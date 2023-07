Le temperature più calde stanno trasformando l'Europa nell'habitat perfetto per le zecche portatrici di Cchf, virus mortale nei casi più gravi

Secondo gli scienziati, una malattia mortale diffusa dalle zecche, che di solito si trova nei Balcani, in Africa, in Asia e in Medio Oriente, potrebbe presto diffondersi in Europa, poiché i cambiamenti climatici spingono gli insetti a spostarsi verso la parte più settentrionale nel continente.

Gli esperti hanno lanciato l'allarme sulla potenziale diffusione della febbre emorragica di Crimea-Congo, o Cchf, che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha inserito nell'elenco delle nove "malattie prioritarie".

L'elenco contiene le malattie che l'organizzazione ritiene rappresentino le maggiori minacce per la salute pubblica.

Gli avvertimenti degli scienziati non si riferiscono a un futuro ipotetico, ma a qualcosa che sta già accadendo in Europa, dal momento che la Spagna ha già segnalato un caso di questa malattia mortale lo scorso anno.

Il Paese ha rilevato i primi casi di Cchf nel 2011 e nel 2016. Nel 2016, un uomo è morto dopo che gli è stata diagnosticata la malattia in seguito a una puntura di zecca in Spagna.

In un'intervista rilasciata ad aprile a Modern Diplomacy, Ali Mirazimi, virologo presso l'Istituto Karolinska in Svezia, ha dichiarato che le zecche portatrici del virus si stavano "spostando in Europa a causa dei cambiamenti climatici, con estati più lunghe e secche".

La Cchf è stata recentemente individuata in Iraq e in Namibia, mentre in Pakistan due persone sarebbero morte a causa della malattia. L'anno scorso l'Iraq ha registrato un'esplosione di casi, con un totale di 212 episodi registrati tra il 1° gennaio e il 22 maggio.) Quest'anno, si stima che ci siano già stati 100 casi, con 13 decessi.

Che cos'è la Cchf?

La Cchf è stata individuata per la prima volta in Crimea nel 1944, da cui prende il nome.

È causata da un virus trasmesso dalle zecche, il Nairovirus, che appartiene alla famiglia dei Bunyaviridae. Il virus causa gravi epidemie di febbre emorragica virale - con sintomi come febbre alta, mal di testa, dolori alla schiena e alle articolazioni, mal di stomaco e vomito - e ha un tasso di mortalità compreso tra il 10 e il 40 per cento.

Secondo l'Oms, nei casi più gravi anche ittero, sbalzi d'umore e percezioni sensoriali rientrano tra i sintomi causati dal virus.

Alcuni animali, come bovini, ovini e caprini, sono sensibili al virus. Gli esseri umani possono contrarlo se vengono morsi da una zecca portatrice o entrando in contatto con sangue o tessuti di animali infetti durante e subito dopo la macellazione.

Per questo motivo, la maggior parte dei casi nell'uomo ha coinvolto lavoratori dei macelli e veterinari.

Se morso da una zecca infetta, il periodo di incubazione del virus nell'uomo può durare in genere tra i 3 e i 9 giorni. Le persone possono trasmettersi il virus attraverso il contatto con il sangue, le secrezioni o altri fluidi corporei.

Chi guarisce lo fa intorno al nono o decimo giorno dopo essersi ammalato. Chi soccombe alla malattia muore in media nella seconda settimana di malattia.

Come dobbiamo proteggerci?

La buona notizia è che, in caso di Cchf, esiste un trattamento che si è dimostrato efficace nel curare la malattia, il farmaco antivirale ribavirina.

La cattiva notizia è che, sebbene sia stato sviluppato un vaccino inattivato, utilizzato su piccola scala nell'Europa orientale, attualmente "non esiste un vaccino sicuro ed efficace ampiamente disponibile per uso umano", secondo l'Oms.

Ma ci sono molte misure che si possono adottare per ridurre il rischio di infezione ed evitare di essere morsi dalle zecche.

Se vi trovate in un'area soggetta alla presenza di zecche - come la campagna, i parchi erbosi e simili - indossate maniche lunghe e pantaloni lunghi, e in generale indumenti di colore chiaro, in modo da poter individuare facilmente le zecche.

Esistono spray che uccidono le zecche, nonché repellenti e strumenti per rimuoverle in modo sicuro. Attenzione, però: eliminarle comporta il rischio che parti del loro corpo rimangano all'interno della pelle.

Le persone che lavorano con bovini e altri animali affetti da Cchf sono incoraggiate a indossare guanti e indumenti protettivi quando li maneggiano.