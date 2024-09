Sebbene negli ultimi anni si sia ritirato dalla vita politica, il nuovo premier francese si è guadagnato molto rispetto a Bruxelles come principale negoziatore per la Brexit. Il commento dell'ex presidente della Commissione Ue Juncker

PUBBLICITÀ

Due mesi dopo le elezioni lampo che hanno portato a una legislatura divisa, il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato il due volte commissario europeo Michel Barnier alla carica di primo ministro, affermando di voler creare "un governo unificante al servizio del Paese".

Mentre si prepara a prendere il timone, gli ex colleghi di Barnier a Bruxelles fanno la fila per congratularsi con lui per il suo ritorno nel cuore della politica europea.

Perché è stato scelto un abile negoziatore per questo ruolo

"Sono molto felice della nomina di Michel Barnier", ha dichiarato a Euronews l'ex presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.

"L'ho nominato capo negoziatore per la Brexit e durante questo periodo ho percepito il suo talento nell'ascoltare e nel parlare in modo esaustivo a chi lo ascoltava. È stato molto intelligente e anche molto ben preparato", ha aggiunto.

Barnier ha dimostrato "vero talento" come negoziatore durante questo periodo tumultuoso, ha ricordato Juncker, in cui parlava con le sue controparti britanniche - primi ministri, parlamentari e funzionari della Commissione - più volte alla settimana.

"Aveva un'idea positiva del Regno Unito e voleva solo ottenere il meglio dai negoziati", ha detto il politico lussemburghese che ha guidato la Commissione europea dal 2014 al 2019.

Ex presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker AP

Macron ha nominato l'ex commissario europeo Barnier - che in precedenza ha ricoperto i portafogli per il mercato interno e la politica regionale - dicendo che voleva che creasse "un governo unificante al servizio del Paese", secondo una dichiarazione dell'Eliseo.

Tuttavia, le prime scelte di Macron sono state l'ex premier socialista Bernard Cazeneuve e il presidente di centro-destra della regione settentrionale francese, Xavier Bertrand, con il sindaco di destra di Cannes, David Lisnard, anch'egli in lizza.

Ma nessuno di questi nomi è stato ritenuto in grado di superare il voto del parlamento, visto il sempre più ampio divario di ideologia politica in Francia. Tuttavia, secondo coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui durante gli intensi e rancorosi giorni della Brexit, Barnier ha le capacità per cercare almeno di colmare il divario.

Juncker ha dichiarato che, in qualità di primo ministro francese, Barnier "cercherà di riunire le persone" degli opposti schieramenti politici.

"È abituato a negoziare con governi di coalizione in tutta Europa e non proviene dall'estrema destra, ma dal centro-destra moderato", ha detto.

Alla domanda se Barnier possa riuscire a mitigare le divisioni profondamente radicate che affliggono la Francia, ha risposto: "Non esageriamo l'influenza che può avere sulla situazione in Francia - ma è senza dubbio una delle scelte migliori in questo momento".

Momento esistenziale per l'Uw

Nel frattempo, Georg Riekeles, consigliere diplomatico di Barnier durante la Brexit, ha affermato che la capacità del politico di "governare la nave" dopo lo shock della Brexit nel 2016 è stato il suo "risultato principale".

Non ci pensiamo ora, ma nel 2016 ci si chiedeva se la Brexit fosse l'inizio di una più ampia spinta europea per i referendum - c'erano leader politici che dicevano: 'Questo è il nostro momento'", ha detto Rikeles.

"Era visto come un momento esistenziale per l'Ue". Riekeles, ora direttore associato presso l'European Policy Centre, ha affermato che i risultati più ben gestiti da Barnier in quest'epoca sono stati quelli di far dialogare i 27 Stati membri e di garantire che "restassero uniti".

PUBBLICITÀ

Nonostante i timori di Bruxelles che la Brexit potesse innescare la caduta dell'Ue, Riekeles ha affermato che l'unità emersa era "tutt'altro che scontata nel 2016".

"All'epoca ci si chiedeva se l'UE potesse rimanere unita con un unico negoziatore, o se gli Stati membri grandi o piccoli si sarebbero messi in proprio per cercare di ottenere il miglior accordo", ha affermato. "Ha sottolineato che altrimenti non avrebbe senso far parte di un'unione".

Dalla fine della carriera politica al ritorno in vetta

Dopo il fallito nel tentativo di assicurarsi la candidatura a presidente del suo partito conservatore, sembrava che Barnier fosse arrivato alla fine della sua carriera politica.Già ministro degli Affari esteri, dell'Agricoltura, dell'Ambiente e degli Affari europei, Barnier è stato spesso descritto come un personaggio poco o per nulla conosciuto in Francia.

Tra i molti plausi di Bruxelles, spicca però l'assenza di commenti sul drammatico spostamento di Barnier verso la destra populista durante la sua sfortunata candidatura alla presidenza francese.

PUBBLICITÀ

Nella sua campagna ha chiesto una moratoria sull'immigrazione, l'inasprimento dei criteri di ricongiungimento familiare e l'elevazione della legge francese al di sopra del diritto europeo o internazionale.

Barnier ha anche lamentato la prospettiva che la Francia torni ad avere "sovranità giuridica per non essere più soggetta alle sentenze" della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Come ha scritto l'ex diplomatico britannico Peter Ricketts su X: "Conosco Barnier saltuariamente da 30 anni, da quando era ministro dell'Europa per Chirac nel 1995. È un tecnocrate competente, formale, inflessibile e non molto conosciuto in Francia, dato che ha trascorso decenni in vari incarichi a Bruxelles.

"Il suo principale vantaggio per Macron è probabilmente quello di avere meno nemici di quelli considerati da altri. Questo è fondamentale perché il suo compito è quello di mettere insieme un governo che sopravviva a una mozione di censura e poi di far passare un bilancio", ha aggiunto Ricketts.