L'Antitrust ha stabilito che TikTok dovrà pagare una multa di dieci milioni di euro per le pratiche commerciali scorrette. I controlli della piattaforma sui contenuti non seguono le linee guida che si è data l'azienda, ritenuta responsabile della diffusione di materiali dannosi per i minori

PUBBLICITÀ

TikTok dovrà pagare dieci milioni di euro di multa. Per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato i controlli della società sui contenuti disponibili sulla piattaforma non sono adeguati, "in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili", si legge in una nota.

Nello specifico sono state multate tre società dell'azienda madre ByteDance Ltd, l'irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l'italiana TikTok Italy Srl.

Su TikTok contenuti dannosi, utenti spinti a utilizzare sempre più la piattaforma

Le linee guida per moderare i contenuti vengono applicate senza tenere conto della vulnerabilità degli adolescenti, come l'eventuale spinta a copiare tendenze anche se pericolose e le potenziali difficoltà nel distinguere la realtà dalla finzione. L'indagine ha permesso di chiarire la responsabilità di TikTok nella diffusione dei contenuti dannosi, come nel caso della sfida per la "cicatrice francese", che consiste nel provocare lesioni sulle guance stringendole.

Gli utenti vengono inoltre spinti a usare sempre di più la piattaforma tramite l'algoritmo, che seleziona e propone video specifici per ogni persona così da aumentare il tempo passato sul social e di conseguenza le entrate che arrivano dalla pubblicità.

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons) ha commentato la decisione dell'Antitrust: "Giusta la sanzione, ma il provvedimento rappresenta una goccia nel mare dei social network dove le violazioni e le illegalità a danni dei minori sono quotidiane". Il presidente Carlo Rienzi ha denunciato come al momento non sia stata presa nessuna misura per oscurare le pagine considerate pericolose.

Gli Usa verso la messa al bando di TikTok

Mercoledì la Camera degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che vieta l'uso di TikTok a livello nazionale perché considerato una minaccia per la sicurezza. Le preoccupazioni sono legate alla raccolta dei dati di 170 milioni di utenti Usa che potrebbero non venire adeguatamente tutelati.

La società cinese ByteDance è infatti in debito con Pechino e gli Usa temono che il governo cinese possa richiedere l'accesso ai dati, anche grazie a una serie di leggi cinesi sulla sicurezza nazionale che obbligano le organizzazioni a fornire assistenza nella raccolta di informazioni. Gli Usa hanno dunque chiesto a TikTok di vendere e separarsi dall'azienda madre.

A poco sono valsi i tentativi di TikTok di ricordare gli investimenti fatti dalla società per garantire la tutela della privacy dei consumatori, come la scelta di gestire i dati dei clienti Usa su server locali.