L'ex primo ministro di Malta Muscat, noto per essersi dimesso dopo l'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, è stato travolto da un nuovo scandalo in cui è accusato di corruzione e riciglaggio di denaro per aver tentato di dare in gestione a enti privati tre ospedali pubblici

PUBBLICITÀ

L'ex primo ministro maltese Joseph Muscat è tra i numerosi funzionari dell'isola mediterranea che stanno affrontando accuse penali per corruzione, per il piano che prevedeva la vendita degli ospedali pubblici a una società privata.

Le accuse, che riguardano principalmente il riciclaggio di denaro, sono state presentate lunedì dai pubblici ministeri, ma l'operazione in sé risale al 2015 ed è stata oggetto di molteplici sentenze di tribunali civili, revisioni contabili e rapporti investigativi.

Muscat ha negato di aver commesso illeciti, scrivendo in un post su Facebook che se le accuse non fossero così gravi, sarebbero "ridicole". Questa è la prima volta a Malta che vengono mosse accuse penali contro un ex primo ministro. Sebbene il rapporto completo dell'indagine che ha portato a queste accuse non sia ancora pubblico, Euronews ha dato un'occhiata ai retroscena.

Contratto ospedaliero assegnato a una società "senza esperienza nel settore sanitario"

A seguito di un bando di gara, nel 2015 il governo maltese ha firmato un accordo con una società privata chiamata Vitals Global Healthcare (Vgh) Ltd per riqualificare e gestire tre ospedali pubblici. Il processo di aggiudicazione del contratto è stato successivamente messo in discussione.

Il National Audit Office di Malta ha dichiarato nel 2020 che il lavoro del governo per verificare l'accordo con Vgh e la sua capacità di gestire tre ospedali pubblici era "grossolanamente inadeguato". Particolarmente preoccupante era il fatto che Vgh non fosse nota per "l'esperienza nel settore sanitario", hanno affermato i sindacati maltesi in una lettera che richiedeva l'audit.

In effetti, i revisori hanno confermato che Vgh non ha fornito prove sufficienti della sua esperienza nella gestione della sanità, eppure è stata scelta dal governo per un contratto trentennale e multimiliardario per la gestione degli ospedali pubblici.

Il contratto è stato trasferito nel 2018 a una società chiamata Steward Health Care, che gestisce più di trenta ospedali negli Stati Uniti e sembra aver creato un ufficio internazionale nello stesso anno.

Accordo annullato dal tribunale per frode

Un tribunale civile maltese ha annullato l'accordo nel febbraio 2023 dopo che un politico dell'opposizione aveva fatto ricorso. Il tribunale ha affermato che il governo maltese aveva firmato un memorandum d'intesa nel 2014 con un gruppo di investitori che in seguito hanno costituito il Vgh con l'idea di rilevare gli ospedali.

C'erano anche dubbi sul trasferimento del contratto a Steward. Nel 2021, il quotidiano Times of Malta ha riportatoche Muscat aveva ricevuto denaro dalla società svizzera Accutor, che aveva ricevuto milioni da Steward durante l'acquisizione dell'ospedale. Anche gli investitori del Vgh sono stati pagati dalla società svizzera, secondo quanto riportato dal giornale.

"Il lavoro che ho svolto per diversi mesi non era in alcun modo legato a progetti del governo maltese", ha risposto Muscat in un post su Facebook del 2021 in risposta all'articolo.

La Steward International ha dichiarato in un comunicato che l'azienda svizzera è stata ingaggiata per "servizi commerciali legittimi durante questo periodo" e che la società non aveva "relazioni commerciali o di altro tipo" con Muscat. Il National Audit Office ha dichiarato nel maggio 2023 che i conti contrastanti e la mancanza di registrazioni delle interazioni iniziali tra il governo e la Steward Health Care erano preoccupanti e "oscuravano la visibilità" dell'accordo.

Collusione tra governo e aziende

Il giudice che ha deciso di annullare i contratti ospedalieri nel febbraio 2023 ha rilevato che la frode era stata commessa prima che il Vgh si aggiudicasse il contratto, dopo averlo ottenuto e quando Steward ha assunto gli obblighi contrattuali del Vgh, secondo i documenti del tribunale.

Steward ha fatto ricorso contro la decisione di febbraio e una sentenza d'appello ha confermato l'annullamento del contratto nell'ottobre 2023. Tuttavia, i giudici hanno affermato che, invece di una frode da parte di un solo attore, c'è stata una collusione tra il governo e le aziende.

I giudici hanno scritto nella sentenza d'appello che coloro che avrebbero dovuto proteggere gli interessi del Paese non lo hanno fatto. Questi casi, tuttavia, sono stati discussi in un tribunale civile e non hanno dato luogo ad accuse.

Le accuse penali di questa settimana sono arrivate in seguito a un'indagine voluta dall'organizzazione per lo stato di diritto Repubblika.

L'azienda Steward Health Care, con sede a Dallas, il più grande operatore ospedaliero a scopo di lucro di proprietà di medici, ha presentato lunedì scorso istanza di fallimento in Texas. Nei documenti del tribunale visionati da Euronews, la società ha dichiarato di aver avviato la vendita delle sue strutture ospedaliere statunitensi alla fine di gennaio.

The sign for Norwood Hospital, a Steward Health Care hospital seen in June 2020. Steven Senne/AP Photo

La società ha chiuso un ospedale del Massachusetts all'inizio dell'anno e ha dovuto affrontare indagini e critiche. Il senatore Ed Markey ha affermato che la società "ha anteposto il profitto degli investitori alla vita delle persone".

"È la prima volta nella storia politica maltese che un ex primo ministro può rispondere di tali accuse penali", ha dichiarato a Euronews Kurt Borg, docente di politica pubblica all'Università di Malta.

"È incredibilmente di alto profilo e arriva dopo una serie di sentenze che sono emerse negli ultimi due mesi, sulla privatizzazione di tre ospedali statali sotto l'amministrazione di Joseph Muscat". Borg ha aggiunto che l'affare è stato "avvolto nel mistero" fin dall'inizio, con molte "accuse" contro le società che se lo sono aggiudicato.

PUBBLICITÀ

"Non si tratta solo dell'ex primo ministro, ma anche del suo capo di gabinetto e di un importante ministro di quel gabinetto", ha detto Borg.Le accuse coinvolgono anche due funzionari vicini a Muscat: Keith Schembri e Konrad Mizzi, secondo i documenti visti da Euronews. Le accuse includono la promozione e l'organizzazione di un'organizzazione criminale e la corruzione.

Muscat ha lasciato il suo incarico nel 2020 in seguito alle pressioni esercitate dall'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia nel 2017.

Attacchi alla magistratura

Anche l'attuale primo ministro di Malta, Robert Abela, è stato criticato questa settimana per la sua risposta allo scandalo, in quanto si è schierato al fianco di Muscat e ha messo in discussione il sistema giudiziario.

In una dichiarazione, l'organizzazione per lo stato di diritto Repubblika si è detta profondamente preoccupata per le risposte di Abela e di altri funzionari, affermando che si tratta di un "attacco" ai funzionari pubblici della magistratura, della polizia e della procura.

Repubblika ha aggiunto che Abela ha iniziato "una campagna pubblica, pianificata e potente che ha preso di mira il magistrato inquirente" prima della notizia della fine dell'inchiesta e delle accuse penali.

PUBBLICITÀ

Borg ha spiegato che Abela ha affermato che la tempistica dell'inchiesta è motivata politicamente in occasione delle campagne elettorali locali ed europee. "Si tratta di tentativi di politicizzare il sistema giudiziario, il che ovviamente è una mossa molto pericolosa... Ci sono molte critiche sul modo in cui il primo ministro sta gestendo questa saga", ha aggiunto Borg.