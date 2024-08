Con un decreto emananto a giugno ed entrato in vigore il 21 agosto, Budapest ha stabilito che solo i rifugiati ucraini provenienti dalle aree ritenute direttamente coinvolte nel conflitto hanno diritto a un alloggio fornito dallo Stato. Le ong: chiara violazione del diritto comunitario sull'asilo

Migliaia di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina rischiano di essere cacciate dagli alloggi di emergenza forniti dal governo ungherese a causa di un decreto che modifica le norme sull'asilo. Secondo alcune associazioni per i diritti umani gli sfratti sono già iniziati.

In base al decreto emanato a giugno, dal 21 agosto solo i rifugiati provenienti da zone dell'Ucraina ritenute direttamente coinvolte nel conflitto possono beneficiare di alloggi gratuiti da parte dello Stato ungherese. Attualmente sono 13 le regioni in elenco, nessuna delle quali si trova nella parte più occidentale del Paese.

Ciò lascia diverse migliaia di cittadini ucraini, in particolare della regione occidentale della Transcarpazia, che confina con l'Ungheria e dove l'ungherese è largamente parlato, di fronte alla prospettiva di essere sfrattati dal loro alloggio gratuito senza i mezzi o la volontà di tornare a casa, dal momento che la guerra è ancora in corso.

Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla fine del mese scorso erano poco più di 46mila i rifugiati ucraini registrati per la protezione temporanea in Ungheria, uno status accordato loro in base alla legislazione europea invocata poco dopo l'invasione russa del 24 febbraio 2022 che dà loro il diritto di risiedere in uno Stato membro dell'Ue.

La maggior parte dei rifugiati ucraini sta pagando il proprio alloggio o è ospite di amici, parenti, volontari, ma il Comitato ungherese di Helsinki, un gruppo per i diritti umani, stima che circa quattromila persone che non dispongono di mezzi sufficienti siano state ospitate in alloggi finanziati dallo Stato. Ora ben tremila non ne hanno più diritto.

Il decreto ha un impatto particolare sui rifugiati rom, secondo il sito web ungherese di notizie indipendenti telex.hu, che ha riferito che il gruppo etnico, spesso emarginato, rappresenta la maggior parte dei rifugiati dalla Transcarpazia rimasti in Ungheria.

Gli sfratti sono già iniziati, ha dichiarato il responsabile del gruppo András Léderer parlando con Euronews per telefono da Kocs, a circa 70 chilometri a ovest della capitale Budapest. Circa 120 rifugiati, due terzi dei quali bambini, sono stati fatti uscire dai loro alloggi temporanei nel villaggio la mattina del 21 agosto.

“Queste persone sono ferme, non hanno un posto dove andare”, ha detto Léderer nel pomeriggio. Il Comitato ungherese di Helsinki ritiene che le azioni del governo ungherese violino il diritto comunitario.

“Abbiamo presentato un reclamo formale alla Commissione a luglio dopo l'introduzione di questi cambiamenti. I beneficiari di protezione temporanea, secondo il diritto dell'Ue, devono ricevere un alloggio dallo Stato”, ha dichiarato l'attivista per i diritti umani. “Questo è l'ennesimo esempio di una chiara violazione del diritto dell'Ue da parte dell'Ungheria”, ha aggiunto Léderer. La Commissione non ha ancora risposto.