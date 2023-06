Da Parigi a New York in un'ora e mezza col jet ipersonico a idrogeno

Di Luke Hurst

Il progetto svizzero potrebbe dare il via a una nuova era di voli ipersonici che ridurrebbero a poche ore i tempi di percorrenza del globo in aereo

L'ultimo aereo riuscito nell'impresa è stato il Concorde che, nel suo periodo di massimo splendore, ha attraversato l'Atlantico a tempo di record in circa 3,5 ore, volando a una velocità di oltre 2.100 km all'ora-

Ma una start-up svizzera sta cercando di ridurre l'attuale tempo di percorrenza da Parigi a New York da 8 ore a solo un'ora e mezza - con un aereo passeggeri ipersonico alimentato a idrogeno.

Destinus ha testato il suo prototipo di aereo negli ultimi due anni, annunciando il successo dei voli di prova del suo secondo prototipo, l'Eiger, alla fine del 2022.

"I prototipi sembrano appaiono diversi dal prodotto finale perché quest'ultimo ha una tecnologia di propulsione molto avanzata", ha dichiarato Bart Van Hove, responsabile degli studi avanzati di Destinus, durante l'ultimo Paris Air Show a Le Bourget.

Ora la compagnia ha annunciato la partecipazione a un programma gestito dal ministero della Scienza spagnolo, come parte dei piani del governo per sviluppare voli supersonici alimentati a idrogeno.

L'agenzia che sovrintende al programma del ministero, il Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, ha selezionato il progetto come iniziativa strategica nell'ambito del suo Plan de Tecnologías Aeronáuticas (PTA).

Con un investimento attuale complessivo di 12 milioni di euro, il progetto coinvolge aziende e centri tecnologici, oltre che università spagnole.

"Siamo lieti di aver ricevuto queste sovvenzioni, soprattutto perché sono un chiaro segno che Destinus è allineata con le linee strategiche della Spagna e dell'Europa per far progredire il volo a idrogeno - ha dichiarato Davide Bonetti, VP Business Development and Products per Destinus - per le aziende deep tech come noi, l'accesso a questi fondi di ripresa dell'Ue è essenziale per svolgere ricerca avanzata e accelerare l'innovazione”.

Da Francoforte a Sydney in 4 ore e 15 minuti

L'energia dell'idrogeno è oggetto di molte ricerche e sviluppi, con i sostenitori che puntano alle sue credenziali ecologiche: i principali sottoprodotti della combustione dell'idrogeno sono il calore e l'acqua.

La quantità di calore generata rappresenta una sfida progettuale: i ricercatori della RMIT University di Melbourne hanno recentemente sviluppato catalizzatori stampati in 3D che, secondo loro, possono alimentare il volo ipersonico e fungere da agente di raffreddamento per combattere il calore estremo generato, quando gli aerei volano a cinque volte la velocità del suono (circa 6.100 km/h).

A quelle velocità, le future compagnie aeree commerciali sarebbero in grado di volare tra Londra e New York in circa 90 minuti.

La start-up svizzera Destinus afferma che la sua tecnologia farà durare un volo da Francoforte a Sydney solo 4 ore e 15 minuti invece di 20 ore, mentre un volo da Francoforte a Shanghai impiegherebbe 2 ore e 45 minuti, otto ore in meno rispetto al tempo attualmente necessario .

Destinus ha collaborato con il produttore di motori spagnolo ITP Aero nel giugno 2022 per sviluppare una struttura di prova per motori a idrogeno: la sovvenzione del governo spagnolo finanzierà la costruzione di un impianto di prova vicino a Madrid, dove i motori a idrogeno con respirazione ad aria saranno messi alla prova.

Un secondo progetto di sovvenzione di 15 milioni di euro finanzierà invece la ricerca sugli aspetti della propulsione a idrogeno liquido.

Il progetto fa parte della spinta della Spagna ad essere in prima linea nello sviluppo e nella produzione di mobilità basata sull'idrogeno in una serie di settori.