Il premier portoghese Luís Montenegro ha elogiato la qualità del Collegio dei commissari Ue e ha sottolineato l'importanza del portafoglio assegnato al Portogallo. Maria Luís Albuquerque sarà responsabile dei Servizi finanziari, risparmio e investimenti

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affidato alla portoghese Maria Luís Albuquerque il portafoglio dei Servizi finanziari e dell'Unione del risparmio e degli investimenti.

La futura commissaria sarà anche incaricata di completare l'Unione dei mercati dei capitali. L'esperienza professionale di Maria Luís Albuquerque nel settore privato e la "vasta conoscenza del settore" hanno pesato molto a favore di questa scelta, ha spiegato la von der Leyen.

La soddisfazione del primo ministro portoghese

Il primo ministro Luís Montenegro ha già reagito, lodando "la qualità e la coerenza della composizione del Collegio dei Commissari" e sottolineando l'importanza del portafoglio assegnato al Portogallo.

"Sottolineiamo il portafoglio cruciale assegnato alla commissaria Maria Luís Albuquerque, nominata dal Portogallo. Sarà un settore vitale per la competitività della nostra economia, la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, la promozione degli investimenti privati e il rafforzamento della capacità di innovazione europea", si legge nella dichiarazione inviata alla stampa.

"Questi temi sono stati considerati centrali nella strategia dell'Unione approvata dal Consiglio europeo e sono stati sottolineati in particolare dalle recenti relazioni di Letta e Draghi, soprattutto quest'ultima", ricorda Luís Montenegro.

Obiettivo: "Diversificare le fonti di finanziamento"

"Si tratta di una questione centrale per l'Europa e per il Portogallo, con l'obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento per promuovere la crescita economica e gli investimenti. Questo è essenziale per il progresso, per la sostenibilità del progetto sociale ed economico europeo e per la capacità dell'Unione di soddisfare le aspettative, le esigenze e gli interessi dei cittadini europei e portoghesi", aggiunge.

Inoltre, l'unione dei mercati dei capitali è stata una delle priorità europee affrontate dal capo del governo portoghese in aprile, durante il dibattito preparatorio per il Consiglio europeo.

"In un contesto geopolitico difficile e in una transizione digitale e climatica accelerata, il mercato unico è un fattore fondamentale per la competitività e la leadership dell'economia europea a livello globale. A tal fine, è importante procedere con l'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali e ci auguriamo che questo Consiglio europeo porti a linee guida in questa direzione", ha detto Montenegro all'epoca, quando ha presentato le linee generali della politica europea del governo ai membri del Parlamento.

L'ex ministro delle Finanze dovrà comunque passare il vaglio del Parlamento europeo prima di essere formalmente nominato commissario.