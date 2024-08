Paralimpiadi, Parigi si prepara ad accogliere 4.400 atleti

Di Euronews Agenzie: AP

La storica Place de la Concorde ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi il 28 agosto: è la prima volta che l'evento si terrà al di fuori di uno stadio

Con le Olimpiadi estive del 2024 ormai concluse, Parigi sta spostando la propria attenzione sul prossimo grande evento sportivo dell'estate: le Paralimpiadi, che si svolgeranno dal 28 agosto all'8 settembre. La città si sta preparando ad accogliere circa 4.400 atleti che gareggeranno in 23 discipline diverse. Gli organizzatori stanno sfruttando la pausa post-olimpica per preparare le sedi di eventi che vanno dal rugby in carrozzina all'atletica.

La Place de la Concorde, che durante le Olimpiadi ha ospitato lo skateboard, la breakdance e la pallacanestro 3x3, è stata un continuo cantiere dalla chiusura dei Giochi, l'11 agosto. La storica piazza ospiterà infatti la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi mercoledì: per la prima volta l'evento si terrà al di fuori di uno stadio.

Il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, intende mantenere l'entusiasmo generato dalle Olimpiadi, ma anche fare luce sulle discriminazioni subite dai disabili: "Vogliamo vedere come, al nostro livello e con umiltà, possiamo contribuire a cambiare questa visione", ha dichiarato dal villaggio britannico di Stoke Mandeville, da dove la fiamma paralimpica ha iniziato il suo viaggio verso Parigi.

La maggior parte delle sedi olimpiche resterà in uso per le Paralimpiadi.

La Reggia di Versailles ospiterà eventi equestri, il Grand Palais accoglierà la scherma in sedia a rotelle e la sede sotto la Torre Eiffel, che ospitava il beach volley, ospiterà ora il Blind football, un adattamento del calcio per giocatori ipovedenti.

Nonostante le strade siano più tranquille, la sicurezza rimane però alta. Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha annunciato il dispiegamento di circa 25mila agenti durante le manifestazioni sportive.

Gli organizzatori promettono uno spettacolo di prim'ordine per la cerimonia di apertura, con migliaia di atleti e decine di migliaia di spettatori che si riuniranno per l'evento. "Questi Giochi paralimpici devono essere al servizio di una riflessione collettiva, nella speranza che le persone abbiano una visione più aperta di fronte alla disabilità, che rimane la principale causa di discriminazione in Francia", ha aggiunto Estanguet. Le Paralimpiadi di Parigi 2024 termineranno l'8 settembre.