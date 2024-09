Ci chiediamo come cambiano le Alpi con l'aumento delle temperature. Lo scioglimento dei ghiacciai indica un aumento di sedimenti nei fiumi, tra cui sostanze nocive come uranio e nichel. L’alto rischio di frane impone la chiusura dei sentieri. Delle piantine popolano i pendii delle Alpi, ormai verdi.

Quando arriviamo sul ghiacciaio dello Stubai, in Austria, ci travolge il suono dello scioglimento. Oggi il ghiaccio potrebbe perdere uno o due centimetri di spessore, perché il sole splende e le temperature sono ben al di sopra dello zero. Mentre scendiamo lentamente dalla sciovia, la glaciologa Andrea Fischer ci raccomanda di fare attenzione a buche e crepe nel fango ghiacciato.

La glaciologa Andrea Fischer analizza la qualità dell'acqua euronews

Qui, a 2900 metri di altitudine, gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti. La stazione sciistica ha posizionato dei teli di plastica su una parte importante della pista per proteggere il ghiaccio, essenziale per gli impianti di risalita utilizzati dai turisti invernali. Altrove, l'acqua scorre via nella valle sottostante e in lontananza, ogni cinque minuti circa, si sente il minaccioso rumore delle rocce che cadono dal pendio. I sassi potrebbero facilmente uccidere qualcuno e si tengono alla larga i visitatori.

Il ghiacciaio dello Stubai scomparirà nel giro di 20 anni euronews

Nel giro di 20 anni questo ghiacciaio scomparirà, come molti altri in questa parte delle Alpi, che è una delle regioni europee a più rapido riscaldamento.

"Oggi non c'è proprio neve, non si forma nuovo ghiaccio. Ci sono delle rocce scoperte al centro del ghiacciaio. Il ghiacciaio si è assottigliato di molto e nei prossimi anni scomparirà del tutto", ci racconta Andrea.

Viene qui da decenni e riconosce con piacere che in un lontano passato c'erano alberi che crescevano vicino a dove ci troviamo ora, poiché il clima della Terra era più caldo a causa di cicli naturali a lungo termine.

Tuttavia, ciò che sta accadendo oggi è la risposta della natura all'attività umana. "Il cambiamento a cui stiamo assistendo è dovuto al 100% ai cambiamenti climatici causati dall'uomo, che hanno portato a un forte ritiro dei ghiacciai a partire dal 2000", spiega l'autrice.

La nostra visita nel Tirolo austriaco avviene in concomitanza con la pubblicazione dei dati del Copernicus Climate Change Service, secondo cui l'Europa ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata. Il periodo da giugno ad agosto è stato il più caldo di sempre su scala mondiale, con temperature superiori di 0,7 gradi Celsius rispetto alla media 1991-2020.

Il periodo da giugno ad agosto è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale euronews

Anomalia mensile della temperatura superficiale dell'aria dal 1979 euronews

L’estate è stata più umida della media nell'Europa occidentale e settentrionale e più secca della media nell'Europa orientale e nel Mediterraneo.

Scendiamo dal ghiacciaio per conoscere meglio gli effetti dell'aumento delle temperature. Uno degli impatti di maggiore portata è l'aumento dei sedimenti fini nei torrenti di montagna, poiché lo scioglimento dei ghiacciai e lo scongelamento del permafrost causano la frantumazione delle rocce e l’acqua trascina con sé minuscole particelle.

L'acqua diventa quasi bianca, tanto da guadagnarsi il nome di Gletschermilch o latte di ghiacciaio. Sembra bello, ma è un grosso problema per le turbine delle dighe idroelettriche e per le altre industrie che consumano acqua a valle. Le polveri sottili contengono anche sostanze chimiche potenzialmente nocive, come l'uranio e il nichel, provenienti dalle rocce alpine. Queste sostanze potrebbero contaminare le fonti d'acqua, quindi le autorità tengono sotto controllo le concentrazioni.

Lo scongelamento del permafrost al di sopra dei 2.500 metri ha portato a un aumento delle frane negli ultimi decenni. Questi eventi si sono sempre verificati qui, ma sono diventati più frequenti e imprevedibili.

Sebbene i turisti delle valli in basso possano percorrere i sentieri in tutta sicurezza, il responsabile del soccorso alpino del villaggio di Galtür afferma che la situazione in alta quota è complicata dai cambiamenti climatici, in particolare dal passaggio dalla neve alla pioggia.

"Una volta era più sicuro perché c'era molta più neve. Ciò significa che si potevano usare le vie di salita o una via di discesa di emergenza nei canaloni di neve senza caduta di massi", spiega Christian Walter.

"Tutto questo non esiste più. Ora le vie di discesa d'emergenza sono impraticabili a causa del rischio di frane e delle rocce instabili."

Delle piantine popolano le altitudini più elevate euronews

Questi pericoli potrebbero durare solo qualche decennio, perché una volta scomparso il ghiaccio, queste montagne saranno ricoperte da piante verdi stabilizzanti, anche ad alta quota.

Come dice Andrea Fischer, le Alpi cambieranno colore: "Ora siamo passati dal bianco al grigio scuro, che presto diventerà verde. Anche dallo spazio, col telerilevamento, si può già vedere l'inverdimento delle Alpi. Ci sarà una folta vegetazione verde a ogni altitudine."