Intelligenza artificiale: prompt engineer, il lavoro del futuro

Il boom dell'intelligenza artificiale (AI) sta facendo parlare di una nuova rivoluzione industriale che potrebbe rendere obsoleti milioni di lavoratori.

Il prompt engineering è un nuovo lavoro nel mercato tecnologico trainato dall'ascesa di chatbot basati sull'intelligenza artificiale come GPT-4, l'ultima versione di ChatGPT di OpenAI. Un posto di lavoro che potrebbe pagare fino a 300.000 euro all'anno e che non richiede neanche un background tecnologico.

Il lavoro consiste nello sfruttare tutto il potenziale dell'intelligenza artificiale comunicando efficacemente con l'algoritmo e insegnandogli gradualmente come rispondere e seguire linee guida specifiche.

Queste abilità sono molto richieste in questo momento. La start-up di intelligenza artificiale Anthropic con sede a San Francisco ha attualmente un posto vacante per "prompt engineer e bibliotecario" con una fascia di stipendio da $ 175.000 a $ 335.000 (da € 160.000 a € 308.000).

“È come insegnare a un robot a parlare con te. Proprio come useremmo le parole per comunicare gli uni con gli altri", ha detto a Euronews Next Michael Delcore, prompt engineer libero professionista.

“Dobbiamo dire al robot le parole giuste per fargli capire cosa vogliamo che faccia. E per farlo, dobbiamo pensare bene alle parole che usiamo".

Quali sono le competenze del prompt engineer?

Secondo Delcore, il prompt engineering è un modo artistico di comunicare con gli algoritmi di intelligenza artificiale utilizzando un mix di competenze tecniche. Tuttavia, non è richiesto alcun linguaggio di codifica, poiché i prompt engineer hanno semplicemente bisogno di un livello base di competenze linguistiche e grammaticali, di analisi dei dati e pensiero critico.

Andrej Karpathy, l'ex capo dell'intelligenza artificiale di Tesla, ha persino dichiarato in un tweet a gennaio che "il nuovo linguaggio di programmazione più popolare è l'inglese".

In un'intervista con Euronews Next, Mairi Bruce, prompt engineer con sede nel Regno Unito e ricercatore di intelligenza artificiale presso AutogenAI, ha spiegato che il successo della prompt engineering dipende dal contesto e dall'intenzione dell'utente.

Come diventare prompt engineer

Nonostante sia un lavoro relativamente nuovo, la prompt engineering sta guadagnando popolarità e molte aziende stanno cercando di assumere queste nuove figure professionali.

Secondo Bruce, le capacità linguistiche, l'alfabetizzazione tecnologica e l'interesse per l'intelligenza artificiale sono i requisiti chiave per diventare un prompt engineer indipendentemente dal proprio background educativo o lavorativo.

"Ho studiato politica all'università e non ho un background tecnologico", ha detto. "Se hai un interesse per la materia, è tutto quello di cui hai bisogno".

Per quanto riguarda la ricetta per svolgere il lavoro alla perfezione, Bruce incoraggia i prompt engineer a giocare con il linguaggio per trovare quello che funziona meglio.

"Gioca con le parole. Quali parole potrebbero funzionare? Quale struttura della frase potrebbe funzionare? Non esiste una formula specifica".

Se in molti temono che l'intelligenza artificiale possa sottrarre posti di lavoro, in realtà la prompt engineering potrebbe crearne di nuovi.

Secondo Bruce potrebbe addirittura rinnovare il modo in cui le persone lavorano e, si spera, aumentarne la produttività.

"Penso che la nuova tecnologia non spazzerà via le carriere ma creerà nuovi posti di lavoro che non abbiamo mai immaginato prima".