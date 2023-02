La Commissione europea: via TikTok dai telefoni di lavoro

La Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti che hanno installato l' applicazione di TikTok installata su telefoni e dispositivi aziendali, ma anche su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione, di disinstallarla quanto prima.

L'azione servirà a "proteggere i dati della Commissione e aumentare la sicurezza informatica" stando alle precisazioni dell'esecutivo Ue.

TikTok appartiene all’azienda cinese ByteDance, il sospetto è che attraverso l'applicazione si possano consultare i dati degli utenti.

La preoccupazione non è solo europea, già a dicembre gli Stati Uniti avevano bandito TikTok da tutti i dispositivi utilizzati per lavoro dai 4 milioni di dipendenti del governo federale, (con alcune eccezioni, coper le forze dell’ordine per esempio e per chi svolge indagini nel settore della sicurezza informatica).

Ma non è tutto, a gennaio il ministero degli Affari generali olandese aveva consigliato a tutte le persone che lavorano per il governo di "sospendere l’uso di TikTok fino a quando la piattaforma non avrà adeguato la sua politica di protezione dei dati".

Molte delle applicazioni utilizzate in Occidente, di proprietà di azienda USA, si sono mostrate spesso poco attente al trattamento dei dati personali dei propri utenti, ma la differenza con TikTok, secondo i suoi detrattori, è che le aziende cinesi hanno un rapporto molto più stretto con il proprio governo.

L'intervento di governi e istituzioni occidentali rientra nel quadro di preoccupazioni che riguardano la crescente affermazione dell’economia e dell’influenza politica della Cina nel mondo,

Nel caso della Commissione europea, l’ordine si inserisce anche all’interno di un problema di cybersicurezza interno all’istituzione.

Secondo la rivista specializzata in politica europea Politico, la Commissione chiede ai propri dipendenti di usare anche dispositivi personali per svolgere il proprio lavoro, ( prassi considerata problematica proprio per la sicurezza informatica).