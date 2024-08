Portogallo, si schianta un elicottero: un soldato disperso

Di Euronews

Le squadre di soccorso cercano il sesto occupante dell'elicottero precipitato nel fiume Douro. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola afferma che “l'Europa sarà per sempre grata per il loro altruismo”

Sabato mattina sono ricominciate le ricerche di un soldato della Guardia nazionale repubblicana (Gnr) ancora disperso dopo che l'elicottero su cui si trovava, insieme ad altre cinque militari, è precipitato nel fiume Douro, in Portogallo. Secondo l'agenzia stampa Lusa, 103 membri di varie forze, 36 veicoli e un veicolo aereo sono sul posto, portando avanti le ricerche in acqua, in terra e dal cielo.

Le perlustrazioni sono state interrotte durante la notte a causa della scarsa visibilità. Nel pomeriggio sono stati ritrovati quattro corpi senza vita, tutti soldati della Gnr. Il pilota è stato tratto in salvo vivo.

Nel frattempo, le autorità hanno deciso di iniziare i lavori di rimozione dell'elicottero sabato mattina, mentre le ricerche continuano.

Il velivolo è precipitato venerdì a Peso da Régua, sul fiume Douro. A bordo c'erano sei persone, il pilota e cinque soldati dell'Unità di Protezione e Salvataggio di Emergenza (UEPS) della GNR, che stavano tornando da un missione antincendio.

I primi due corpi sono stati trovati all'interno dell'elicottero e gli altri due vicino alla coda del velivolo, che si è spezzato in due quando è precipitato.

I cinque soldati avevano un'età compresa tra i 29 e i 45 anni, ha dichiarato un portavoce del Gnr a Lusa. Le famiglie delle vittime sono assistite da psicologi dell'Istituto nazionale di emergenza medica (Inem).

Roberta Metsola: "L'Europa sarà sempre grata"

La presidente del Parlamento europeo ha espresso il suo rammarico per l'incidente. Roberta Metsola ha scritto sulla rete X di aver appreso dell'incidente “con tristezza” e ha reso omaggio alle vittime.

“Il mio pensiero va alle famiglie e ai cari dei coraggiosi militari che hanno perso la vita mentre cercavano di proteggere gli altri”, ha scritto e ha aggiunto: “L'Europa sarà per sempre grata per il loro altruismo”.

Venerdì il primo ministro portoghese Luís Montenegro si è recato sul posto per monitorare le operazioni. Parlando con i giornalisti, il Primo Ministro ha dichiarato che sabato prossimo sarà proclamata una giornata di lutto nazionale.

Sul posto, il primo ministro è salito a bordo di un motoscafo per monitorare le operazioni nelle acque del Douro. L'azione di Montenegro è stata criticata, spingendo i giornalisti a interrogarlo direttamente sull'accaduto. In risposta, Luís Montenegro ha spiegato di aver avuto il permesso e di non aver causato alcun disturbo.

Anche il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, era a Peso da Régua venerdì pomeriggio. In una dichiarazione pubblicata sul sito della presidenza, Marcelo Rebelo de Sousa si è detto “costernato” per quanto accaduto.