Il nuovo governo britannico a guida laburista ha promesso di migliorare i legami con l'Ue e si ipotizza un possibile vertice tra le due parti

"La Gran Bretagna è tornata sul palcoscenico europeo e agirà come partner in buona fede", ha dichiarato a Euronews il nuovo ministro britannico per gli Affari europei, Nick-Thomas Symonds.

"Saremo un governo che rispetta il diritto internazionale, un governo che si presenta sulla scena mondiale - ha aggiunto - e per quanto riguarda il Quadro di Windsor (concordato a livello politico tra la Commissione e il governo del Regno Unito il 27 febbraio 2023 per affrontare in modo definitivo le sfide riguardanti l'Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Ue, ndr), il nostro impegno è quello di attuarlo, e non dico che saremo sempre d'accordo, ma saremo sempre in buona fede".

Il Regno Unito apre a nuove relazioni con l'Ue

Il ministro ha parlato con Euronews da Blenheim Palace, nel sud dell'Inghilterra, dove si è tenuto un vertice della Comunità politica europea a cui hanno partecipato quasi 50 leader europei.

La riunione è stata la seconda occasione per il nuovo governo laburista di incontrare i partner chiave da quando è salito al potere con una vittoria schiacciante alle elezioni del 4 luglio, ponendo fine a 14 anni di leadership conservatrice.

I temi in agenda al vertice della Comunità politica europea

Sebbene i temi ufficiali all'ordine del giorno fossero la migrazione, la cooperazione energetica e la lotta contro le interferenze straniere, Londra ha dichiarato di sperare che il vertice le permetta di "ripensare" le relazioni con i partner europei.

Nel suo discorso di apertura ai leader riuniti, il primo ministro Keir Starmer ha affermato che il Regno Unito "rafforzerà le relazioni esistenti e ne costruirà di nuove".

"Questo include il ripristino delle nostre relazioni con l'Ue, perché credo che il Regno Unito e l'Ue, lavorando insieme come partner sovrani, siano una potente forza per il bene in tutto il nostro continente, per la pace, per la sicurezza, per la prosperità, per tutti i nostri cittadini", ha aggiunto.

La scorsa settimana, Starmer ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro olandese Dick Schoof a margine del vertice dell'alleanza militare della Nato a Washington. Ha inoltre parlato con il taoiseach irlandese Simon Harris e il presidente francese Emmanuel Macron, nonché il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a margine del vertice del CPE.

Michel: "Stessa ambizione per una maggiore prosperità".

Secondo il presidente del Consiglio europeo, è stata sollevata anche la prospettiva di organizzare un vertice Ue-Regno Unito nei prossimi mesi.

"Sarebbe bello se fosse possibile in futuro avere un vertice bilaterale in modo da poter mettere in atto un quadro chiaro per la cooperazione strategica tra il Regno Unito e l'Ue - ha detto Michel a Euronews - Siamo assolutamente convinti che, di fronte a sfide globali così difficili e straordinarie, dobbiamo cooperare molto di più. Dobbiamo coordinarci molto di più".

"E posso dirvi, poiché rappresento l'Ue nel G7 e nel G20, che il Regno Unito e l'Ue condividono la stessa ambizione per una maggiore prosperità, per una maggiore stabilità" ha sottolineato Michel.

Il Regno Unito sarebbe intenzionato a stringere un patto di difesa con l'Ue. Tra gli accordi al vaglio delle parti anche nuove regole per artisti e animali di affezione. L'Ue, invece, vorrebbe trovare un terreno comune sulla mobilità dei giovani e sui diritti dei cittadini.

L'organizzazione di un vertice "sarà responsabilità della prossima squadra istituzionale", ha detto Michel.

"Ma sono molto fiducioso che gli Stati membri sosterranno l'idea che sarebbe bene, se possibile, preparare un vertice bilaterale che possa svolgersi nei prossimi mesi", ha concluso.