Per condurre un'analisi approfondita, la roccia deve essere riportata sulla Terra, un processo che difficilmente avverrà prima degli anni 2030

Il rover Perseverance della Nasa ha trovato in una roccia nuovi segni di un possibile supporto per la vita microbica su Marte.

Circa un metro per 0,6 metri, la roccia è stata soprannominata "Cheyava Falls", dal nome di una cascata del Grand Canyon, e "contiene tratti affascinanti che possono far capire se Marte sia stato sede di vita microscopica in un lontano passato", secondo l'Agenzia spaziale statunitense. Le "Cascate di Cheyava" sono state trovate nella bocca del cratere Jezero, che si ritiene fosse un lago 3,5 miliardi di anni fa.

"Abbiamo progettato il percorso di Perseverance per garantire che si rechi in aree con la presenza potenziale di campioni scientifici interessanti", ha dichiarato Nicola Fox, amministratore associato del Science mission directorate presso la sede centrale della Nasa a Washington.

Tre segni di vita biologica

NASA’s Perseverance rover discovered “leopard spots” on a reddish rock nicknamed“Cheyava Falls” in Mars’ Jezero Crater in July 2024. NASA/JPL-Caltech/MSSS

Le venature biancastre di solfato di calcio che percorrono la lunghezza delle "Cascate di Cheyava" potrebbero significare che un tempo l'acqua scorreva nella roccia. Tra queste venature ci sono bande di materiale rossastro in cui lo strumento Sherloc (Scanning habitable environments with raman & luminescence for organics & chemicals) del rover ha rilevato composti organici.

Perseverance ha zoomato su queste regioni rosse usando il suo strumento Pixl (Planetary instrument for x-ray lithochemistry) e ha catturato minuscole macchie simili a quelle di un leopardo che contengono ferro e fosfato.

"È assolutamente pazzesco", ha dichiarato David Arge Klevang, professore associato dell'Università di Tecnologia della Danimarca (Dtu), che ha contribuito allo sviluppo dello strumento Pixl. In un comunicato della Dtu si legge che questi tre elementi non sono mai stati trovati insieme su Marte.

"Durante la missione abbiamo ottenuto alcune misurazioni piuttosto promettenti, ma niente di così eclatante come questo. Non siamo mai stati così vicini a una prova tangilbile che un tempo c'era vita su Marte", ha aggiunto in un comunicato.

Gli scienziati affermano che tali macchie nelle rocce sono spesso segni di vita.

"Questo è il tipo di osservazione chiave per cui Sherloc è stato costruito: cercare la materia organica in quanto componente essenziale nella ricerca di vita passata", ha dichiarato in un comunicato il ricercatore principale di Sherloc, Kevin Hand, del Jet propulsion laboratory della Nasa, in California.

Dalla scoperta delle "Cascate di Cheyava", il rover le ha osservate da "ogni angolazione immaginabile", dicono gli scienziati.

La vera impresa è portare la roccia sulla Terra

Tuttavia, la scoperta di cristalli di olivina, che si formano nella lava calda, potrebbe suggerire un'origine non biologica delle macchie, secondo il Dtu.

"Dal punto di vista scientifico, Perseverance non ha più nulla da dare. Per comprendere appieno cosa sia realmente accaduto in quella valle fluviale marziana presso il cratere Jezero miliardi di anni fa, vorremmo riportare sulla Terra il campione delle cascate Cheyava, in modo da poterlo studiare con i potenti strumenti disponibili nei laboratori", ha dichiarato Ken Farley, scienziato del progetto Perseverance del California institute of technology (Caltech).

Ma secondo il Dtu, è improbabile che ciò avvenga prima degli anni 2030.

"Se la pietra confermerà che un tempo c'era vita su Marte, allora sapremo che la vita è presente su due pianeti del nostro sistema solare - e che dire dell'esterno del nostro sistema solare? Questo ci dà una comprensione completamente diversa di noi stessi", ha detto Klevang.

Missione Marte 2020

La missione Mars 2020 della Nasa è stata progettata per indagare se il pianeta rosso fosse un tempo abitabile e per trovare segni di vita su di esso.

Perseverance dispone di diversi strumenti, tra cui 19 telecamere. I due più importanti per l'identificazione di biosignature sono Pixl, uno spettrometro a raggi X che misura la composizione delle rocce su scala microscopica e Sherloc, in grado di rilevare minerali organici.

La missione Perseverance ha raccolto rocce che potrebbero essere state create o modificate molto tempo fa dalla presenza di acqua, necessaria per la vita.

I campioni di roccia sono conservati in tubi nella speranza di poterli inviare sulla Terra per analizzarli in una missione futura.