulgazione di telefonate e messaggi di testo scambiati tra la Presidente della Commissione e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, attraverso i quali entrambe le parti hanno negoziato i contratti per i vaccini durante la pandemia da Covid-19.

A seguito di una denuncia penale presentata da Frédéric Baldan, un lobbista belga che si occupa di relazioni commerciali tra Cina e Ue, le autorità belghe hanno avviato il caso all'inizio del 2023. Successivamente, i governi di Ungheria e Polonia si sono uniti al processo.

La von der Leyen ha continuato a "rifiutarsi ostinatamente di rivelare i contratti per l'acquisto dei vaccini Covid [...] e i messaggi elettronici che ha scambiato con il signor Bourla, amministratore delegato di Pfizer", secondo la lettera che afferma che le sue azioni hanno offeso "la morale pubblica" e "infrangono la legittima fiducia che i cittadini dovrebbero poter avere in tutti i membri della Commissione europea".

"È evidente che la signora von der Leyen e i membri della sua Commissione non sono più in grado di svolgere le loro funzioni", si legge nella nota, secondo cui ciò "viola il principio di buona amministrazione previsto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali".

"Questa situazione deve essere risolta con urgenza", prosegue la lettera.

Il querelante ha anche contestato il coinvolgimento dell'Ufficio del Procuratore dell'Ue (Eppo) che ha chiesto di occuparsi del caso dal momento che, secondo il diritto europeo, l'organismo è destinato a indagare, perseguire e portare a giudizio gli autori di reati che danneggiano il bilancio dell'Ue.

Secondo Baldan l'obiettivo della mossa dell'Eppo era quello di "dichiarare nulle tutte le parti civili, in questo caso, e quindi annullare l'intera indagine", aggiungendo che l'ufficio potrebbe non avere più i fondi necessari per completare le sue indagini entro la fine del 2024.

La Commissione europea non ha risposto a una richiesta di commento al momento della pubblicazione di questo articolo.