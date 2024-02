Al World Mobile Congress è stata presentato il primo modello in scala al mondo di una macchina volante. Per ora esistono solo due prototipi funzionanti ma l'obiettivo è la produzione in serie

PUBBLICITÀ Sembra uscita da un film di fantascienza ma è diventata realtà. L'auto volante Alef è stata presentata a Barcellona come prototipo di veicolo del futuro. È stata sviluppata dall'omonima azienda californiana. Il primo prototipo di auto volante L'azienda vuole produrre automobili in grado di circolare su strada, ma anche di decollare e atterrare in verticale, nonché di volare. "Si tratta di un'auto volante come quelle della fantascienza", spiega Constantine Kisly, Chief Technology Office di Alef Aeronautics. "Quindi guida si su strada e vola. Perché dovrebbe avere un'opzione di volo? È così che si può usare in modo efficiente, come si può guidare in modo efficiente senza traffico. Quindi perché guidare? L'opzione di guida è l'obiettivo, non cambiare l'infrastruttura esistente". L'azienda ha già costruito due prototipi funzionanti. Possono trasportare due persone e l'obiettivo è avere un'autonomia di guida di 320 chilometri e un'autonomia di volo di circa 321 chilometri. "Ha otto motori e propulsione elettrica. Stiamo usando le batterie LiPo (polimeri di litio) disponibili sul mercato, quindi l'idea è di andare sul mercato il più velocemente possibile. Non siamo particolarmente legati a un particolare tipo di propulsione, quindi possiamo usare l'idrogeno, per esempio. Celle a idrogeno, sì, sicuramente", dice Kisly. Circa 400mila euro per avere un'auto volante Alef prevede che queste auto costeranno inizialmente circa 300mila dollari (376mila euro) quando arriveranno sul mercato. Ma si spera di abbassare il costo a un livello più vicino a quello di una tipica berlina, una volta che saranno prodotte in serie. L'azienda ritiene che le auto volanti siano la soluzione per decongestionare le strade. "Siamo impegnati a risolvere i problemi del traffico. È una grande sfida per le città e per l'umanità. Ed è quello che stiamo facendo. Stiamo pensando di utilizzare lo spazio aereo". spiega Kisly. Alef spera di avviare la produzione entro la fine del 2025, a patto che le norme sul traffico aereo vengano adattate per consentirne la circolazione. Questa è solo una delle numerose aziende che stanno sviluppando prototipi di taxi aerei e di auto aeree in tutto il mondo.