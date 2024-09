Portogallo, a Cascais affitti calmierati per gli insegnanti

Di Euronews

Mentre il Portogallo fronteggia un'impennata dei prezzi degli affitti a livello nazionale, il Comune di Cascais propone affitti ribassati per gli insegnanti costretti ad arrivare da lontano

Il Comune di Cascais, in Portogallo, offre alloggi a prezzi ribassati agli insegnanti che lavorano in città, ma che devono effettuare lunghi spostamenti per raggiungerla. Nuno Piteira Lopes, vicepresidente del Consiglio municipale della località lusitana, ha precisato che le case disponibili per l'anno scolastico che sta per cominciare sono 105: "Oggi inauguriamo le prime quattro, ospiteranno i primi sedici insegnanti”.

Alloggi per gli insegnanti a 150-400 euro al mese

A beneficiare dell'iniziativa saranno i docenti che vivono a più di 60 chilometri di distanza da Cascais. Per loro, l'affitto mensile varia da 150 a 400 euro, a seconda del tipo di alloggio.

Il problema dell'accesso alle case in Portogallo è sempre sentito, dopo un'impennata registrata nei prezzi: dal 2017, il costo medio degli affitti nella nazione europea è più che raddoppiato. Di qui la scelta di Cascais di correre ai ripari, anche fornendo alloggi temporanei ai supplenti che devono spostarsi per pochi mesi, sostituendo i titolari delle cattedre che sono assenti per malattie, maternità o altre ragioni.