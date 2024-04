Stato dell'Unione: Il compleanno della Nato e la corruzione in Europa

In questa edizione di State of the Union, esaminiamo la Nato che celebra il suo 75° anniversario sullo sfondo della crescente guerra ibrida russa. Un altro tema è la corruzione in Europa: i politici hanno imparato la lezione?

Questa settimana la Nato ha festeggiato il suo 75° anniversario. In estate ci sarà una vera e propria celebrazione a Washington, ma l'evento è stato ritenuto così importante che gli alti funzionari sono venuti a Bruxelles per l'occasione e per una piccola festa.

C'era un ospite speciale che ha viaggiato fino al quartier generale della Nato dagli archivi del governo americano: il Trattato Nord Atlantico originale. Un documento storico che rappresenta 75 anni di difesa collettiva in Europa e Nord America.

Il sostegno a lungo termine dell'Alleanza atlantica all'Ucraina

L'anniversario è stato celebrato mentre l'Alleanza discuteva i piani per fornire all'Ucraina un sostegno militare a lungo termine. "Dobbiamo modificare le dinamiche del nostro sostegno", ha dichiarato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

"Dobbiamo garantire all'Ucraina un'assistenza alla sicurezza affidabile e prevedibile a lungo termine. In modo da fare meno affidamento sui contributi volontari e più sugli impegni della Nato. Meno su offerte a breve termine e più su impegni pluriennali".

Durante la riunione della Nato, i partecipanti hanno anche discusso il comportamento aggressivo della Russia in termini di guerra ibrida, diretto non solo contro l'Ucraina, ma in generale contro la pace in Europa.

La corruzione all'interno dell'Ue il Russiagate

Vladimir Putin, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, mira a minare ed erodere le nostre democrazie in Europa dall'interno: "Non dobbiamo essere ingenui neanche in questo caso. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni non è una coincidenza, ma una destabilizzazione mirata in vari Paesi europei, con disinformazione e attacchi informatici".

Il motivo che l'ha spinta a prendersela con Putin è uno scandalo in corso, noto nei primi rapporti come "Russiagate".

I politici di diversi Paesi dell'Ue sono accusati di essere stati corrotti da Mosca per diffondere la propaganda del Cremlino. L'idea è quella di influenzare l'opinione pubblica dell'Ue in vista delle elezioni europee di giugno.

Un deputato tedesco di destra avrebbe accettato 25mila euro per fare proprio questo.