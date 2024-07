Un razzo di SpaceX è fallito per la prima volta in quasi un decennio, lasciando i satelliti internet dell'azienda condannati alla distruzione

Un razzo di SpaceX si è guastato per la prima volta in quasi un decennio, lasciando i satelliti per la connessione a Internet di Starlink in un'orbita così bassa che sono destinati a cadere nell'atmosfera e a bruciare.

Il razzo Falcon 9 è partito dalla California giovedì sera, trasportando 20 satelliti. Dopo alcuni minuti di volo, il motore dello stadio superiore ha avuto un malfunzionamento. Venerdì SpaceX ha dato la colpa a una perdita di ossigeno liquido.

L'azienda ha dichiarato che i controllori di volo sono riusciti a prendere contatto con metà dei satelliti e hanno tentato di portarli su un'orbita più alta utilizzando i propulsori ionici di bordo. Ma con l'estremità bassa della loro orbita a soli 135 chilometri sopra la Terra - meno della metà di quanto previsto - "è improbabile che la nostra spinta massima disponibile sia sufficiente per sollevare con successo i satelliti", ha dichiarato la società via X.

SpaceX ha dichiarato che i satelliti rientreranno nell'atmosfera e bruceranno. Non si è parlato di quando potrebbero scendere. Attualmente, più di seimila Starlink in orbita forniscono servizi Internet a clienti in alcuni degli angoli più remoti del mondo.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che il problema deve essere risolto prima che i razzi Falcon possano tornare a volare.

I prossimi viaggi di SpaceX: attesa la passeggiata spaziale di Isaacman

Non è stato reso noto se e come l'incidente potrebbe avere un impatto sui prossimi voli di SpaceX con equipaggio. Il 31 luglio è previsto un volo spaziale di un miliardario dalla Florida con la prima passeggiata spaziale privata, seguito a metà agosto da un volo di un astronauta verso la Stazione Spaziale Internazionale per conto della Nasa.

L'imprenditore tecnologico che guiderà il volo privato, Jared Isaacman, ha dichiarato venerdì che il Falcon 9 di SpaceX ha "un incredibile track record" e un sistema di fuga di emergenza.

L'ultimo fallimento del lancio è avvenuto nel 2015 durante una corsa di carico della stazione spaziale. Un altro razzo è esploso l'anno successivo durante i test a terra.