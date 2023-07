Patrick Post/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Gigi Donnarumma con la maglia della Nazionale Azzurra. - Diritti d'autore Patrick Post/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Gigi Donnarumma con la maglia della Nazionale Azzurra. - Diritti d'autore Patrick Post/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews Sport - Ansa

Bottino di 500.000 euro per i banditi, in orologi, gioielli e pelletteria di lusso. Il portiere azzurro e la fidanzata sono stati medicati in ospedale. La polizia francese ha aperto un'indagine

Il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, e la fidanzata Alessia sono stati rapinati, questa notte, nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, confermando le informazioni del sito ActuFoot. Donnarumma e la compagna che si sono rifugiati in hotel dopo le 3 di notte - sono stati visitati in ospedale dopo l'aggressione, sono stati legati da "diverse persone" nel loro appartamento nell'XIII Arrondissement della capitale francese.

Il portiere sarebbe stato "leggermente ferito". I banditi - secondo le informazioni - sarebbero fuggiti con un bottino di circa 500.000 euro, in "orologi, gioielli e pelletteria di lusso", secondo una fonte della polizia. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda. PSG nel mirino Diversi giocatori o ex giocatori del PSG sono già stati vittime di furti negli ultimi anni, di solito in loro assenza, tra cui Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva e Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico o Mauro Icardi. A gennaio, il Tribunale penale di Versailles ha condannato due uomini a pene detentive per il furto con scasso della famiglia del capitano brasiliano del PSG, Marquinhos, nel marzo 2021. A febbraio, due uomini sono stati condannati a tre e quattro anni di reclusione dal tribunale penale di Nanterre per il furto con scasso nell'abitazione dell'ex giocatore del PSG, Angel Di Maria, nel marzo 2021.