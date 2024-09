Di Garfield Myrie

Gli amanti del caffè in Europa dovranno fare i conti con l'aumento dei prezzi a causa dei disastri naturali che hanno colpito i due principali Paesi produttori di caffè al mondo

La siccità in Brasile, il più grande produttore di caffè al mondo, e i gravi tifoni in Vietnam, il secondo più grande, hanno interrotto in modo significativo le catene di approvvigionamento del caffè a livello mondiale, facendo lievitare i costi di produzione che si ripercuotono sui consumatori.

L'Europa è uno dei maggiori consumatori di caffè al mondo: secondo la società tedesca di dati sui consumi Statista gli europei consumano circa 3,2 milioni di tonnellate di caffè all'anno, pari a quasi il 33% del consumo totale di caffè nel mondo.

I disastri naturali hanno portato scompiglio

Il Brasile, responsabile di circa il 40% della produzione mondiale di caffè, è alle prese con una delle peggiori siccità degli ultimi decenni. Le condizioni di siccità hanno colpito gravemente le regioni di coltivazione del caffè arabica, riducendo le rese.

Il ciclo colturale 2023-2024 ha già visto un forte calo della produzione. Secondo alcune stime, la produzione potrebbe diminuire fino a un quinto (20%). L'impatto si fa sentire soprattutto nel Minas Gerais, il più grande stato brasiliano produttore di caffè e patria del chicco di arabica di alta qualità, che ha registrato mesi di precipitazioni inferiori alla media.

Mentre il Brasile domina il mercato dell'arabica, il Vietnam è il principale produttore mondiale del più economico chicco di robusta, utilizzato nel caffè istantaneo. All'inizio di questo mese, le regioni chiave per la coltivazione del caffè negli altopiani centrali del Paese sono state decimate dal tifone Yagi, che ha ucciso almeno 60 persone e ha provocato centinaia di feriti.

Secondo le prime valutazioni, migliaia di ettari di piantagioni di caffè sono stati colpiti, con perdite significative sia per il raccolto attuale che per il potenziale produttivo futuro, dato che gli alberi danneggiati impiegheranno anni per riprendersi.

Una tempesta perfetta di sfide spinge i prezzi ai massimi di 10 anni

Gli effetti combinati della siccità in Brasile e del tifone in Vietnam hanno provocato un forte aumento dei prezzi globali del caffè. L'Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO), l'organismo intergovernativo composto dai Paesi esportatori e importatori di caffè, ha riferito che i prezzi sono aumentati di quasi il 20% nel terzo trimestre del 2024, raggiungendo i livelli più alti in quasi un decennio.

Katharina Erfort, dell'azienda internazionale di gestione della catena di approvvigionamento Inverto, è cupa sulla prospettiva di un ritorno alla normalità dei prezzi in tempi brevi. Parlando con Euronews Business ha dichiarato: "È improbabile una rapida ripresa del settore del caffè, anche con potenziali miglioramenti dell'offerta.

"I continui effetti del cambiamento climatico rendono difficile un rapido ritorno alla stabilità. Il settore rimane vulnerabile ai fenomeni meteorologici estremi che possono continuare a disturbare i raccolti futuri. Inoltre, l'aumento della domanda globale, in particolare nei mercati emergenti come l'Asia, potrebbe continuare a esercitare una pressione al rialzo sui prezzi, rallentando ulteriormente gli sforzi di ripresa".

I futures del caffè arabica, scambiati all'Intercontinental Exchange (ICE), hanno subito un'impennata, con prezzi che ora si aggirano sopra i 2,50 dollari (2,25 euro) per libbra, rispetto agli 1,80 dollari (1,62 euro) dell'inizio dell'anno. I prezzi della Robusta hanno seguito una traiettoria simile, aumentando di circa il 25% per raggiungere più di 2.000 dollari (1.796 euro) per tonnellata metrica.

Il forte aumento dei prezzi ha provocato scosse nel mercato globale del caffè. I commercianti di caffè si trovano ad affrontare un'accresciuta volatilità, con il timore che le continue perturbazioni legate al clima e i costi di ricostruzione dopo i disastri naturali possano spingere i prezzi ancora più in alto.

L'analista di materie prime agricole di Rabobank, Carlos Mera, ha dichiarato a Bloomberg che questa crisi è aggravata dalle sfide logistiche, come la congestione dei porti e la carenza globale di container, che ostacolano il movimento del caffè in tutto il mondo. Gli effetti dell'aumento dei costi sono particolarmente pronunciati in Europa. In Germania, il più grande mercato europeo del caffè, i prezzi al dettaglio del caffè macinato e in grani sono aumentati in media del 10% dal 2022, secondo Statista.

Un'indagine della European Coffee Federation (ECF), con sede a Bruxelles, ha rilevato che quasi il 65% dei bar in Europa ha aumentato i prezzi tra il 5% e il 15% dall'inizio del 2023. I ricercatori hanno osservato che gli aumenti sono stati probabilmente determinati da una serie di fattori che vanno oltre il costo dei chicchi di caffè, in quanto l'inflazione ha fatto salire il prezzo di altri prodotti essenziali come il latte, lo zucchero e le tazze monouso. Mentre i due principali produttori di caffè del mondo lottano per riprendersi dalle rispettive crisi, le prospettive per il mercato globale del caffè rimangono incerte.