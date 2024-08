Di Euronews

Il cancelliere tedesco si è recato in visita a Solingen, dove venerdì un sospetto estremista islamico siriano ha accoltellato diverse persone, uccidendone tre e ferendone otto. Scholz ha deposto dei fiori in memoria delle vittime e si è detto "furioso"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha promesso di inasprire le leggi sui coltelli e di intensificare le deportazioni dei richiedenti asilo respinti durante la sua visita a Solingen di lunedì. Venerdì sera un sospetto estremista islamico siriano ha accoltellato diverse persone nella folla radunatasi al centro della città della Germania occidentale per festeggiarne il 650esimo anniversario. Tre persone sono morte, otto sono state ferite.

Parlando dopo essersi unito ai funzionari regionali per deporre un fiore bianco in un memoriale improvvisato vicino alla scena del crimine, Scholz ha detto di essere “furioso e arrabbiato” per l'attacco.

Il sospetto, un giovane di 26 anni, si è costituito sabato sera. I procuratori federali hanno dichiarato che l'uomo condivide l'ideologia radicale del cosiddetto gruppo terroristico dello Stato Islamico - di cui molto probabilmente fa parte - e che ha agito in base a tali convinzioni quando ha pugnalato ripetutamente le sue vittime da dietro al collo e alla parte superiore del corpo.

Il 26enne aveva visto respinta la sua richiesta di asilo e avrebbe dovuto essere espulso dal Paese l'anno scorso per tornare in Bulgaria, primo Paese d'approdo nell'Ue, ma il giovane si sarebbe nascosto abbastanza a lungo da far scadere i termini entro cui avrebbe dovuto essere trasferito e sarebbe quindi riuscito a ottenere una "protezione sussidiaria" in Germania.

La scena del crimine dell'attentato di venerdì viene ripulita di prima mattina dagli addetti alle pulizie, Solingen, Germania, 26 agosto 2024 AP Photo

L'attacco ha ravvivato le critiche al governo in materia di immigrazione e deportazione, un tema su cui è stato a lungo vulnerabile. Berlino ha preso provvedimenti per disinnescare la questione.

A gennaio i legislatori hanno approvato una legge volta a facilitare le deportazioni dei richiedenti asilo la cui richiesta è stata rifiutata. Il governo ha anche varato una legge per facilitare la deportazione degli stranieri che approvano pubblicamente atti terroristici.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che queste cose non accadano mai nel nostro Paese”, ha detto lunedì Scholz, aggiungendo che questo includerà inasprire le leggi sui coltelli, una misura che "avverrà molto rapidamente".

Il cancelliere tedesco ha dichiarato che quest'anno c'è già stato un aumento del 30 per cento delle espulsioni, ma “valuteremo molto attentamente come contribuire ad aumentare ulteriormente queste cifre”. Le misure, tra cui i controlli alle frontiere orientali della Germania, hanno ridotto il numero di migranti che arrivano “in modo irregolare”, ma anche in questo caso c'è margine di miglioramento, ha aggiunto il cancelliere.

Scholz ha parlato insieme a Hendrik Wüst, governatore del Land Nord Reno-Westfalia e membro dell'opposizione conservatrice tedesca, che da tempo critica il governo in materia di immigrazione. Ha dichiarato di essere “grato” per l'annuncio di ulteriori azioni, ma “gli annunci da soli non saranno sufficienti”. “L'azione deve seguire”, ha detto Wüst.

L'attentato a Solingen è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni statali che si terranno questo fine settimana in due regioni orientali, la Sassonia e la Turingia, dove il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) sta ottenendo ottimi risultati. Per contro, i partiti della coalizione a tre di Scholz sembrano destinati a ottenere risultati negativi.