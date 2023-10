Di Reuters

Il gigante tecnologico ha dichiarato che indennizzerà gli utenti delle sue IA generative, ma ha aggiunto che non aiuterà le persone che "violano intenzionalmente i diritti degli altri"

Google ha dichiarato che difenderà gli utenti dei sistemi di intelligenza artificiale generativa delle sue piattaforme Google Cloud e Workspace, se accusati di violazioni della proprietà intellettuale, unendosi a Microsoft, Adobe e altre aziende che hanno preso impegni simili.

Le grandi aziende tecnologiche hanno investito molto nell'IA generativa e stanno correndo per incorporarla nei loro prodotti.

Importanti scrittori, illustratori e altri titolari di diritti d'autore hanno dichiarato in diverse cause che violano i loro diritti sia l'uso del loro lavoro per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale sia i contenuti creati da questi ultimi.

"A quanto ci risulta, Google è la prima azienda del settore a offrire un approccio completo e duplice all'indennizzo" che copre specificamente entrambi i tipi di reclami, ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

Google ha dichiarato che la nuova politica si applica al software, compresa la piattaforma di sviluppo Vertex AI e il sistema Duet AI, che genera testo e immagini nei programmi Google Workspace e Cloud.

Il comunicato stampa non menziona il più noto programma di chatbot generativi di Google, Bard.

L'azienda ha inoltre dichiarato che l'indennizzo non si applica se gli utenti "creano o utilizzano intenzionalmente output generati per violare i diritti di altri".

La nuova ondata di cause legali sull'IA generativa ha generalmente preso di mira le aziende proprietarie dei sistemi, tra cui Google, e non i singoli utenti finali.

I difensori dell'IA hanno affermato che l'uso di dati di addestramento prelevati da Internet per addestrare i loro sistemi si qualifica come uso corretto ai sensi della legge statunitense sul copyright.