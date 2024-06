Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il partito gollista dei repubblicani ha espulso il suo leader dopo l'annuncio di un accordo con la destra estrema in vista delle elezioni legislative anticipate del 30 giugno e il 7 luglio. "Sono e resto il presidente", ha risposto Eric Ciotti

L'ufficio politico dei Républicains ha deciso l'espulsione del presidente Eric Ciotti. Lo ha appreso Bfm TV da fonti informate vicine alla riunione. La decisione è stata presa dopo l'annuncio di Ciotti di un accordo con l'estrema destra del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e di Jordan Bardella in vista delle elezioni legislative del prossimo 30 giugno e 7 luglio.

Il voto anticipato è stato indetto dal presidente Emmanuel Macron dopo la debacle del suo partito alle elezioni europee, che hanno visto l'affermarsi della destra estrema.

È la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in Francia che i Républicains, eredi dei neogollisti raggiungono un intesa con Le Pen. François-Xavier Bellamy e Annie Genevard, segretario generale del partito, saranno i leader ad interim dei Républicains. Ballamy ha guidato la lista di destra alle elezioni europee, ottenendo il 7,2 per cento dei voti domenica.

"Io sono e resto il presidente della nostra formazione politica, eletto dagli iscritti", ha affermato Ciotti reagendo alla decisione dell'ufficio politico del partito. "La riunione di oggi pomeriggio è si è svolta in violazione flagrante del nostro statuto, nessuna delle decisioni prese in questa riunione comporta conseguenze legali. Ma può avere conseguenze penali", ha afferamto Ciotti in un comunicato.