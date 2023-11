L'aumento di casi di polmonite tra i bambini ha destato la preoccupazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha presentato una richiesta ufficiale per avere informazioni più dettagliate

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha presentato una richiesta ufficiale alla Cina per avere informazioni più dettagliate sull'aumento delle malattie respiratorie nel Paese e sui focolai di polmonite tra i bambini in diverse regioni. In particolare nelle città di Pechino e Liaoning dove è scattata un'emergenza polmonite.

A riferirlo la Commissione sanitaria nazionale durante una conferenza stampa dello scorso 13 novembre durante la quale è stata segnalata la crescita del fenomeno.

ProMed, lo stesso sistema di sorveglianza che 4 anni fa aveva emesso per primo l'allerta sul nuovo coronavirus, ha dichiarato che l'aumento di focolai tra i bambini sta nuovamente mettendo a dura prova il sistema sanitario cinese.

In una nota pubblicata il 22 novembre, l'Oms ha affermato che le autorità cinesi hanno attribuito il rialzo dei casi alla revoca delle restrizioni anti-covid e alla circolazione di agenti patogeni come l'influenza, il micoplasma pneumoniae (un'infezione batterica comune che colpisce i bambini più piccoli), il virus respiratorio sinciziale e il virus che causa il Covid-19.

Secondo il sistema di sorveglianza che monitora le epidemie di malattie umane e animali in tutto il mondo, si tratterebbe di una polmonite “non diagnosticata” nei bambini e caratterizzata da febbre alta, noduli nei polmoni ma senza altri sintomi come la tosse. La malattia starebbe però intasando gli ospedali cinesi e portando alla sospensione delle lezioni in molte scuole del Paese.