Il sito di moda Shein dovrà rispettare regole più severe ai sensi della legge sulle piattaforme digitali in Ue. Il rivenditore ha quattro mesi per conformarsi ai severi requisiti del Digital Services Act

A causa dell'aumento del numero degli utenti europei, la Commissione Ue ha designato il rivenditore di fast fashion Shein come Very Large Online Platform (Vlop). Il sito web, con sede a Singapore, sarà dunque soggetto a requisiti più severi ai sensi della legge sui servizi digitali dell'Ue (Digital Services Act) e dovrà adottare misure specifiche per proteggere gli utenti e monitorare le attività illegali come le merci contraffatte.

Shein conta oltre 45 milioni di utenti mensili all'interno del blocco e dovrà conformarsi entro quattro mesi, quindi entro la fine di agosto, ha affermato la Commissione.

La società, fondata nel 2012, ha dichiarato in un comunicato che intende adempiere ai propri obblighi. "Condividiamo l'ambizione della Commissione di garantire che i consumatori dell'Unione europea possano fare acquisti online in tutta tranquillità e ci impegniamo a fare la nostra parte", ha dichiarato Leonard Lin, responsabile globale degli affari pubblici di Shein. "Continueremo a lavorare in modo costruttivo con la Commissione europea per garantire un ambiente sicuro e conforme per la nostra comunità online", ha aggiunto.

Non solo Shein, i controlli su Temu e TikTok

Shein è la 23esima piattaforma nominata Vlop dalla Commissione e che dovrà rispettare le norme i cui obblighi generali sono entrati in vigore il 17 febbraio. Un primo gruppo di siti nominati nell'aprile dello scorso anno includeva Amazon, Booking.com, X e Facebook.

Lo scorso marzo anche la piattaforma di e-commerce Temu, gestita dalla società cinese di e-commerce PDD Holdings, era stata soggetta a un'indagine da parte delle autorità irlandesi, poiché il numero di utenti continua a crescere.

Da quando la legislazione è entrata in vigore, la Commissione ha avviato diversi controlli di applicazione e conformità, tra cui due contro la piattaforma di condivisione video TikTok per verificare il modo in cui protegge gli utenti minori.