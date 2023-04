Decollo avvenuto. Dopo il rinvio a causa del maltempo, Juice, la sonda dell'Agenzia spaziale europea. è partita alla volta di Giove.

Il lancio del razzo vettore Ariane 5 è avvenuto dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese Sarà una missione di otto anni per Juice. l'obiettivo è quello di esplorare il quinto pianeta del sistema solare e le sue lune ghiacciate, alla ricerca di ambienti adatti a ospitare la vita.

“Abbiamo atteso Juice per molti anni e ne aspetteremo altri otto prima che raggiunga Giove, ma le 24 ore tra il primo tentativo di lancio e secondo sembrano un'eternità", aveva twittato il direttore generale dell'Esa, Josef Aschacher. "Buona fortuna a tutte le squadre - ha aggiunto - e l'augurio di bel tempo per un lancio perfetto".

Il decollo di Juice

Rispettando il programma di volo, la sonda da sei tonnellate si è separata dal razzo 27 minuti dopo il decollo, a un'altitudine di circa 1.500 chilometri. Juice andrà adesso alla ricerca di ambienti abitabili per forme di vita extraterrestri. Non raggiungerà la sua destinazione fino al 2031, a più di 620 milioni di chilometri dalla Terra.

C’era grande attesa per questo lancio anche in Italia, che alla missione partecipa con circa un terzo degli strumenti a bordo di Juice e con i più grandi pannelli solari mai prodotti per una missione spaziale, sotto la guida dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e con la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), di numerose università e dell'industria, con Leonardo e Thales Alenia Space (Thales-Leonardo).

La sonda nei prossimi mesi e anni effettuerà una serie di flyby attorno al sistema Terra-Luna, alla Terra e a Venere che le permetteranno di raggiungere il sistema gioviano, sua destinazione finale, tra 8 anni, nel 2031.

Juice orbiterà intorno a Giove anche per studiare la sua atmosfera, la magnetosfera, e l’ambiente più intasato di radiazioni di tutto il Sistema Solare. Comprenderne la fisica in atto servirà a migliorare gli studi per future missioni verso il Sistema Solare esterno, e non solo. Ciò sarà possibile grazie alla suite di 10 strumenti all’avanguardia trasportati dalla sonda.

Questo sarà l’ultimo lancio di un Ariane V per l’Agenzia Spaziale Europea e il penultimo in assoluto. Il razzo ha debuttato nel 1996, e sta per andare in pensione.