ChatGPT: Necessario regolamentare l'intelligenza artificiale

Il capo di ChatGPT ha chiesto al governo americano di regolare i sistemi di intelligenza artificiale per "mitigare i rischi" che questi sistemi "sempre più potenti" potrebbero creare.

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, è stato interrogato martedì sull'intelligenza artificiale in un'audizione al Senato degli Stati uniti.

Il dirigente ha dichiarato che "con l'avanzare di questa tecnologia, capiamo che le persone siano ansiose di sapere come potrebbe cambiare il nostro modo di vivere. Anche noi lo siamo".

Pacato e sicuro di sé,Altman, si è detto disponibile ad "aiutare" nellastesura di norme che garantiscano flessibilità alle aziende e un accesso ampio e sicuro dei consumatori alla nuova tecnologia.

Sam Altman al Senato statunitense parla dei rischi e delle potenzialità dell'Intelligenza artificiale Patrick Semansky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Ritengo che ci sia bisogno di nuove regole, di linee guida. Possiamo e dobbiamo lavorare insieme per identificare e gestire i potenziali" rischi in modo che tutti possano "godere degli enormi" benefici che la nuova tecnologia offre", spiega ai senatori senza nascondere i suoi timori.

Fra questi il possibile uso dell'intelligenza artificiale per interferire sulleelezioni: "l'IA deve essere sviluppata su valori democratici, non è un social media e ha bisogno di un risposta diversa".

"La mia maggiore paura è che possa creare significativi danni", mette in evidenza osservando come la tecnologia è "ancora nellefasi iniziali e può ancora commettere degli errori".

"Sarebbe folle non avere un po' di paura, e mi immedesimo nelle persone che hanno molta paura", aveva detto già lo scorso marzo. "Le mie preoccupazioni attuali sono che ci saranno problemi di disinformazione o shock economici, o qualcos'altro a un livello superiore a quello a cui siamo abituati".

L'incontro a Capitol Hill

Il senatore Richard Blumenthal, il democratico del Connecticut che presiede la sottocommissione per la privacy, la tecnologia e la legge della Commissione giudiziaria del Senato, ha aperto l'udienza con un discorso registrato. L'audio, che pareva essere la voce del senatore, era in realtà un artefatto tramite clonazione vocale e che recitava un discorso scritto da ChatGPT.

Nel corso dell'udienza, Sam Altman ha affermato che l'Intelligenza artificiale ha il potenziale per risolvere "le più grandi sfide dell'umanità, come il cambiamento climatico e la cura del cancro". Ha anche affermato che i progressi di questi nuovi sistemi informatici avranno un impatto significativo sulla forza lavoro, ma bisogna ricordare che restano "uno strumento, non una creatura".

Parlando con i giornalisti dopo l'udienza a Capitol Hill, il senatore Blumenthal ha detto che Sam Altman "sembra essere abbastanza sincero", ma ha sottolineato che "il Congresso non può essere il guardiano" della regolamentazione dell'IA e ha aggiunto che"a Federal Trade Commission non ha la capacità di regolamentare l'IA in questo momento".

ChatGPT Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Cos'è ChatGPT?

La startup con base a San Francisco è balzata all'attenzione del pubblico dopo aver creato ChatGPT alla fine dello scorso anno.

Questa nuova tecnologia informatica consiste in una chat gratuita che risponde alle domande degli utenti con risposte convincenti. È in grado di scrivere testi complessi, come saggi, sceneggiature e poesie e risolvere codici informatici in modo simile a quello umano.