Di یورونیوز فارسی Agenzie: EL PAÍS

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in farsi

Le persone che rifiutano il processo di "evoluzione" ritengono che non sia possibile spiegare il processo senza accettare l'esistenza di un "maestro" che ha progettato tutto. Ma gli studi biologici dimostrano che se ci fosse stato un piano fin dall'inizio, non sarebbe stato così buono

PUBBLICITÀ

L'evoluzione biologica è un dato di fatto, anche se i negazionisti vi si oppongono. Questa teoria ha molte prove scientifiche a sostegno.

Ad esempio, mentre James Usher, arcivescovo d'Irlanda (che ha tentato di quantificare gli eventi biblici) ha fatto risalire la creazione al 4004 a.C., le prove geologiche suggeriscono che l'età della Terra sia di circa 4,5 miliardi di anni. Anche l'esistenza di fossili di animali antichi risalenti a milioni di anni fa conferma queste scoperte geologiche.

Naturalmente, qualcuno ha cercato di trovare una spiegazione religiosa e soprannaturale anche per l'esistenza di questi fossili, ad esempio che Dio ha creato i fossili per mettere alla prova la nostra fede; o che i dinosauri si sono estinti perché non entravano nell'Arca di Noè, oppure che vivevano insieme agli umani prima della Grande Tempesta dell'era di Noè.

Sebbene nessun fossile umano e di dinosauro sia mai stato trovato in uno strato geologico comune per dimostrare questa tesi, cio non è bastato a convincere gli oppositori alla teoria dell'"evoluzione" e tutt'oggi, nelle opere religiose, si possono vedere molte immagini di umani primitivi che coesistono con i dinosauri.

L'idea di un "disegno intelligente"

C'è anche una corrente di pensiero che crede che l'esistenza di Dio possa essere spiegata parallelamente al processo di evoluzione perché la stessa evoluzione deve essere condotta secondo un disegno non solo prestabilito ma anche intelligente.

In realtà, stanno cercando di inserire in qualche modo l'idea dell'esistenza di Dio in questa teoria e di spiegarla insieme alle prove dell'evoluzione biologica.

Pertanto, i sostenitori del "disegno intelligente" accettano che gli esseri viventi si evolvano, ma ritengono che questa evoluzione richieda un regista e non possa avvenire per caso.

Una delle parti più belle della teoria dell'evoluzione di Darwin-Wallace è che spiega l'evoluzione biologica in termini di cambiamenti che avvengono attraverso il caso e la selezione e in base alle condizioni della natura. Il processo non richiede un'entità a monte, un controllore o una tabella di marcia.

In altre parole, le trasformazioni avvenute sul pianeta nel corso di miliardi di anni hanno causato la nascita dell'uomo, come a dire che se fossero prevalse altre condizioni gli esseri umani non sarebbero mai esistiti.

Complessità irriducibile

Uno degli argomenti dei sostenitori del "disegno intelligente", se vogliamo sintetizzarlo così, per spiegare il loro punto di vista è quello di enfatizzare la questione della "complessità irriducibile".

Indicano strutture biologiche molto complesse, come l'occhio umano, e affermano che una tale struttura richieda la presenza di molti elementi e che non possa essersi formata per coincidenza e dall'accumulo di piccoli cambiamenti.

Ma questo argomento è facilmente confutabile, perché ciò che accade nell'evoluzione è che alcuni elementi trovano nuove funzioni. Nella grande famiglia delle proteine, ad esempio, molte di esse hanno funzioni multiple e non correlate. Per quanto riguarda gli occhi, ancora oggi ci sono animali che hanno una struttura oculare più simile a quella dei nostri antenati che alla nostra.

La migliore argomentazione contro questa ipotesi è che ogni evidenza dimostra che, anche se ci fosse una sorta di demiurgo, sembrerebbe essere "non così intelligente".

Gli studi biologici hanno dimostrato chiaramente che o tutto è avvenuto per caso o che la persona che gestiva il tutto non ha svolto correttamente il suo lavoro.

L'evoluzione biologica è come cercare di ricostruire una casa già costruita. Non puoi demolire e ricostruire l'intera casa; ma puoi manipolarne alcune parti, allargare una porta o aggiungere un'altra stanza.

PUBBLICITÀ

Queste riforme graduali alla fine si sovrapporrebbero, come le chiese in cui coesistono diversi stili architettonici perché costruite nel corso di diversi secoli.

Nell'universo, anche nei corpi degli organismi, ci sono cose che sono state utili per un certo periodo di tempo ma che poi hanno dovuto adattarsi gradualmente ai cambiamenti; altrimenti o diventano una seccatura per il corpo, oppure scompaiono gradualmente o, in alcuni casi, causano anche l'estinzione di una specie.

Ad esempio, malattie come la lombalgia, l'ernia del disco e le emorroidi esistono perché siamo stati quadrupedi per milioni di anni e molte parti del corpo non si sono ancora adattate alla camminata umana su due gambe. Un altro esempio è il soffocamento di molti bambini dovuto al fatto che l'apparato digerente condivide lo spazio con il tratto respiratorio, mentre è facile separare i due spazi. Anche il posizionamento dell'aperturra anale vicino al tratto genitale a volte causa gravi infezioni.

E non è solo nell'anatomia che si possono trovare difetti nella progettazione del corpo. Nel corpo umano ci sono a volte molti disturbi biochimici, che ora possono essere superati grazie all'ingegneria genetica.

PUBBLICITÀ

In questo modo, se vogliamo credere in un «costruttore superiore», accettiamo almeno che tali costruttori dovrebbero anche essere «competenti» per svolgere un simile lavoro.

Codici genetici

La migliore evidenza di "evoluzione" si trova nella struttura del DNA. Tutti gli organismi viventi hanno lo stesso codice genetico e questo ha determinato il successo nella scienza dell'ingegneria genetica perché i geni di un organismo possono funzionare in un altro organismo e, grazie a questo fatto, possiamo produrre insulina umana nei batteri.

Ora la domanda è: se un essere superiore creasse organismi dal «nulla», non sarebbe più ragionevole dare a ciascuno di quegli organismi un codice genetico diverso? perché, come dice la Bibbia, ciò avrebbe impedito il trasferimento genico tra le specie e avrebbe dimostrato che tutti gli organismi sono stati creati indipendentemente.