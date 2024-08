Di Euronews Agenzie: AP

I campioni di sangue sono stati trasportati in aereo tra due strutture sanitarie nel Northumberland, un viaggio che ha richiesto poco più di un'ora e che ha permesso di risparmiare sette minuti rispetto al più lungo percorso su strada

Scorte di sangue sono state trasportate da un ospedale all'altro del Regno Unitocon un drone, in una sperimentazione che l'azienda promotrice spera possa essere estesa a tutto il Paese.

Dieci confezioni di sangue identiche hanno fatto il viaggio di 68 chilometri dall'ospedale di Wansbeck a quello di Alnwick, nella contea settentrionale di Northumberland, andata e ritorno. Metà del carico è stata trasportata da droni che volavano a più di 100 km/h, mentre le altre cinque sono state trasportate su strada.

Analizzando successivamente il sangue in laboratorio, i ricercatori hanno riscontrato che la qualità di quello consegnato dai droni non è stata intaccata: i risultati non hanno mostrato differenze evidenti nel danneggiamento delle cellule del sangue o nei cambiamenti dei livelli di potassio.

"I risultati di questa prima sperimentazione sono molto promettenti e non mostrano alcuna compromissione della sicurezza del sangue", ha dichiarato la dottoressa Gail Miflin, medica responsabile dell'Nhs blood and transplant.

Il volo sperimentale potrebbe aprire le porte a una soluzione per la consegna di sangue urgente agli ospedali in modo rapido e semplice.

Un medico esamina campioni di sangue in un ospedale del Northumberland, 21 agosto 2024 Screenshot from AP video 4513557

Ogni giorno nel Regno Unito sono necessarie circa cinquemila sacche di sangue per trasfusioni e operazioni, ma spesso i donatori e i pazienti si trovano a chilometri di distanza. Già da otto anni il Ruanda consegna il sangue con un drone nelle regioni montuose e negli Stati Uniti e in Canada gli organi per i trapianti sono consegnati anche per via aerea.

La dottoressa Lise Estcourt, ematologa consulente dell'Nhs, afferma che le consegne con i droni potrebbero avere molti vantaggi anche nelle grandi aree urbane. "Potrebbe essere davvero una grande svolta per cercare di portare il sangue in aree dove è difficile passare. Se pensiamo al centro di Londra, con il traffico, l'uso di un drone sarebbe molto più rapido", ha detto.

Hammad Jeilani, cofondatore della società di logistica Apian che ha condotto la sperimentazione, afferma che i risultati, finora positivi, dimostrano che la consegna tramite drone è un "metodo di trasporto sicuro".

La società è stata fondata nel 2020 da due medici dell'Nhs e da un ex imprenditore di Google Health e affonda le sue radici nel Programma per imprenditori clinici dell'Nhs.

Apian mira a trovare modi innovativi per consentire le consegne a ospedali e cliniche, e sul suo sito web si chiede: "Se un paziente può farsi consegnare una pizza in 30 minuti, perché deve aspettare giorni per l'arrivo dei risultati dei suoi esami di laboratorio o dei suoi farmaci?".

Sebbene gli esperimenti con i droni siano stati finora ben accolti, un'implementazione su larga scala del programma richiede l'approvazione del trasporto con droni da parte dell'Autorità per l'aviazione civile.