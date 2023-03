Negli ultimi mesi, i progressi dell'intelligenza artificiale (AI) hanno fatto passi da gigante tanto che il suo utilizzo è aumentato esponenzialmente, soprattutto dopo il lancio di ChatGPT di OpenAI.

Tuttavia, se da un lato potrebbe essere ragionevole iniziare a prepararsi all'arrivo di un mondo governato dall'AI, bisogna considerare che le sue capacità potrebbero essere sovrastimate.

Le persone hanno paura di un futuro incerto in cui rischiano di perdere il lavoro e la stabilità poiché le loro competenze diventano più facilmente automatizzabili. Tuttavia, l'AI avrà sempre bisogno della collaborazione umana, e talvolta dell'intervento dell'uomo, per funzionare correttamente.

"Non vogliamo essere completamente dipendenti dalle intelligenze artificiali in futuro, perché cosa accadrebbe se il prossimo virus non fosse il coronavirus, bensì un enorme virus informatico capace di distruggere o bloccare tutti i nostri sistemi informatici?", ha detto a Euronews NextBernard Marr, futurologo e autore di bestseller internazionali.

Competenze che puoi non imparare grazie all'intelligenza artificiale

Sebbene non ci si aspetti che l'AI imiti completamente le capacità umane, sta diventando "brava" a svolgere attività ripetitive di base o robotiche. E questo consente alle persone di risparmiare tempo e dedicarsi a "specificità umane" come creatività e immaginazione.

Ecco cinque abilità che puoi non apprendere, grazie ai recenti sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale.

1. Scrittura

La tecnologia di generazione del linguaggio naturale dell'intelligenza artificiale può essere utilizzata per produrre semplici rapporti, articoli di notizie e altri contenuti.

Molti lavoratori stanno già sfruttando chatbot come ChatGPT per scrivere contenuti pertinenti al loro lavoro, per esempio i team delle risorse umane per le descrizioni degli impieghi.

Alcuni stanno persino guadagnando denaro extra utilizzando l'intelligenza artificiale per scrivere e vendere diversi tipi di libri e contenuti su Amazon, secondo Reuters.

2. Disegno artistico

Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono ridurre il lavoro di progettazione manuale favorendo attività come la generazione di immagini, la progettazione di layout e l'ottimizzazione delle combinazioni di colori.

Sebbene alcuni sostengano che l'uso dell'AI per creare arte si scontri con l'idea stessa di arte, ci sono pionieri che usano l'AI per sviluppare il loro stile e il loro mestiere.

Ad esempio, un fotografo su Instagram, che ha guadagnato migliaia di follower con ritratti straordinari, ha ammesso che gli scatti sono stati effettivamente creati dal software AI Midjourney, e poi ritoccati in Photoshop.

3. Inserimento dati

“È probabile che l'inserimento e l'elaborazione dei dati vengano automatizzati tra cinque o dieci anni. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono inserire i dati più velocemente e in modo più accurato rispetto agli esseri umani", ha dichiarato a ForbesImane Adel, vicepresidente esecutivo di Paymob.

Grazie agli algoritmi di apprendimento automatico, come la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (Ocr), l'intelligenza artificiale può ora riconoscere e convertire testo stampato o scritto in dati digitali, riducendo gli errori manuali e risparmiando tempo prezioso.

4. Analisi dei dati

L'intelligenza artificiale può analizzare rapidamente grandi quantità di dati, identificando modelli che gli esseri umani potrebbero interpretare erroneamente, il che probabilmente porta a un migliore processo decisionale.

“Oggi disponiamo di un'intelligenza artificiale che può semplicemente esaminare i nostri dati, analizzarli, rilevare schemi ed eseguire parte dell'analisi per noi. E può quindi svolgere compiti di contabilità finanziaria di base", ha detto Marr a Euronews Next.

5. Montaggio video

Gli strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale possono aiutare le persone senza esperienza di editing, selezionando e assemblando automaticamente le riprese migliori, aggiungendo transizioni e regolando i livelli audio.

Può inoltre aiutare con attività come il ritocco delle immagini, la stabilizzazione video e la correzione del colore. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono anche generare anteprime, rendendo più facile per gli utenti visualizzare il prodotto finale.

Il futuro del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale

Grazie alla sua capacità di automatizzare facilmente attività ripetitive, l'intelligenza artificiale potrebbe essere la soluzione per tutte coloro che soffocano la propria creatività in quanto costretti a eseguire attività di base, noiose e ripetitive.

"Si spera che a lungo termine (l'intelligenza artificiale) possa essere una buona soluzione perché se si guarda a molti lavori, sprechiamo così tanto del nostro straordinario potenziale umano facendo cose che non aggiungono davvero un enorme valore", ha detto Marr.

“Se riusciamo a dare questo alle macchine e a concentrare il nostro tempo nelle cose che aggiungono davvero valore in termini di creatività, in termini di pensiero critico, allora questo può solo rendere il mondo un posto migliore”, ha concluso.

Di conseguenza, nell'era dell'intelligenza artificiale, le abilità che contano davvero sono quelle che rendono umani. Dalla creatività al pensiero critico, ci si aspetta che le competenze trasversali assumano un ruolo guida nel diventare le competenze più preziose e richieste sul mercato.